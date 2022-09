In der Premier League kommt es am Samstagabend zum Topspiel zwischen den Tottenham Hotspurs und Leicester City. Hier könnt Ihr das komplette Spiel im Liveticker verfolgen.

Tottenham Hotspur - Leicester City 5:2 (2:2) Tore 0:1 Tielemans (6.), 1:1 Kane (8.), 2:1 Dier (21.), 2:2 Maddison (41.), 3:2 Bentacur (47.), 4:2 Son (73.), 5.2 Son (84.) Aufstellung Tottenham

Lloris - Davies (59. Romero), Dier, Lenglet - Perisic (55. Emerson Royal), Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon - Kulusevski (70. Bissouma), Richarlison, Kane Aufstellung Leicester

Ward - Castagne, Faes, Evans, Justin - Ndidi - Maddison, Tielemans, Dewsburry-Hall (74. Iheanacho), Barnes- Daka (74. Vardy) Gelbe Karten - ; Ndidi (49.), Saka (60.)

Wer gewinnt das Samstagabendspiel in Englands Oberhaus - Tottenham Hotspur oder Leicester City? Die Antwort gibt's hier im Liveticker bei SPOX.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - 2. Halbzeit

80.: Nun enteilt auf rechts Heung-Min Son. Dessen flache Hereingabe landet bei Cristian Romero, der das Tor aus sechs, Sieben Metern machen muss, aber links vorbeischießt. Dann aber wird ohnehin eine Abseitsposition von Son geahndet.

79.: Dann setzt sich Harry Kane auf links durch, visiert den Sechzehner an. Der Skipper bedient Rodrigo Bentancur, der in Danny Ward seinen Meister findet. Nach der Glanztat des Keepers schlägt James Justin die Pille aus der Gefahrenzone und zieht gegen den zu spät kommenden Ryan Sessegnon zudem ein Foul.

78.: Für Leicester wird es nun natürlich schwer, die Spurs in ihrem Lauf noch zu stoppen. Zumindest bringt Wilfred Ndidi noch einen Torschuss an, der das Ziel aber verfehlt.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Auswechslung Leicester City

74.: Zudem macht Kiernan Dewsbury-Hall zugunsten von Kelechi Iheanacho Platz.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Auswechslung Leicester City

74.: Nun sieht sich auch Brendan Rodgers zum Handeln gezwungen. Für Patson Daka kommt der langjährige Torgarant Jamie Vardy.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Tooor für Tottenham Hotspur

73.: Toooooor! Rechts an der Mittellinie erobert Rodrigo Bentancur den Ball von James Justin und spielt kurz darauf in den Lauf von Heung-Min Son. Den Rest erledigt der Südkoreaner allein, feuert aus halbrechter Position und gut 18 Metern. Der Rechtsschuss schlägt unhaltbar oben im rechten Winkel ein. Eindrucksvoll beendet Son seine Torflaute, trifft zum ersten Mal in dieser Spielzeit.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Auswechslung Tottenham Hotspur

70.: Während Brendan Rodgers noch gar nicht getauscht hat, tut das nun Antonio Conte zum letzten Mal für heute. Dejan Kulusevski verlässt den Rasen, den dafür Yves Bissouma betritt.

66.: Auch wegen des Spielstandes bleibt es dabei, dass Leicester natürlich mehr fürs Spiel tut. Und die Foxes haben ihre Chancen. Den Mut brauchen die Männer von Brendan Rodgers noch lange nicht verlieren. Die Mannschaft trotzt dem so ungünstigen Saisonverlauf mit den zahlreichen Niederlagen. Verunsicherung oder Mangel an Selbstvertrauen ist nicht das Problem.

