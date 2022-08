Manchester United vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League empfängt Manchester United heute den FC Liverpool. Wo Ihr die Begegnung im TV Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Den Saisonstart haben sich die beiden Traditionsklubs sicherlich anders vorgestellt. Manchester United hat in zwei Begegnungen gegen Brighton & Hove Albion sowie den FC Brentford gleich zwei Niederlagen kassiert, der FC Liverpool steht nach zwei Remis nur ein wenig besser da.

Zum Abschluss des 3. Spieltags wollen die beiden Vereine nun im direkten Duell die Wende schaffen. Zur Sache geht es dabei im Old Trafford in Manchester, der Anpfiff am heutigen Montag ist für 21 Uhr angesetzt.

Ihr möchtet mehr über die Übertragung der Partie im TV und Livestream wissen? Dieser Artikel liefert die Antworten.

Manchester United vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Für das Duell zwischen United und den Reds gibt es nur eine Anlaufstelle, nämlich Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt wie schon in der vergangenen Saison die Exklusivrechte an Englands höchster Spielklasse. Eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn, also um 20.15 Uhr, könnt bereits zu den Vorberichten auf Sky Sport Premier League und Sky Sport Top Event einschalten. Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld.

Parallel bietet Sky auch online die Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen. Dafür könnt Ihr zwischen Sky Go und WOW auswählen.

Manchester United vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

SPOX ist natürlich auch mit von der Partie und liefert Euch im Liveticker alle paar Minuten Updates zum aktuellen Geschehen.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Manchester United und dem FC Liverpool.

Manchester United vs. FC Liverpool, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester: De Gea - Dalot, Martinez, Varane, Shaw - Fred, McTominay, Eriksen - Fernandes, Ronaldo, Sancho

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson - Henderson, Fabinho, Carvalho - Salah, Diaz, Firmino

