In den europäischen Playoffs zur WM 2022 treffen heute Schottland und die Ukraine aufeinander. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Schottland und die Ukraine kämpfen heute im Playoff-Halbfinale um die Chance auf ein Ticket zur WM 2022. Welches Team trifft im Finale am Sonntag auf Wales? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

Schottland vs. Ukraine: WM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Für die ukrainische Nationalmannschaft steht das erste Pflichtspiel seit Ausbruch des russischen Angriffskrieges Ende Februar an. Deswegen wird es spannend sein zu sehen, wie die Ukraine sich in Schottland schlagen wird. Der Sieger trifft am Sonntag im Playoff-Finale in Cardiff auf Wales und kämpft um ein Ticket für die WM-Endrunde in Katar.

Vor Beginn: Das letzte Playoff-Halbfinale zur WM 2022 in Europa wird heute um 20.45 Uhr im Hampden Park in Glasgow angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spieles in den Playoffs zur WM 2022 zwischen Schottland und der Ukraine.

Schottland vs. Ukraine: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Spanien gegen die Ukraine wird heute live und in voller Länge vom Streamingdienst DAZN übertragen. Kommentator Flo Hauser und Experte Max Nicu begleiten Euch ab 20.35 Uhr durch das Spiel.

Live zu sehen ist das Spiel im Livestream auf dazn.com und weiteren Endgeräten (Smartphone, Tablet) sowie auf dem linearen TV-Kanal DAZN 1.

Entscheidungen in zahlreichen anderen Gruppen könnt Ihr heute ebenfalls bei DAZN verfolgen. Unter anderem sind auch die Spiele Kroatien vs. Russland oder Portugal vs. Serbien im Livestream zu sehen.

Die Spiele könnt Ihr jedoch nur mit einem DAZN-Abonnement live verfolgen. Der Preis für dieses beträgt pro Monat 29,99 Euro und pro Jahr 274,99 Euro.

Schottland vs. Ukraine: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream - Weitere Infos zu DAZN

· DAZN im Juni und Juli: Das ist im Sommer 2022 zu sehen

· DAZN: Diese Abo-Optionen bietet der Streamingdienst

· Diese Fußballspiele werden heute live bei DAZN übertragen

· NBA auf DAZN: Alle Infos zur Übertragung

Schottland vs. Ukraine heute im Liveticker: Die Playoffs zur WM 2022 im Überblick

Halbfinale

Heimteam Auswärtsteam Ergebnis Russland Polen annulliert Wales Österreich 2:1 Schweden Tschechien 1:0 n.V. Italien Nordmazedonien 0:1 Portugal Türkei 3:1 Schottland Ukraine -:-

Finale