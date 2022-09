VfB Stuttgart: Sasa Kalajdzic erklärt Einsatz-Verweigerung gegen Köln

Der mittlerweile abgewanderte Stürmer Sasa Kalajdzic hat seine Einsatz-Verweigerung beim Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Köln am vergangenen Sonntag erklärt.

"Das lag wirklich daran, dass die ganze Situation zu viel für mich wurde. Ich hätte einfach nicht mein Bestes geben können", schrieb der 25-jährige Österreicher bei Instagram. "Ich kann verstehen, dass einige von euch darüber enttäuscht sind."

Kalajdzic strebte einen Transfer in die Premier League an, der sich am Deadline Day schließlich realisierte. Für 18 Millionen Euro wechselte er zu den Wolverhampton Wanderers, wo er einen Vertrag bis 2027 unterschrieb.

Dem Wechsel vorausgegangen war eine wochenlange Transfer-Saga, die Kalajdzic beim Stuttgarter Anhang viele Sympathiepunkte kostete. Er war 2019 von Admira Wacker Mödling zum VfB gewechselt, wo er in 60 Pflichtspiel 24 Tore erzielte.

Zum Abschied verfasste Kalajdzic eine wahre Liebeserklärung: "Ihr habt mir die Zeit bei euch zu einer der schönsten in meinem Leben gemacht und ich bin dankbar und stolz, sie hier verbracht zu haben. Der VfB Stuttgart wird für immer in meinem Herzen bleiben und meine erste Liebe im Fußball sein."