Erling Haaland und Pep Guardiola: Das Märchen von der komplizierten Anpassung

Erling Haaland und Pep Guardiola bei Manchester City: Passt das? Diese Frage wurde seit Bekanntgabe des Transfers rauf und runter diskutiert. Der Anpassungsprozess könnte schwierig werden, wird oft geschlussfolgert. Dabei findet zusammen, was zusammengehört.

Liest man die Analysen der vergangenen Woche, könnte man an manchen Stellen den Eindruck gewinnen, dass Pep Guardiola und Manchester City gerade ein Millionengrab verpflichtet hätten. Mindestens 60 Millionen Euro Ablöse, unzählige Berater-Millionen und ein stattliches Grundgehalt - die Skyblues haben für Erling Haaland tief in die Tasche gegriffen.

Und das für einen Spieler, der sich dem Vernehmen nach erst noch kräftig anpassen muss, um zu funktionieren. Der Angreifer hätte "noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen", um sich nahtlos einfügen zu können, schrieb Sport1 beispielsweise.

"Haaland ist kein klassischer Pep-Stürmer", beschrieb Sky das vermeintliche Dilemma. Der Norweger "wird seine Spielweise anpassen müssen", schlussfolgerte der Spiegel und stellte dabei vor allem heraus, dass die große Stärke des 1,94 Meter großen Angreifers, nämlich Tiefenläufe, bei Manchester City wenig bringen werde.

Aber ist das so? Wird es wirklich einen intensiven Anpassungsprozess erfordern, der Haaland und Guardiola dazu bewegt, sich grundlegend zu verändern?

