FC Liverpool - Andrew Robertson: "Waren die zehn härtesten Tage meiner Karriere"

Andrew Robertson vom FC Liverpool erlebt derzeit eine schwierige Zeit. Mit den Reds hatte er zuletzt zwei Titel verpasst, in den WM-Playoffs scheiterte der Schotte mit seiner Nationalmannschaft an der Ukraine.

"Für mich persönlich waren es die zehn härtesten Tage meiner Karriere. Emotional, mental, physisch, in jeder Hinsicht", sagte Robertson nach der 1:3-Niederlage Schottlands gegen die Ukraine.

Erst am 22. Mai hatte Robertson mit dem FC Liverpool das enge Rennen um die Meisterschaft gegen Manchester City verloren. Sechs Tage später unterlagen die Reds im Champions-League-Finale mit 0:1 gegen Real Madrid. Am Mittwoch platzte schließlich der Traum von der WM-Teilnahme in Katar.

Der Linksverteidiger werde sich nun "selbst darum kümmern", wieder auf den Damm zu kommen.

Robertson war vor dem Spiel um das WM-Ticket in die Kritik geraten, weil er bei der Liverpooler Bus-Party - drei Tage vor der Partie gegen die Ukraine - mit einem Bier gesichtet worden war.