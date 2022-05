FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am letzten Spieltag der Premier League kann der FC Liverpool theoretisch noch Meister werden, er selbst tritt gegen die Wolverhampton Wanderers an. SPOX erklärt, wie man das Saisonfinale der Reds in England heute live im TV, Livestream und Liveticker miterlebt.

Der League Cup und der FA Cup wurden bereits gewonnen - folgt nun die englische Meisterschaft? Sechs Tage vor dem Finale in der Champions League gegen Real Madrid bestreitet der FC Liverpool in der Premier League den 38. und damit letzten Spieltag.

Die Mannschaft von Jürgen Klopp tritt dabei vor heimischer Kulisse an der Anfield Road an, empfängt mit den Wolverhampton Wanderers dort den derzeit Achten der Tabelle. Anstoß ist um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Liverpool befindet sich bei dem einen ausstehenden Spieltag einen Punkt hinter Spitzenreiter Manchester City, der wiederum parallel zuhause auf Aston Villa trifft, auf Rang zwei. Was muss passieren, um die Skyblues im letzten Moment noch von Platz eins zu stoßen? Die Reds müssen selbst gewinnen und City darf keinen Sieg einfahren. Ausführlicher erklärt wird das in diesem Artikel.

SPOX liefert Euch im Folgenden die grundlegenden Informationen, wie Ihr Liverpool gegen Wolverhampton heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer die Premier League und im Speziellen Liverpool heute unbedingt live sehen möchte, der ist auf ein Abonnement bei Sky angewiesen. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Rechte an der Übertragung der englischen Liga und ist hierfür auch die einzige Anlaufstelle in Deutschland.

Liverpool gegen Wolverhampton wird auf Sky Sport 3 gesendet, es kommentiert Joachim Hebel. Los geht es um 16.50 Uhr. Und aufgepasst: Sky bietet auf Sky Sport 2 auch eine Meister-Konferenz an, in der sowohl das Liverpool-Spiel als auch die City-Partie enthalten sind. Dort sitzen Florian Schmidt-Sommerfeld und Rene Adler zum Liverpool-Spiel am Mikrofon. Toni Tomic und Mladen Petric kümmern sich in der Konferenz um City gegen Aston Villa.

Wer Kunde bei Sky ist, kann alle Premier-League-Spiele über Sky Go im Livestream verfolgen. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket lassen sich die Begegnungen ebenso ohne ein langfristiges Abo anschauen.

FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Auch SPOX begleitet die Generalprobe der Klopp-Auswahl vor dem Endspiel in der Königsklasse - das auf schriftlichem Wege per Liveticker. Reinklicken und nichts verpassen!

FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers

FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 38

38 Datum: 22. Mai 2022

22. Mai 2022 Anstoß: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Ort: Anfield Road, Liverpool

Anfield Road, Liverpool TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