63.: Dejan Kulusevski sieht das Unheil nicht kommen. Wout Faes kommt angerauscht zum kompromisslosen Tackling. Das ist sauber, sorgt aber für Schmerzen beim Schweden, der sich dann aber mithilfe des Widersachers aufrappelt.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Leicester City

60.: Leicester greift unverdrossen an. James Maddison schickt Youri Tielemans auf rechts zur Grundlinie. Dieser zieht die Flanke gerade noch herum. Patson Daka aber muss die Hand zu Hilfe nehmen, um die Hereingabe zu erreichen. Das ist offensichtlich und gibt Gelb - seine zweite Karte in dieser Premier-League-Saison.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Auswechslung Tottenham Hotspur

59.: Und anstelle von Davinson Sanchez darf fortan Cristian Romero mitwirken.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Auswechslung Tottenham Hotspur

59.: Weitere frische Kräfte stehen für die Hausherren bereit. Einer davon ist Heung-Min Son, der für Richarlison kommt.

58.: Aus dem rechten Halbfeld spielt James Maddison den Ball hoch ins Zentrum. Dort verlängert Patson Daka per Kopf. Der Ball aus etwa zehn Metern fliegt aufs lange Eck zu. Das tut auch Hugo Lloris, der mit einer Hand stark pariert.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Auswechslung Tottenham Hotspur

55.: Erstmals greift einer der beiden Trainer aktiv ein. Antonio Conte schreitet zur Tat. Ivan Perisic hat sein Tagwerk verrichtet und wird durch Emerson Royal ersetzt.

52.: Bei einer Tottenham-Ecke von der linken Seite deutet sich eine Kopie des zweiten Treffers der Spurs an. Erneut geht Eric Dier kurz, verlängert von der Strafraumgrenze per Kopf. Dieser Abschluss gerät nicht so platziert und Danny Ward packt zu.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Leicester City

49.: Kurz nach seinem folgenschweren Fehler wird Wilfred Ndidi wegen eines Fouls an Pierre-Emile Höjbjerg verwarnt - zum ersten Mal in dieser Premier-League-Saison.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Tooor für Tottenham Hotspur

47.: Tooooor! Etwa 30 Meter vor dem eigenen Tor verliert Wilfred Ndidi den Ball gegen Rodrigo Bentancur. Dieser marschiert durch bis fast an den Strafraum, lässt sich nicht mehr stoppen und setzt seinen Rechtsschuss aus etwa 17 Metern mithilfe des rechten Innenpfostens unhaltbar in die Maschen. Der Mittelfeldspieler aus Uruguay trifft erstmals in einem Pflichtspiel für Tottenham und im englischen Profifußball.

46.: Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46.: Jetzt rollt der Ball wieder in London.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Halbzeit

Zwischenfazit: Nach 45 Minuten steht es zwischen Tottenham Hotspur und Leicester City 2:2. Und das ist vor allem aus Sicht der Gäste sehr verdient. Die Foxes taten von Beginn an mehr fürs Spiel, verzeichneten um die 60 Prozent Ballbesitz und kamen deutlich häufiger zum Abschluss. Hinsichtlich der nennenswerten Torchancen jedoch hielt sich das beiderseits die Waage.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - 1. Halbzeit

45.+3.: Dann bittet Schiedsrichter Simon Hooper die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45.+2.: Jetzt haben die Gäste Chancen. James Maddison hat nach einem Zuspiel von Patson Daka rechts in der Box freie Bahn, scheitert mit seinem Rechtsschuss aber an der guten Parade von Hugo Lloris.

45.: Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Zwei Minuten soll es noch obendrauf geben.

43.: Erneut lässt die Antwort der Spurs nicht lange auf sich warten. Eine Flanke von Ivan Perisic verlängert Davinson Sanchez aus etwa fünf Metern per Kopf. Mit den Fingerspitzen lenkt Danny Ward das Ding an die Querlatte.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Tooor für Leicester City

41.: Tooooor! Plötzlich bekommen es die Gäste doch einmal zu Ende gespielt. Ein langer Diagonalball von Kiernan Dewsbury-Hall landet auf der rechten Seite bei Timothy Castagne, der sich gut durchsetzt und die Flanke anbringt. Halbrechts in der Box nimmt James Maddison die Kugel direkt mit dem rechten Fuß und trifft aus etwa zwölf Metern unhaltbar ins lange Eck. Für den Mittelfeldspieler ist das der dritte Saisontreffer.