Guardiola, BVB, Real und Klopp: Gewinner und Verlierer des Haaland-Deals © imago images 1/17 Das am schlechtesten gehütete Geheimnis im Weltfußball ist endlich raus: Erling Haaland wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City, dank seiner Ausstiegsklausel aktiviert haben. SPOX schaut auf die Gewinner und Verlierer des Deals. © imago images 2/17 Gewinner - ERLING HAALAND: Der Norweger selbst darf sich wohl vorerst als Gewinner bezeichnen lassen. Sein Konto dürfte explodieren, sportlich ist der Schritt zu Pep Guardiola und den konstant erfolgreichen Citizens wohl auch nicht so schlecht. © imago images 3/17 Manch einer munkelt zwar, dass er damit schon in jungen Jahren Abstand von der Champions-League-Trophäe genommen hat, doch vielleicht ist er ja genau das Puzzleteil, das Pep Guardiola auf dem Weg zum Henkelpott gefehlt hat. © imago images 4/17 PEP GUARDIOLA: Wo wir auch schon beim nächsten strahlenden Gewinner sind. Gegen Real Madrid hätte sich der Katalane sicher gewünscht, dass ein treffsicherer Stürmer noch mehr Buden macht. Womöglich wäre es nicht zum Debakel im Rückspiel gekommen. © imago images 5/17 Haaland macht das Team von Guardiola flexibler und gibt ihm noch mehr taktische Möglichkeiten. Die Zeiten der "falschen Neun" dürften überwiegend vorbei sein. Fakt ist aber auch: Trainer und Neuzugang müssen sich erstmal finden. © imago images 6/17 DIE CITY-EIGENTÜMER: Manchester City bekam in den letzten Jahren und auch aktuell wieder viel Häme. Sie geben unfassbar viel Geld aus, bekommen die Hände aber nicht an den Champions-League-Pokal. © imago images 7/17 Haalands Transfer ist aber eine andere Dimension. Halb Europa war hinter dem Norweger her. Es ist das erste Mal seit der Verpflichtung von Guardiola, dass City jemanden bekommt, der derart begehrt war. Damit setzen die Eigentümer ein klares Statement. © imago images 8/17 Verlierer - BVB: Sportlich hat Borussia Dortmund nun sowieso mit einem Riesenverlust zu kämpfen. Diese Torquote aufzufangen wird ein anderes Unterfangen als bei anderen Spielern in der Vergangenheit. Zumal sich der Markt verändert hat. © imago images 9/17 Hinzu kommt die finanzielle Ebene. Dass für einen Spieler dieser Klasse letztendlich nur zwischen 35 und 40 Millionen Euro für den BVB herausspringen, ist eigentlich ein schlechter Witz. Doch man muss auch fair bleiben ... © imago images 10/17 ... Für den BVB gab es kaum eine andere Möglichkeit. Ohne diese Ausstiegsklausel, deren Höhe sich irgendwo zwischen 60 und 75 Millionen Euro befinden soll, hätte der Norweger dem Deal nicht zugestimmt – und Dortmund hätte seine Tore schmerzlich vermisst. © imago images 11/17 Mit Karim Adeyemi haben die Schwarz-Gelben schon einen Teilersatz verpflichtet. Neben ihm soll noch mindestens ein weiterer Stürmer kommen, der physisch etwas stärker ist. Aber ob sie diesen Qualitätsverlust kompensieren können? © imago images 12/17 REAL MADRID: Die Königlichen hätten sich die Dienste von Haaland auch gern gesichert und galten lange Zeit als großer Favorit. Eine vermeintliche Ausstiegsklausel über 150 Millionen Euro, die Raiola forderte, soll laut Radio SER das Problem gewesen sein. © imago images 13/17 Sportlich zog City gegen Real zuletzt noch den Kürzeren. Aber Karim Benzema wird nicht jünger und ob Kylian Mbappe in die spanische Hauptstadt wechselt, ist noch unklar. War es ein Fehler, bei Haaland nicht zuzuschlagen? © imago images 14/17 JÜRGEN KLOPP: Wenn Haaland zu Real Madrid gewechselt wäre, hätte auch der FC Liverpool eine Sorge weniger - zumindest in den nationalen Wettbewerben. Aktuell befinden sich die Reds noch auf Augenhöhe mit City, aber was passiert nach dem Haaland-Transfer? © imago images 15/17 Liverpool dürfte damit in eine Außenseiterrolle geraten. Andererseits hat City schon häufig große Transfers getätigt und Klopp fand dennoch Mittel und Wege, sein Team konkurrenzfähig zu machen. Auch diesmal wieder? © imago images 16/17 FC BAYERN und die DFL: Auch der deutsche Fußball geht leer aus. Einen Spieler wie Haaland zu verlieren, bedeutet Qualitätsverlust auf vielen Ebenen. Zumal die große Frage bleibt, ob der BVB jetzt noch chancenloser gegen die Dominanz der Bayern ist. © imago images 17/17 Bayern würde dann noch weniger gefordert werden. Und dass es ihnen nicht möglich war, Haaland zu verpflichten, ist mit Blick auf einen möglichen Lewandowski-Abgang nochmal schlimmer. In Deutschland sahen alle chancenlos zu ...

Erling Haaland: Das Märchen vom engen Raum

Richtig ist: Kaum ein Spieler auf der Welt hat ein so gutes Gespür für Tiefenläufe und die toten Winkel des gegnerischen Verteidigers wie er. Haaland positioniert sich häufig zwischen zwei Verteidigern und startet zuverlässig im richtigen Moment hinter die Kette. Zunächst lauernd, dann auf einer Linie mit den Defensivspielern trabend, zündet er den Turbo, sobald er das Zuspiel wittert. Dann ist er nicht mehr zu halten.

Der 21-Jährige ist eine Urgewalt. Körperlich stark, aber gleichzeitig unfair schnell. Bei Borussia Dortmund, so das Narrativ der letzten Tage, hatte er aber erheblich mehr Raum für diese Läufe. Dabei hat der Stürmer genug Gelegenheiten gehabt, um zu beweisen, dass er diese Qualitäten auch gegen tiefstehende Gegner einbringen, oder sich anpassen kann.

