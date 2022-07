Manchester United: Scouts fertigten Bericht über Andreas Pereira an - einen eigenen Spieler

Der nächste Neymar oder Vinicius? Die europäischen Schwergewichte sind immer auf der Suche nach dem nächsten Supertalent aus Brasilien und schicken ihre Scouts regelmäßig nach Südamerika. Manchester United bildet da keine Ausnahme, also entsandten sie ihre Scouts vor ein paar Monaten zu einem Spiel von Flamengo. Die Beobachter brachten begeistert einen Bericht von einem bestimmten Spieler mit, den die United-Verantwortlichen jedoch schon länger kannten - denn es war ihr eigener Spieler.

Die Red Devils schickten laut ESPN mehrere Scouts zu einem Spiel von Flamengo, um den aufstrebenden Joao Gomes zu beobachten. Beim 2:1-Sieg von Flamengo über Fluminense Ende Mai gab es von Gomes jedoch nicht viel zu bestaunen, der 21-Jährige saß über die komplette Spielzeit nur auf der Bank. Dafür überzeugte die ManUnited-Scouts jedoch ein anderer Flamengo-Spieler.

Andreas Pereira schoss den 1:1-Ausgleich und legte den 2:1-Siegtreffer von Gabriel Barbosa auf. Der 26-Jährige spielt seit Sommer 2021 für Flamengo, zeigte eine klare Steigerung seit seiner Ankunft und verzückte gegen Fluminense auch die United-Scouts.

Zurück in Manchester fertigten die Beobachter von ihrer Entdeckung einen Scouting-Report an. Die Krux an der Sache? Andreas Pereira steht seit 2012 bei Manchester United selbst unter Vertrag, der Brasilianer kam in der Jugend zu den Red Devils und konnte sich bisher noch nicht beständig für die erste Mannschaft empfehlen. Deswegen wurde Pereira in seine Heimat zu Flamengo ausgeliehen.

Laut der Daily Mail soll Pereira nach den Abgängen von Paul Pogba, Juan Mata und Jesse Lingard nun wieder eine Chance im Mittelfeld von Manchester United bekommen, zudem hat mit Erik ten Hag ein neuer Trainer das Zepter im Old Trafford in der Hand.

Die Entwicklung in seinem Heimatland kann Pereira optimistisch stimmen, die United-Scouts sahen in ihm schließlich Potenzial für einen Wechsel in die Premier League - auch wenn er diesen schon vor über zehn Jahren vollzog.