39.: Immer wieder überlassen die Spurs dem Gegner die Initiative, ziehen sich deutlich zurück. So bleibt den Foxes wenig Platz, um das eigene Spiel aufzuziehen. Und die Gäste müssen stets auf der Hut sein. Tottenham lauert auf Gelegenheiten, um schnell umzuschalten.

37.: Aussichtsreicher schaut das dann bei Harvey Barnes aus, der links in der Box mit rechts aber ebenfalls zu hoch zielt - und zudem beim Zuspiel von Kiernan Dewsbury-Hall im Abseits steht.

34.: Gefährlich aber werden die Männer von Brendan Rodgers nicht. Kiernan Dewsbury-Hall muss es aus der zweiten Reihe versuchen. Der Linksschuss aus leicht nach links versetzter Position ist viel zu hoch angesetzt.

33.: In Rückstand liegend, tun die Gäste erst recht mehr fürs Spiel. Die Foxes sammeln immer mehr Feldvorteile ein.

31.: Schon wieder gibt es einen Eckball für die Hausherren. Erstmals entsteht nicht annähernd Gefahr, weil Richarlison letztlich abgeblockt wird.

29.: Plötzlich hat Patson Daka freie Fahrt, sucht den Weg in Richtung von Tottenhams Sechzehner. Doch der Stürmer verspürt den heißen Atem von Davinson Sanchez im Nacken und wird zum frühen Torabschluss verleitet. Den Rechtsschuss hält Hugo Lloris sicher.

26.: Es steht die dritte Ecke für Tottenham an. Alarmstufe Rot für Leicester! Und tatsächlich liegt der Ball kurz darauf erneut in der Kiste. Das ist ein Eigentor von Wilfred Ndidi. Doch die Foxes dürfen aufatmen, der Unparteiische ahndet ein Offensivfoul von Davinson Sanchez an Danny Ward.

25.: Dann bemühen sich die Foxes um eine Reaktion, spielen sich gut nach vorn. James Maddison und Youri Tielemans harmonieren glänzend. Doch die Hacke ist in der derzeitigen Situation nicht angesagt. Tielemans vertändelt den Ball.

23.: Dem Tabellenletzten bleibt also kaum etwas erspart. Es setzt weiter fleißig Rückschläge für die Jungs von Brendan Rodgers.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Tooor für Tottenham Hotspur

21.: Tooooor! Auch ihren zweiten Eckstoß der Partie nutzen die Spurs gnadenlos. Ivan Perisic schreitet auf der linken Seite zur Tat. Unter anderem Eric Dier kommt der Hereingabe gut entgegen, hat das richtige Timing und verlängert noch vor dem ersten Pfosten von der Torraumlinie per Kopf. Der Ball fliegt unhaltbar ins lange Eck - zum zweiten Saisontor für den Innenverteidiger.

20.: So verflacht die anfangs sehr turbulente Partie ein wenig. Aber natürlich konnte das in der Form ja nicht weitergehen.

18.: Was Leicester aus dem Spiel heraus kreiert, wird grundsätzliuch abgeblockt. Das betrifft nun auch den Schussversuch von James Maddison aus der Distanz.

16.: Torabschlüsse haben allerdings auch die Hausherren. Pierre-Emile Höjbjerg probiert es aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss geht deutlich nach rechts weg. Da muss Danny Ward keinen Finger krümmen.

15.: In der Zweikampfführung lassen die Foxes keine Wünsche offen. Darüber hinaus verzeichnen die Männer von Brendan Rodgers auch die größeren Spielanteile, was für Leicester nicht so ungewöhnlich ist.

13.: Tottenham kann folglich mit Rückenwind zu Werke gehen. Doch die Gäste stemmen sich dagegen, halten gut mit und gestalten die Partie durchaus offen.

