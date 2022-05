FC Liverpool: So gewinnen die Reds noch den Titel in der Premier League

Der FC Liverpool steht nicht nur im Champions-League-Finale, sondern kämpft auch in der Premier League noch um den Titel. Was passieren muss, damit die Reds auch den Gewinn der englischen Meisterschaft feiern dürfen, seht Ihr hier bei SPOX.

Manchester City hat mit dem gestrigen 2:2-Unentschieden gegen West Ham United den Titelkampf in der englischen Premier League wieder spannend gemacht. Der FC Liverpool, der in dieser Saison die Chance hat, vier Titel zu gewinnen, darf wieder hoffen. Mit dem Gewinn des Carabao Cups und am Sonntag den Triumph im FA Cup haben die Reds, die von Jürgen Klopp gecoacht werden, bereits zwei von vier möglichen Titeln eingesackt. In beiden Finalspielen war der Gegner der FC Chelsea, in beiden setzte man sich erst im Elfmeterschießen durch.

Gewinnen kann Liverpool also noch die Premier League und die Champions League, in dessen Finale es am 28. Mai gegen Real Madrid geht.

In der englischen Meisterschaft liegt Manchester City aktuell nach 37 Spieltagen mit 90 Punkten in Front. Der FCL folgt unmittelbar danach auf Platz zwei mit vier Zählern Rückstand, hat jedoch auch ein Spiel weniger absolviert als die Skyblues. Deshalb hat Liverpool weiterhin noch die Chance auf den Gewinn der Meisterschaft.

Premier League, Tabelle: Der Stand im Titelkampf

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Manchester City 37 96:24 72 90 2. Liverpool 36 89:24 65 86 3. Chelsea 36 73:31 42 70

Innerhalb von zwei Spielen kann der FC Liverpool den Vier-Punkte-Rückstand gegenüber die Citizens noch aufholen, muss dabei jedoch auf einen Patzer des Tabellenführers hoffen. Übrigens: In der höchsten englischen Spielklasse entscheidet bei gleicher Punktanzahl am Ende der direkte Vergleich. Da jedoch beide Spiele zwischen Liverpool und ManCity in dieser Saison mit einem 2:2-Unentschieden endeten, wird im nächsten Schritt die Tordifferenz, dann die Anzahl der geschossenen Tore zur Entscheidung herangezogen. Sollte es auch da am Ende der Saison keinen Sieger geben, würde der englische Meister sogar mit einem alles entscheidenden Playoff-Spiel ermittelt werden. Der Weg bis dahin ist jedoch noch ein langer.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX, was passieren muss, damit der FC Liverpool noch Meister wird.

FC Liverpool: So gewinnen die Reds noch den Titel in der Premier League

Der FC Liverpool wird Meister, wenn ...

... er beide Spiele (morgen gegen den FC Southampton und am Sonntag gegen die Wolverhampton Wanderers) gewinnt, Manchester City dabei am Sonntag gegen Aston Villa verliert.

So würde in diesem Fall die Tabellenspitze nach dem 38. Spieltag aussehen:

1. Platz - FC Liverpool, 92 Punkte

2. Platz - Manchester City, 90 Punkte

... er gegen Southampton und die Wolverhampton Wanderers gewinnt, ManCity gegen Aston Villa nur unentschieden spielt.

So würde in diesem Fall die Tabellenspitze nach dem 38. Spieltag aussehen:

1. Platz - FC Liverpool, 92 Punkte

2. Platz - Manchester City, 91 Punkte

... er aus den Spielen gegen Southampton und die Wolverhampton Wanderers vier Punkte mittnimmt, also eines davon gewinnt und eines mit einem Unentschieden beendet, City gegen Aston Villa verliert, der FC Liverpool zudem seine Tordifferenz dabei so stark verbessert (aktuell: +65), dass er am Ende eine bessere hat als City.

So würde in diesem Fall die Tabellenspitze nach dem 38. Spieltag aussehen:

1. Platz - FC Liverpool, 90 Punkte, Tordifferenz: mindestens Citys Differenz +1

2. Platz - Manchester City, 90 Punkte, Tordifferenz: bestenfalls +71

© getty Beide Ligaspiele zwischen Manchester City und dem FC Liverpool endeten in dieser Saison mit einem 2:2-Unentschieden.

Das sind also die drei Möglichkeiten, wie Liverpool nach 38 Spielen zum direkten Meister gekürt werden kann. Mit dem oben bereits erwähnten Entscheidungsspiel (Playoff-Spiel) geht es aber auch. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu diesem kommt, ist jedoch gering.

Dieses Spiel wird nämlich ausgetragen, sobald beide Klubs dieselbe Anzahl an Punkten haben, es im direkten Duell keinen Sieger gibt, zudem sowohl City als auch die Reds dieselbe Tordifferenz und dieselbe Anzahl an geschossenen Toren haben.

Dieses Szenario tritt ein, wenn ...

... Manchester City gegen Aston Villa verliert, der FC Liverpool in seinen zwei Spielen vier Punkte sammelt und dabei die Tordifferenz so verbessert, dass am Ende beide Mannschaften gleich viel Tore geschossen und kassiert haben. Würde City beispielsweise gegen Aston Villa mit 0:1 verlieren, müsste Liverpool in den beiden Duellen insgesamt sieben Tore schießen, dabei sogar auch eines kassieren.

Premier League im TV und Livestream

Ihr wollt die finalen Spiele der Premier League heute, morgen und am Sonntag live mitverfolgen? Dann braucht Ihr Zugang zum Sport-Angebot von Sky, der die Übertragungsrechte an der Premier League besitzt. Im Pay-TV, aber auch im Livestream wird der Titelkampf am Wochenende übertragen.

Um die Spiele im Livestream von Sky verfolgen zu können, braucht Ihr dabei entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket - je nachdem, ob Ihr bereits Sky-Kunde seid oder nicht.

Den letzten Spieltag der Premier League live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Premier League: Die Restprogramme beider Mannschaften

Restprogramm Manchester City:

Datum Spieltag Gegner So, 22. Mai 38 Aston Villa (H)

Restprogramm FC Liverpool: