Kein FC Bayern, kein FC Chelsea: Manchester United lehnt Verkauf von Cristiano Ronaldo ab

Manchester United wird Cristiano Ronaldo keine Freigabe für einen Verkauf im Sommer erteilen. Der Klub erwartet, dass der Weltstar bleibt. Dies berichtet Sky Sports.

In den vergangenen Tagen mehrten sich die Gerüchte, wonach Cristiano Ronaldo Manchester United nur eine Saison nach der Rückkehr wieder verlassen will, aber der englische Topklub lehnt nach einem Bericht von Sky Sports einen Wechsel kategorisch ab.

Bei Manchester United geht man demnach davon aus, dass der 37 Jahre alte Offensivspieler seinen Vertrag, der noch bis 2023 läuft, erfüllen wird.

Dass sich Manchester United nicht für die Champions League qualifizieren konnte und der bisherige Mangel an Verstärkungen für die neue Saison, sollen Ronaldo dazu veranlasst haben, seinen Berater Jorge Mendes zu konsultieren, um Alternativen auszuloten.

So soll sich der Ronaldo-Agent in der letzten Woche mit Todd Boehly, dem neuen Miteigentümer des FC Chelsea, getroffen haben und dabei auch über Ronaldo gesprochen haben. Auch über den FC Bayern gab es zuletzt Spekulationen, wonach Mendes seinen langjährigen Klienten in München angeboten habe.

Portugal-Experte: "Der FC Bayern ist für Ronaldo die einzige Option"

Der portugiesische Journalist Pedro Sepulveda sieht den FC Bayern gar als einzige Option, was einen eventuellen Ronaldo-Transfer angeht. Bei Sky Sports sagte er: "Er ist völlig besessen davon, in der Champions League zu spielen, und kommt mit der Tatsache, dass er in naher Zukunft nicht mehr dabei sein wird, nicht gut zurecht."

Daher habe Ronaldo "mit seinem Agenten Jorge Mendes gesprochen". Dieser prüfe nun, "ob es andere Möglichkeiten gibt. Er sagte, er werde mit den Vereinen sprechen, die die Champions League gewinnen wollen. Die englischen Klubs kann man vergessen, denn ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Ronaldo nicht für einen anderen Verein in England spielen wird und in das Projekt von Paris Saint-Germain passt er nicht."

So kommt er zum Schluss: "Es bleibt Bayern München als Option. Es gab kein Interesse von Bayern, aber Mendes hat mit ihnen gesprochen und ihnen die Frage gestellt: 'Was haltet ihr davon, Ronaldo für die nächste Saison zu kaufen?' Die Bayern waren etwas verwirrt, als Mendes ihnen Ronaldo anbot, da er nicht der Spielertyp ist, nach dem sie normalerweise suchen würden." Und den sie wohl auch gar nicht bezahlen könnten.

Was macht also Ronaldo? Zum Saisonende bekräftigte Ronaldo noch seine Verbundenheit mit Manchester United und klang so gar nicht nach Abschied: "Ich war und bin immer noch sehr glücklich, hier zu sein, und was ich den Fans sagen muss, ist, dass sie unglaublich sind. Selbst wenn wir Spiele verloren haben, haben sie uns immer unterstützt, sie waren immer bei uns."

