Heißer Tanz um die Meisterschaft in der Premier League: Der FC Liverpool benötigt im Nachholspiel bei Aston Villa drei Punkte im Titelrennen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV, im Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In der Premier League geht es zum Ende der Saison Schlag auf Schlag: Nur drei Tage nach dem 1:1 im Heimspiel gegen die Tottenham Hotspur muss sich der FC Liverpool am heutigen Dienstagabend erneut im Fernduell um die Meisterschaft mit Manchester City beweisen. Zu Gast sind die Reds um 21:00 Uhr im Nachholspiel des 33. Spieltags in Birmingham bei Aston Villa. Nach dem Ausrutscher gegen die Spurs benötigt das Team von Trainer Jürgen Klopp unbedingt einen Sieg, um Anschluss zum Tabellenführer aus Manchester halten zu können. Einfach dürfte das nicht werden: Schon im Hinspiel taten sich die Liverpooler äußerst schwer und mussten durch einen von Mo Salah verwandelten Elfmeter erlöst werden.

Aston Villa vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anstoß, Infos

Wettbewerb: Premier League (Saison 2021/22)

Premier League (Saison 2021/22) Spieltag: 33. Spieltag (verlegt auf den 36. Spieltag)

33. Spieltag (verlegt auf den 36. Spieltag) Datum: Dienstag, 10.05.2022

Dienstag, 10.05.2022 Anpfiff: 21.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr)

21.00 Uhr (Ortszeit: 20.00 Uhr) Ort: Villa Park in Birmingham

Aston Villa vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel zwischen Villa und dem FC Liverpool ist das einzige Match der Premier League am heutigen Dienstag. Wie üblich wird das Spiel vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, um das Spiel live zu verfolgen. Wir erklären Euch, welche das sind.

Aston Villa vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV

Erstens könnt Ihr das Spiel ganz regulär im TV mit einem Sky-Abonnement im Fernsehen schauen. Momentan bietet Euch Sky dafür ein Angebot für 17,25€ für die ersten zwölf Monate, inbegriffen sind dabei neben der englischen Top-Liga beispielsweise den DFB-Pokal oder die Formel 1, bei der es gerade am vergangenen Wochenende wieder richtig zur Sache ging. Wenn Ihr neben den genannten Angeboten auch noch die Bundesliga verfolgen wollt, zahlt ihr derzeit 23,50€ für das erste Jahr. Eine genaue Übersicht aller möglichen Abo-Möglichkeiten von Sky findet Ihr hier.

Durch den Abend wird Euch Top-Kommentator Wolff-Christoph Fuss begleiten. Übertragungsstart ist um 20:50 Uhr auf Sky Sport 1.

© getty Unvergessen bleibt das 7:2 von Aston Villa über den FC Liverpool am 4. Oktober 2020.

Aston Villa vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Livestream

Neben der klassischen Option im TV haben Sky-Kunden zusätzlich die Möglichkeit, das Spiel ganz entspannt über mobile Geräte zu streamen. Dies ermöglicht die Option SkyGo, mit der Ihr dem Spiel von überall folgen könnt.

Wer sich nicht durch ein Abonnement langfristig verpflichten möchte, muss dennoch nicht auf den Endspurt in der Premier League verzichten. Mit SkyTicket können auch Monatsabos abgeschlossen werden, die Kosten belaufen sind dabei auf 29,99€. Dennoch lohnt sich preislich ein Jahresabo, dieses bekommt Ihr für 24,99€ pro Monat.

Den letzten Spieltag der Premier League live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Aston Villa vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Gleichzeitig halten wir natürlich auch diejenigen auf dem neuesten Stand, die keine Möglichkeit haben, das Spiel zu schauen. Mit dem SPOX-Liveticker verpasst Ihr keine entscheidende Szene im Spiel.

Hier geht es zum Liveticker vom Spiel Aston Villa vs. FC Liverpool.

