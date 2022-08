Manchester United: Erik ten Hag schließt Wechsel von Cristiano Ronaldo nicht aus

Trainer Erik ten Hag von Manchester United hat einen Abschied des wechselwilligen Cristiano Ronaldo nicht mehr ausgeschlossen, gleichzeitig aber erneut betont, dass man den 37-Jährigen gerne halten wollen würde.

"Das kann ich nicht sagen", antwortete ten Hag nach dem 1:0 beim FC Southampton auf die Frage eines Reportes, ob dies das letzte Spiel von Ronaldo für die Red Devils gewesen sein könnte. "Wir planen mit ihm."

CR7 kam wie schon zuletzt beim 2:1 gegen den FC Liverpool nur von der Bank ins Spiel, dennoch würde ten Hag den Portugiesen gerne behalten. "Wir halten uns an den Plan. Wir wollen, dass er bleibt. Das ist es, was ich will", erklärte er.

Cristiano Ronaldo kassiert zahlreiche Absagen

Seit Beginn des Transferfensters hat Ronaldo deutlich gemacht, dass er Manchester United verlassen möchte, da er in der Champions League spielen will. Er ist erst spät in die Saisonvorbereitung des Vereins eingestiegen und stand nur in einem der ersten vier Premier-League-Spiele in der Startelf.

Ronaldo wurde deshalb mit mehreren europäischen Spitzenklubs wie Atletico Madrid, dem FC Chelsea, Marseille oder Napoli in Verbindung gebracht, handelte sich aber auch zahlreiche Absagen ein - so auch von Borussia Dortmund und dem FC Bayern.

Der Vertrag von Ronaldo bei United läuft noch bis 2023.