11.: Welch ein Wechselbad der Gefühle für die Foxes! Elfmeter bekommen, diesen verschossen und mit der zweiten Chance genutzt. Doch die Führung hatte mal wieder nicht lange Bestand.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Tooor für Tottenham Hotspur

8.: Tooooor! Lange lässt die Antwort der Spurs nicht auf sich warten Dejan Kulusevski spielt die erste Ecke der Partie kurz auf Ivan Perisic und erhält die Kugel von diesem zurück. Aus Nähe des rechten Strafraumecks bringt der Schwede eine scharfe Flanke mit links an. Am zweiten Pfosten taucht Harry Kane auf und köpft aus kurzer Distanz ins kurze Eck. Für Kane ist das der sechste Torerfolg dieser Premier-League-Saison.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Tooor für Leicester City

6.: Tooooor! Im zweiten Versuch ist Youri Tielmans erfolgreich. Erneut schießt der Belgier den Elfmeter mit dem rechten Fuß aufs linke Eck. Diesmal kommt Hugo Lloris zu spät. Tielemans markiert seinen ersten Saisontreffer in der Premier League.

5.: Youri Tielemans tritt an, schießt den Foulelfmeter mit dem rechten Fuß flach aufs linke Eck. Hugo Lloris riecht den Braten pariert stark. Doch der Frazose reagiert da zu früh, löst sich vorzeitig von der Torlinie. Der Strafstoß wird tatsächlich wiederholt.

4.: Elfmeter für Leicester City! James Justin nimmt auf links Fahrt auf, sucht den Weg in die Box. Fast an der Außenlinie rauscht Davinson Sanchez in den Gegenspieler, trifft den genau auf der Linie. Klare Sache! Welch ein unnötiger Strafstoß!

3.: Nach einem leichtfertigen Fehlpass von Timothy Castagne marschiert Harry Kane über halblinks dem Sechzehner entgegen, bleibt aber an der Strafraumkante hängen.

1.: Soeben erfolgt der Anstoß, den die Gäste ausführen. Im sonnigen London herrschen bei nahezu wolkenlosem Himmel und 18 Grad allerbeste Bedingungen.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Kurz vor dem Anpfiff schauen wir auf das Schiedsrichtergespann. Mit der Spielleitung wurde Simon Hooper betraut. Der 40-jährige Referee kommt zu seinem 54. Einsatz in der Premier League. Zur Hand gehen ihm dabei die Assistenten Adrian Holmes und Mark Scholes. Als vierter Offizieller fungiert Jarred Gillett.

Vor Beginn: Hoffnung kann Leicester auch aus der vergangenen Spielzeit nicht schöpfen. Da gingen beide Begegnungen mit den Spurs verloren. Die in London gewann Tottenham mit 3:1. Eine Saison zuvor jedoch feierten die Foxes im Tottenham Hotspur Stadium tatsächlich einen 2:0-Sieg, im Dezember 2020 ist das geschehen.

Vor Beginn: Von derlei Bilanzen sind die Foxes weit entfernt. Leicester ist in der Premier League noch ohne Sieg und mit einem kümmerlichen Pünktchen (2:2 gegen Brentford) seit dem 4. Spieltag in Besitz der Roten Laterne. Zuletzt kassierte man sechs Niederlagen am Stück - jüngst ein 2:5 in Brighton. Ein kleines Erfolgserlebnis hatte man einzig Ende August im League Cup, da zitterte man sich im Elfmeterschießen gegen den Viertligisten Stockport County eine Runde weiter.

Vor Beginn: Einzig die Spurs können also zumindest national von einem gelungenen Saisonstart sprechen. Die Londoner sind noch ungeschlagen, ließen lediglich auswärts beim FC Chelsea (2:2) und bei West Ham United (1:1) Punkte liegen. Die Heimspiele wurden allesamt gewonnen - zuletzt gegen Fulham (2:1) und in der Champions League gegen Marseille (2:0). Saisonübergreifend hat man zu Hause sieben Pflichtspiele in Serie gewonnen. Die letzte Pleite auf eigener Wiese setzte es Mitte April gegen Brighton (0:1). Dennoch ist der letzte Dämpfer frisch in Erinnerung. In der Königsklasse verlor Tottenham am Dienstag bei Sporting Lissabon durch zwei späte Tore mit 0:2.