Beispielsweise vor seinem zweiten Treffer beim 6:1-Sieg des BVB gegen den VfL Wolfsburg, als er den Weg hinter die Kette fand, obwohl sechs Wölfe im eigenen Strafraum verteidigten. Nicht mal drei Meter hat er hinter der Verteidigungskette benötigt, um einen seiner gefürchteten Tiefenläufe durchzubringen.

Einen großen Teil seiner Tore erzielte er sogar nach Flanken. Ein Mittel, das gern verwendet wird, um schnell Druck aufzubauen, wenn ein Gegner tief verteidigt. Zwar ist der Kritikpunkt berechtigt, dass er nur sehr selten mit dem Kopf traf. Einerseits gelang ihm das zuletzt aber deutlich häufiger und andererseits ist sein Gespür für den richtigen Raum auch bei flachen Hereingaben sehr wertvoll. Oft hält er den Fuß noch dazwischen oder findet im letzten Moment Platz im Rückraum oder am zweiten Pfosten.

Warum sollte er diese Qualitäten nicht auch bei Manchester City einbringen können? Dass er dafür übermäßig viel Raum bräuchte, ist angesichts seiner 86 Treffer in 89 Pflichtspielen nichts weniger als ein Märchen.

Haaland muss nichts mehr beweisen

Stattdessen sollte man das Argument umdrehen: Ist es nicht ein Zeichen von unschätzbarer Qualität, in der Bundesliga 62-mal in 67 Auftritten zu netzen? Wenn die meisten Bundesligisten eines auf sehr hohem Niveau können, dann ist es die Raumverknappung. Beweisen muss er dahingehend nichts mehr.

Borussia Dortmund hatte allein in dieser Saison im Schnitt 59,4 Prozent Ballbesitz. Haaland traf gegen jede Art von Gegner. Hoch verteidigende Bayern, tief mauernde Wolfsburger und aggressive Freiburger oder Unioner. Er traf vom Elfmeterpunkt, nach Ecken, in offensiven Umschaltmomenten, aus spitzem Winkel, aus der Distanz, per Kopf, mit dem Fuß, mit viel Raum, aber eben auch mit wenig Raum.

Seine Präsenz und sein Gespür für die besten Laufwege werden das Spiel von Manchester City auf eine andere Ebene hieven. Haaland hat sich schon beim BVB zunehmend zu einem kompletteren Stürmer entwickelt.

Pep Guardiola: Falsche Neun nur die Notlösung?

Das können auch die Horrorgeschichten von Zlatan Ibrahimovic oder Samuel Eto'o nicht relativieren. Mario Gomez, ein ebenfalls vermeintlich von Guardiola aussortierter Stürmer, sagte jüngst bei Amazon Prime, dass er sich gut mit dem Katalanen verstanden hätte und ein System mit falscher Neun bei Bayern nicht in Stein gemeißelt gewesen sei. "Er sagte mir: In Barcelona habe ich nur deshalb ohne gespielt, weil ich Messi hatte", verriet der einstige Torjäger.

Diese Debatten ziehen sich durch die gesamte Karriere Guardiolas. Thomas Müller und Arjen Robben wurden vor seiner Ankunft in München ebenfalls kontrovers diskutiert. Ob das überhaupt Pep-Spieler wären, wurde damals gefragt. Die Geschichte ist bekannt. Beide blieben absolute Schlüsselspieler des Teams.

Das liegt vor allem daran, dass es keine 'perfekten Pep-Spieler' gibt. Solche Behauptungen implizieren, dass der Star-Trainer beim FC Barcelona, dem FC Bayern und jetzt bei Manchester City stets denselben Fußball spielen ließ. Dass der 51-Jährige überall dermaßen erfolgreich war und ist, liegt aber daran, dass er es perfekt versteht, sich auf ein gesamtes Umfeld einzustellen, ohne den Kern seiner Philosophie aufzugeben. Was nicht passt, wird passend gemacht. Und das, ohne Spielern ihre Stärken zu nehmen.

