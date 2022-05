Die Formel 1 veranstaltet heute das Rennen beim GP in Miami. SPOX tickert für Euch das Spektakel live mit.

Es ist Zeit für den fünften Grand Prix der noch jungen Formel-1-Saison. Dieser findet in Miami statt - zum ersten Mal überhaupt. Auf die Freien Trainings und das gestrige Qualifying folgt heute das Rennen. Im Liveticker von SPOX seid Ihr stets auf dem Laufenden.

Formel 1: Rennen beim GP in Miami heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 findet in Miami, Florida, ein Grand Prix statt. In der amerikanischen Küstenstadt zeigten im gestrigen Qualifying die Ferrari-Piloten wieder ihre Stärke. Charles Leclerc fuhr die schnellste Zeit und startet heute von der Pole Position, dahinter folgt Teamkollege Carlos Sainz. In der zweiten Startreihe sind dann die Red-Bull-Piloten, Max Verstappen und Sergio Perez. Lewis Hamilton startet von Platz sechs, Sebastian Vettel von Rang 13 und Mick Schumacher von Platz 15.

Vor Beginn: Das Spektakel auf dem Miami International Autodrome geht um 21.30 Uhr deutscher Zeit los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Formel-1-Rennen beim GP von Miami.

Formel 1: Rennen beim GP in Miami heute im TV und Livestream

In Deutschland überträgt der Pay-TV-Sender Sky das heutige Rennen in Miami. Gezeigt wird die Session auf dem Sender Sky Sport F1 (HD), die Übertragung dafür beginnt um 20 Uhr. Sascha Roos und Ralf Schumacher kommentieren das Rennen.

Sky zeigt das Rennen dabei nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream. Zugang zu diesem bekommt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket.

In Österreich kümmert sich ServusTV um die Übertragung im Free-TV und im Livestream. Wie auch deutsche Motorsportfans auf den österreichischen Privatsender zugreifen können, seht Ihr hier.

Formel 1: Der Rennkalender 2022

Nr. GP von ... (Ort) Strecke Zeit Sieger 1 Bahrain (Sakhir) Bahrain International Circuit 18.03. - 20.03. Charles Leclerc (Ferrari) 2 Saudi-Arabien (Dschidda) Jeddah Street Circuit 25.03. - 27.03. Max Verstappen (Red Bull) 3 Australien (Melbourne) Albert Park Circuit 08.04. - 10.04. Charles Leclerc (Ferrari) 4 Italien (Imola) Autodromo Enzo e Dino Ferrari 22.04. - 24.04. Max Verstappen (Red Bull) 5 USA (Miami) Miami Street Circuit 06.05. - 08.05. 6 Spanien (Barcelona-Montmeló) Circuit de Barcelona-Catalunya 20.05. - 22.05. 7 Monaco (Monte Carlo) Circuit de Monaco 27.05. - 29.05. 8 Aserbaidschan (Baku) Baku City Circuit 10.06. - 12.06. 9 Kanada (Montreal) Circuit Gilles-Villeneuve 17.06. - 19.06. 10 Großbritannien (Silverstone) Silverstone Circuit 01.07. - 03.07. 11 Österreich (Spielberg) Red Bull Ring 08.07. - 10.07. 12 Frankreich (Le Castellet) Circuit Paul Ricard 22.07. - 24.07. 13 Ungarn (Budapest) Hungaroring 29.07. - 31.07. 14 Belgien (Spa-Francorchamps) Circuit de Spa-Francorchamps 26.08. - 28.08. 15 Niederlande (Zandvoort) Circuit Park Zandvoort 02.09. - 04.09. 16 Italien (Monza) Autodromo Nazionale Monza 09.09. - 11.09. 17 Russland (abgesagt) Sotchi Autodrom 23.09. - 25.09. 18 Singapur (Singapur) Marina Bay Street Circuit 30.09. - 02.10. 19 Japan (Suzuka) Suzuka International Racing Course 07.10. - 09.10. 20 USA (Austin) Circuit of The Americas 21.10. - 23.10. 21 Mexiko (Mexiko-Stadt) Autódromo Hermanos Rodriguez 28.10. - 30.10. 22 Brasilien (Sao Paulo) Autódromo José Carlos Pace 11.11. - 13.11. 23 Vereinigte Arabische Emirate (Abu Dhabi) Yas Marina Circuit 18.11. - 20.11.