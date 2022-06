FC Chelsea: Wechselt Cristiano Ronaldo zu den Blues? Offenbar Treffen zwischen Klubbesitzer und CR7-Berater

Kommt es in der Premier League zu einem Blockbuster-Transfer? Wie The Athletic berichtet, kam es in der vergangenen Woche in Portugal zu einem Treffen zwischen dem neuen Mitbesitzer des FC Chelsea, Todd Boehly, und dem Berater von Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes. Dabei soll es auch um einen möglichen Transfer des Superstars an die Stamford Bridge gegangen sein.

Um die Zukunft des 37-Jährigen hatte es in den vergangenen Tagen viele Spekulationen gegeben. Auch der FC Bayern wurde als möglicher neuer Klub für den Portugiesen genannt. Ronaldos Vertrag in Manchester läuft noch bis 2023, er selbst hatte immer wieder angedeutet, bei den Red Devils bleiben zu wollen.

Allerdings hatte United die Qualifikation für die Champions League verpasst, CR7 müsste sich also mit der Europa League zufriedengeben. Dem Bericht zufolge hat Ronaldo zumindest ein paar Bedenken. Dennoch gehe sein aktueller Klub von einem Verbleib aus.

Bei Chelsea deuten sich in der Offensive einige Veränderungen an. Romelu Lukaku steht nach einer enttäuschenden Saison vor einer Leihe zu seiner alten Liebe Inter Mailand, Timo Werner wurde als Tauschobjekt im Zuge eines Transfers von Juventus-Verteidiger Matthijs de Ligt genannt. Nach dem Abschied von Marina Granovskaia führt Boehly die Transfergeschäfte beim Klub um Trainer Thomas Tuchel derzeit federführend, bis ein neuer Sportdirektor gefunden ist.