Oberflächlich betrachtet gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen seinen bisherigen Teams. Im Detail sind sie alle sehr verschieden. Das wird auch auf das zukünftige im Vergleich zum jetzigen Manchester City zutreffen - und Haaland wird davon profitieren. "Er wird uns definitiv helfen, mehr Tore zu schießen", sagte Guardiola nach dem 5:1 bei Wolverhampton.

© imago images Pep Guardiola dürfte sich über die Zweifel an Erling Haaland wundern.

Haaland und Guardiola: Große Anpassungen wird es nicht geben

Ganz große Anpassungen wird es nicht geben. Das gilt für beide Seiten. Guardiola bekommt das Puzzleteil, das ihm bisher fehlte. Haaland wird mit seiner enormen Physis und Präsenz dafür sorgen, dass die anderen Weltklassespieler der Skyblues noch mehr Raum bekommen. Andersherum wird der Norweger dann deutlich mehr unterstützt. Während Dortmunds Offensive komplett auf ihn zugeschnitten war, glänzt das Guardiola-Team durch Flexibilität.

Häufig wird angeführt, dass Stürmer sich bei Manchester City viel bewegen müssen. Sie kippen ins Mittelfeld ab, sie bewegen sich auch mal auf den Flügel. Haaland war bisher nicht der Spieler, der sich besonders aktiv am Ballvortrag beteiligte. Seine Ballbehandlung sei nicht gerade filigran, wird kritisiert.

Wer um sich herum Spieler wie Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, Phil Foden, Ilkay Gündogan, Raheem Sterling oder auch Riyad Mahrez hat, muss sich allerdings keine großen Sorgen um Anpassungsschwierigkeiten machen. "Wir werden ihm niemals die Verantwortung übertragen, die Tore zu schießen", kündigte sein zukünftiger Coach an. Zumal es kein Automatismus ist, dass der Neuzugang die bisherigen Stürmerrollen übernehmen muss, um zu funktionieren. Er wird seine eigene Rolle bekommen und ausfüllen.

Passquotenvergleiche zwischen City-Spielern und Haaland verbieten sich ebenfalls. Robert Lewandowskis Passquote lag beim BVB einst bei knapp über 70 Prozent. Schon in seiner ersten Saison bei Bayern steigerte er sich um circa fünf Prozent. Bei einem Zuspiel gibt es immer zwei Seiten: Passgeber und Passempfänger. Letztere werden bei City deutlich besser positioniert sein als in Dortmund.

Fettes Transfer-Plus: Dieser BVB-Deal fliegt unter dem Radar © getty 1/28 Mit Erling Haaland verliert der BVB im Sommer mal wieder seinen besten Spieler. Das wirkt sich aber auch auf den Geldbeutel aus. Ein weiterer Beweis dafür, dass Dortmund über ein hervorragendes Gespür bei Talenten verfügt. © getty 2/28 Seit der Meisterschaft 2012 hat die Borussia vor Haaland bereits viermal einen riesigen Gewinn mit Spielern erzielt, die vor dem 25. Lebensjahr ins Ruhrgebiet wechselten. Fehlgriffe dieser Art gab es jedoch auch. SPOX gibt einen Überblick. © getty 3/28 Pierre-Emerick Aubameyang: Kam 2014 im Alter von 24 Jahren für 13 Millionen Euro von AS Saint-Etienne und ging 2018 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. Transferbilanz: +50,75 Millionen Euro - alle Zahlen stammen von Transfermarkt.de © getty 4/28 Aubameyang traf in 213 Pflichtspielen 141-mal für den BVB. Zudem lieferte er 36 Assists. Allerdings fiel er auch negativ auf, insgesamt wurde er dreimal suspendiert. Letztlich streikte er sich mehr oder weniger von Dortmund weg. Heute kickt er für Barca. © getty 5/28 Christian Pulisic: Kam 2015 im Alter von 16 Jahren ablösefrei von PA Classics (USA) und ging 2019 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea. Transferbilanz: +64 Millionen Euro © getty 6/28 Schaffte unter Thomas Tuchel seinen Durchbruch und sollte eine steile Karriere hinlegen. Bereits mit 17 war er fester Teil des Kaders. Mit den Wechselgerüchten wurden auch seine Leistungen schlechter. Chelsea verlieh ihn noch ein halbes Jahr an den BVB. © getty 7/28 Ousmane Dembele: Kam 2016 im Alter von 18 Jahren für 12 Millionen Euro von Stade Rennes und ging 2017 für 140 Millionen Euro zum FC Barcelona. Transferbilanz: +128 Millionen Euro © getty 8/28 Mehr Gewinn innerhalb eines Jahres geht eigentlich nicht! Gegen Ende seiner einzigen BVB-Saison forcierte er seinen Wechsel mit einem Streik, nachdem er von Barcas Interesse erfuhr. Ein unrühmlicher Abschied, finanziell aber für beide Parteien gut. © getty 9/28 Jadon Sancho: Kam 2017 im Alter von 17 Jahren für 20,59 Millionen Euro (inklusive Boni) von Manchester City (U18) und ging 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United. Transferbilanz: +64,41 Millionen Euro © getty 10/28 Es dauerte nicht lange, bis er Fußball-Deutschland in seinen Bann zog. Schnell machten sich Gerüchte breit. Eigentlich wollte der Engländer schon ein Jahr früher gehen, dem Wunsch schob der BVB aber einen Riegel vor. Bei United ist er noch auf Formsuche. © getty 11/28 Erling Haaland: Kam 2020 im Alter von 19 Jahren für 20 Millionen Euro von RB Salzburg und geht 2022 für 60 Millionen Euro zu Manchester City. Transferbilanz: +40 Millionen Euro © getty 12/28 Schnell war klar, dass der Norweger für den BVB auf Dauer nicht zu halten sein wird. 85 Tore in 88 Spielen sprechen für sich. Nach monatelangen Spekulationen ist nun klar: Haaland wechselt im Sommer zu ManCity. Und Dortmund hat Geld für neue Talente. © imago images 13/28 Zwischenfazit: Bei allen fünf aufgezählten Spielern hat der BVB wahrlich ein Goldenes Händchen bewiesen. Sportlich brachte jeder von ihnen Mehrwert, finanziell sowieso. Da lassen sich die nervigen Zukunftsfragen auch aushalten. © getty 14/28 Weiteres Positivbeispiel - Julian Weigl: Kam 2015 im Alter von 19 Jahren für 2,5 Millionen Euro von 1860 München und ging 2020 für 20 Millionen Euro zu Benfica Lissabon. Transferbilanz: +17,5 Millionen Euro © getty 15/28 Fliegt in dieser Liste etwas unter dem Radar, trotzdem kann sich dieses Geschäft sehen lassen! Weigl erfüllte seine Aufgabe im zentralen Mittelfeld meist gut. Nach einer etwas schwächeren Saison schlug Benfica zu - und zahlte gut. © getty 16/28 Negativbeispiele - Emre Mor: Kam 2016 im Alter von 18 Jahren für 9,75 Millionen Euro von Nordsjaelland und ging 2017 für 13 Millionen Euro zu Celta Vigo. Transferbilanz: +3,25 Millionen Euro © getty 17/28 Klar, auch hier hat der BVB