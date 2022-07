Timo Werner beim FC Chelsea: Fanliebling auf Glückssuche

Timo Werner zieht einen vorzeitigen Abschied vom FC Chelsea in Erwägung. Warum? Und wohin könnte der 26-jährige Nationalstürmer wechseln?

Wie ist Timo Werners aktuelle Situation beim FC Chelsea?

Trotz Vertrages bis 2025 sprach Timo Werner zuletzt offen über einen möglichen Abschied vom FC Chelsea. "Ich könnte überall glücklich sein", sagte Werner. "Es ist klar, dass ich mehr spielen möchte und ich sollte auch mehr spielen, um für die Weltmeisterschaft in guter Form zu sein." Die WM in Katar beginnt Ende November.

Werner war seit seiner Ankunft bei Chelsea vor zwei Jahren zwar nie unumstritten, tatsächlich hatte er in der vergangenen Saison aber gar nicht so geringe Spielanteile: Nachdem er wegen kleinerer Blessuren und einer Corona-Infektion in der Hinrunde phasenweise passen musste, stand er im Frühling meist in der Startelf.

Auffällig aber: In vielen wichtigen Partien wie dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid oder den beiden verlorenen Pokal-Finals gegen den FC Liverpool verzichtete Trainer Thomas Tuchel zunächst auf Werner. Der Stürmer hatte im 3-4-2-1-System generell nie eine Stammposition: mal kam er über rechts, mal über links, mal durchs Zentrum.

Mit Stürmer Romelu Lukaku verließ zwar ein großer Konkurrent den Klub zu Inter Mailand, gleichzeitig wurde mit Raheem Sterling von Manchester City aber ein neuer Rivale verpflichtet. Außerdem bewerben sich Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Mason Mount, Kai Havertz und Callum Hudson-Odoi um Spielanteile im Offensivbereich.

Werners Verhältnis zu Tuchel soll übereinstimmenden Berichten zufolge unterdessen angeknackst sein. Angesprochen auf Werners Forderung nach mehr Spielzeit, sagte Tuchel zuletzt: "Ich bin überrascht. Ich wäre als junger Kerl mit einem Chelsea-Vertrag sehr glücklich."