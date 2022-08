Offiziell: Lucas Paquetá wechselt von Olympique Lyon zu West Ham

Lucas Paquetá wechselt von Olympique Lyon zu West Ham United, das gaben beide Vereine am Montagabend bekannt. Die Hammers zahlen bis zu 61,6 Millionen Euro für den brasilianischen Nationalspieler, wie OL in einer Pressemitteilung veröffentlichte.

18,7 Millionen Euro der Summe können über die nächsten fünf Jahre durch Bonuszahlungen erreicht werden. Bei den Londonern unterschreibt Paquetá einen langfristigen Vertrag bis 2027. Lyon verfügt über eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent, 15 Prozent des nun erzielten Gewinns müssen die Franzosen an Paquetás Ex-Klub AC Mailand zahlen.

Paquetá könnte durch die Bonuszahlungen der neue Rekordtransfer West Hams werden, bisher hat man für Sebastién Haller (50 Millionen Euro) am meisten ausgegeben.

Der 25-Jährige spielte seit 2020 für Lyon und erzielte in 77 Partien 20 Tore. Bei Milan konnte er nicht überzeugen und erzielte in 37 Ligaspielen nur einen Treffer. In Lyon hingegen avancierte er zu einem Leistungsträger und schaffte den Sprung in die brasilianische Nationalmannschaft.