am Ende Geld dazugewonnen. Das rechtfertigt aber nicht die Probleme, die Dortmund mit dem einstigen "türkischen Messi" hatte. Immer wieder legte er ein Fehlverhalten an den Tag. Letztlich erfüllte man ihm seinen Wechselwunsch. © getty 18/28 Jeremy Toljan: Kam 2017 im Alter von 23 Jahren für 7 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim und ging 2021 für 3,5 Millionen Euro zu US Sassuolo. Transferbilanz: -3,5 Millionen Euro © getty 19/28 Nur 23-mal stand der Rechtsverteidiger in anderthalb Jahren für den BVB auf dem Platz. Es folgten Leihen zu Celtic Glasgow und Sassuolo. Die Italiener verpflichteten ihn nach guten Leistungen fest. So blieb es "nur" bei einem kleinen Minus-Geschäft. © getty 20/28 Maximilian Philipp: Kam 2017 im Alter von 23 Jahren für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg und ging 2019 für 20 Millionen Euro zu Dynamo Moskau. Transferbilanz: 0 Millionen Euro © getty 21/28 Immerhin elf Tore und acht Assists steuerte Philipp in zwei Spielzeiten bei. Bis auf ein paar wenige Ausreißer zeigte er aber nicht das vom BVB angestrebte Niveau. Am Ende kann sich Dortmund glücklich schätzen, dass die Kohle in Russland locker sitzt. © imago images 22/28 Sergio Gomez: Kam 2018 im Alter von 17 Jahren für 3 Millionen Euro vom FC Barcelona (U19) und ging 2021 für 2,25 Millionen Euro zum RSC Anderlecht. Transferbilanz: -0,75 Millionen Euro © imago images 23/28 Der offensive Mittelfeldspieler konnte sich nie durchsetzen beim BVB, nur dreimal stand er für die Profis auf dem Platz. Nach einer zweijährigen Leihe zu Huesca wechselte er nach Belgien. Ein Missverständnis, wenn auch kein allzu teures. © getty 24/28 Leonardo Balerdi: Kam 2019 im Alter von 19 Jahren für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors und ging 2021 für 11 Millionen Euro zu Olympique Marseille. Transferbilanz: -4,5 Millionen Euro © getty 25/28 Von dem Innenverteidiger erhofften sich die Dortmunder viel, Balerdi konnte den Erwartungen aber nie gerecht werden. Nur acht Spiele bestritt er für die Profis. Die Konkurrenz war zu stark. Nach einer einjährigen Leihe wechselte er fest nach Marseille. © getty 26/28 FAZIT: Richtig große Verluste machte der BVB mit seinen verpflichteten Talenten im Verhältnis zu den ganz dicken Fischen nie. Das Transfermodell funktioniert offensichtlich - und wird auch beibehalten. © getty 27/28 Die Sommer-Transfers Karim Adeyemi (30 Millionen Euro pus Boni) und Nico Schlotterbeck (20 Millionen Euro plus Boni) könnten die nächsten sein, die den BVB erst zum Erfolg führen und dann gewinnbringend verkauft werden. © getty 28/28 Mit Jude Bellingham spielt außerdem seit 2020 eines der größten Talente der Welt beim BVB. Der Engländer kam für 25 Millionen Euro aus Birmingham. Bei einem Verkauf, der derzeit kein Thema ist, kommt wohl mindestens das Vierfache zurück in die Kassen.

Manchester City und Haaland: Die Hürden werden überschätzt

Der vermeintliche Anpassungsprozess, den Haaland nun durchlaufen muss, wird überschätzt. Es gibt immer Details, die Spieler verändern müssen, um nach einem Wechsel zu funktionieren. Der Angreifer hat dahingehend aber eine kluge Entscheidung getroffen. Manchester City ist aktuell der beste Top-Klub für ihn. Wenn er irgendwo das große Versprechen einlösen kann, das sein Talent mitbringt, dann mit der Hilfe von Guardiola.

Wäre er zu Real Madrid gewechselt, hätte es viele Fragezeichen gegeben. Die Konkurrenzsituation mit ähnlichen Spielertypen beispielsweise. Oder die Frage nach der konkreten Spielidee und taktischen Ausrichtung. Ob er in der letzten Bastion des Heldenfußballs funktioniert hätte? Fraglich.

Madrid braucht ihn nicht mal zwingend. Bei City hingegen könnte eine perfekte Symbiose entstehen. Haaland ist schon jetzt ein Weltklassespieler. Und Pep Guardiola ist ein Weltklassetrainer. Beide werden aneinander wachsen. Und keiner von beiden wird sich verbiegen müssen, damit ein Miteinander funktioniert.