Vor Beginn: Nachdem der komplette 7. Spieltag wegen des Todes von Queen Elizabeth II abgesagt wurde, nahmen die Vereine der Premier League bereits gestern den Spielbetrieb wieder auf. Lediglich einzelne Partie müssen aufgrund fehlender Polizeikräfte ausfallen - nicht aber die Begegnung zwischen dem Tabellendritten und dem Schlusslicht.

Vor Beginn: Drei Umstellungen gibt es aufseiten der Gäste nach dem letzten Spieltag vor knapp zwei Wochen. Brendan Rodgers setzt Luke Thomas, Boubakary Soumare und Kelechi Iheanacho auf die Bank. Dafür kommt Neuzugang Wout Faes zu seinem ersten Einsatz in der Premier League. Darüber hinaus spielen Timothy Castagne und Kiernan Dewsbury-Hall von Beginn an.

Vor Beginn: Für Leicester City stehen anfangs folgende elf Spieler auf dem Rasen: Ward - Castagne, Faes, Evans, Justin - Ndidi - Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes - Daka.

Vor Beginn: Im Vergleich zum Champions-League-Spiel am Dienstag nimmt Antonio Conte vier Veränderungen vor. Anstelle von Emerson Royal, Cristian Romero (beide Bank), Ben Davies (nicht im Kader) und Heung-Min Son (Bank) rücken Davinson Sanchez, Clement Lenglet, Ryan Sessegnon und Dejan Kulusevski in Tottenhams Anfangsformation.

Vor Beginn: An dieser Stelle interessieren uns die personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zunächst die beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Tottenham Hotspur geht die Aufgabe in dieser Besetzung an: Lloris - Sanchez, Dier, Lenglet - Perisic, Höjbjerg, Bentancur, Sessegnon - Kulusevski, Richarlison - Kane.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 8. Spieltages zwischen Tottenham Hotspur und Leicester City.

Vor Beginn | Die aktuelle Form beider Teams könnte kaum unterschiedlicher sein: während die Spurs in der laufenden Premier League-Saison noch kein einziges Spiel verloren haben und damit den dritten Platz belegen, grüßt Leicester City noch sieglos vom letzten Tabellenrang. Für den Coach der Foxes, Brendon Rodgers wird die Luft damit immer dünner. Gelingt heute die Kehrtwende?

Vor Beginn | Das Match wird heute ab 18.30 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium in London ausgetragen. Als Schiedsrichter ist Simon Hooper im Einsatz.

Vor Beginn | Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Tottenham Hotspur vs. Leicester City.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Die Aufstellungen

Tottenham: Lloris - Davies, Dier, Lenglet - Perisic, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon - Kulusevski, Richarlison, Kane

Lloris - Davies, Dier, Lenglet - Perisic, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon - Kulusevski, Richarlison, Kane Leicester: Ward - Castagne, Faes, Evans, Justin - Ndidi - Maddison, Tielemans, Dewsburry-Hall, Barnes- Daka

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Ihr wollt Euch das Spiel heute live im TV oder Livestream anschauen? Dann müsst Ihr in Besitz des jeweiligen Abonnements von Sky sein. Das Unternehmen besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte aller Premier League-Partien in dieser Saison.

Um das Duell nun im linearen Fernsehen zu verfolgen, benötigt Ihr das sogenannte Sky Q-Paket. Dieses beläuft sich derzeit auf 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Wer dagegen lieber via Livestream dabei sein will, muss das Livesport-Angebot auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket) abonniert haben. Hier liegt der Kostenpunkt für ein Monatsabo bei 29,99 Euro und für das Jahrespaket bei 24,99 Euro pro Monat. Alle weiteren Infos findet Ihr über den folgenden Link.

© getty Harry Kane trifft mit Tottenham Hotspur auf Leicester City.

Tottenham Hotspur vs. Leicester City: Premier League JETZT im Liveticker - Die Premier League-Tabelle am Samstag des 8. Spieltages