Gleich vier Mal über 100 Millionen Euro! Der teuerste Abgang jedes Vereins der Premier League © getty 1/21 Kalvin Phillips wechselt laut The Athletic für umgerechnet rund 49 Millionen Euro von Leeds United zu Manchester City. Damit wäre der Engländer der teuerste Abgang in der Geschichte von Leeds. Wir blicken auf die Rekord-Abgänge aller Premier-League-Teams © getty 2/21 Nottingham Forest – BRITT ASSOMBALONGA (2017/18 für 17,1 Millionen Euro zu Middlesbrough): Der günstigste Transfer dieser Liste spielte vier Jahre für seinen neuen Klub und erzielte dabei 47 Treffer in 161 Einsätzen. © getty 3/21 FC Fulham – RYAN SESSEGNON (2019/2020 für 27 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur): Nach einigen Verletzungsproblemen und einer Leihe nach Hoffenheim scheint sich Sessegnon mittlerweile unter Conte in der Startelf festgespielt zu haben. © getty 4/21 West Ham United – DIMITRI PAYET (2016/17 für 29,3 Millionen Euro zu Olympique Marseille): Nach nur einundhalb Jahren stimmte die Chemie zwischen Payet und den Hammers nicht mehr und er wechselte zurück zu Marseille, wo er bis heute aktiv ist. © getty 5/21 FC Brentford – OLLIE WATKINS (2020/21 für 34 Millionen Euro zu Aston Villa): In seinen zwei Saisons bei Aston Villa konnte der junge Engländer sein Talent bereits häufig andeuten, auch wenn es definitiv noch ein wenig Luft nach oben gibt. © getty 6/21 FC Arsenal – ALEX-OXLADE CHAMBERLAIN (2017/18 für 38 Millionen Euro zum FC Liverpool): Unter dem Strich ein leicht unterdurchschnittlicher Transfer. Am Ende des Tages hätten sich beide Seiten trotz des Erfolgs wohl etwas mehr erhofft. © getty 7/21 Newcastle United – ANDY CARROLL (2010/11 für 41 Millionen Euro zum FC Liverpool): Der damalige Rekord-Transfer der Reds war unter dem Strich eine Enttäuschung. 34 Treffer in 134 Spielen für Liverpool verbuchte Carroll letztendlich. © getty 8/21 Wolverhampton Wanderers – DIOGO JOTA (2020/21 für 44,7 Millionen Euro zum FC Liverpool): Ein Transfer, der ein wenig aus dem Nichts kam und sich bisher als goldrichtig für die Reds erweist. In 84 Einsätzen unter Klopp kommt Jota auf 43 Torbeteiligungen. © getty 9/21 AFC Bournemouth – NATHAN AKE (2020/21 für 45,3 Millionen Euro zu Manchester City): Trotz der hohen Ablösesumme kam der Niederländer unter Guardiola bisher nicht über die Rolle des Rotationsspielers hinaus. © getty 10/21 Leeds United – KALVIN PHILLIPS (2022/23 für 49 Millionen Euro zu Manchester City): Phillips hat sich bei Leeds zu einem hervorragendem Spieler entwickelt und ist auch bei den Three Lions gesetzt. Könnte bei City eine Schlüsselfigur werden. © getty 11/21 Crystal Palace – AARON WAN-BISSAKA (2019/2020 für 55 Millionen Euro zu Manchester United): Der Engländer kam als großes Talent mit hohen Erwartungen zu United, bisher konnte er seiner Ablösesumme aber nicht gerecht werden © getty 12/21 Brighton & Hove Albion – BEN WHITE (2021/22 für 58,5 Millionen Euro zum FC Arsenal): In seiner ersten Saison bei den Gunners hat sich White bereits als Stammspieler etabliert, um seine Ablöse zu rechtfertigen, muss er aber noch ein wenig draufpacken. © getty 13/21 Manchester City - LEROY SANE (2020/21 für 60 Millionen Euro zum FC Bayern München): Kam 2016 mit zarten 20 Jahren als 50 Millionen Euro schweres Versprechen zu City. Wurde zweimal Meister und FA-Cup-Sieger und machte unter Pep große Fortschritte. © getty 14/21 FC Southampton – VIRGIL VAN DIJK (2017/2018 für 84,65 Millionen Euro zum FC Liverpool): Ein Transfer der Marke Volltreffer! Unter Klopp reifte van Dijk zum Verteidiger der Weltklasse und gewann alles, was man gewinnen kann mit den Reds. © getty 15/21 FC Everton – ROMELU LUKAKU (2017/18 für 84,7 Millionen Euro zu Manchester United): Legte keine schlechten Zahlen bei United auf, doch irgendwie wurden beide Seiten nicht so richtig glücklich miteinander, um es mal diplomatisch auszudrücken. © getty 16/21 Leicester City – HARRY MAGUIRE (2019/20 für 87 Millionen Euro zu Manchester United): Die Red Devils machten Maguire 2020 zum teuersten Verteidiger der Geschichte. Dem Preisschild wurde er bislang nicht gerecht, die Kritik an ihm ist aber oft überzogen. © getty 17/21 Manchester United – CRISTIANO RONALDO (2009/10 für 94 Millionen Euro zu Real Madrid): CR7 war für die Königlichen am Ende jeden Cent wert: 450 Tore und 131 Assists in 438 Einsätzen verbuchte Ronaldo in seinen neun Jahren in Madrid. © getty 18/21 Tottenham Hotspur – GARETH BALE (2013/14 für 101 Millionen Euro zu Real Madrid): Auch wenn der Waliser stark polarisierte, haben ihm die Königlichen so manche Sternstunde zu verdanken. Demnächst wohl in Los Angeles am Start. © getty 19/21 FC Chelsea – EDEN HAZARD (2019/20 für 115 Millionen Euro zu Real Madrid): Bislang eine einzige Enttäuschung für die Königlichen. Hazard kommt in 66 Einsätzen für die Madrilenen auf magere sechs Treffer und ist noch dazu häufig verletzt. © getty 20/21 Aston Villa – JACK GREALISH (2021/22 für 117,5 Millionen Euro zu Manchester City): Bisher hat sich das viele Geld für diesen Transfer für die Cityzens noch nicht rentiert. Um den Transfer als Flop abzustempeln, ist es aber noch zu früh. © getty 21/21 FC Liverpool – PHILIPPE COUTINHO (2017/18 für 135 Millionen Euro zum FC Barcelona): Der teuerste Transfer in der Geschichte der Premier League enttarnte sich schlussendlich als Flop. Im Sommer wurde Coutinho für 20 Millionen an Aston Villa verkauft.

Erik ten Hag will, dass Ronaldo bei Manchester United bleibt

Und auch über den neuen Trainer Erik ten Hag freute sich Ronaldo: "Ich weiß, dass er bei Ajax einen fantastischen Job gemacht hat und dass er ein erfahrener Trainer ist, aber wir müssen ihm Zeit geben", sagte Ronaldo: "Ich hoffe natürlich, dass wir Erfolg haben. Also wünsche ich ihm das Beste."

Auch ten Hag formulierte bei seiner Vorstellung sehr klar, dass er mit Ronaldo plant und sich viele Tore von ihm erhofft. Auch er soll einem Verkauf klar abgeneigt sein. Ist damit das letzte Wort gesprochen?