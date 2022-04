Im Halbfinale des englischen FA Cups kommt es heute zum Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und dem FC Liverpool. Wie Ihr den Kampf um das Finalticket live im TV und im Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jetzt DAZN abonnieren und damit das Halbfinalspiel zwischen Manchester City und dem FC Liverpool im Livestream verfolgen!

Keine Woche nach dem 2:2-Unentschieden am 31. Spieltag der englischen Liga stehen sich Manchester City und der FC Liverpool erneut in einem Spektakel gegenüber. Dieses Mal jedoch nicht in der Liga, sondern im FA Cup.

Der Tabellenerste der Premier League (Manchester City) und der Tabellenzweite (FC Liverpool) treffen am heutigen Samstag, den 16. April, im Halbfinale des prestigereichen Pokals aufeinander. Um 16.30 Uhr wird die Begegnung im Londoner Wembley Stadium angepfiffen.

Morgen steigt um 17.30 Uhr dann das zweite Halbfinale zwischen dem FC Chelsea und Crystal Palace.

FA Cup: Das Halbfinale im Überblick

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Samstag, 16. April 2022 16.30 Uhr Manchester City FC Liverpool Sonntag, 17. April 2022 17.30 Uhr FC Chelsea Crystal Palace

© getty Erst vor sechs Tagen trennten sich Manchester City und die Reds in der Liga mit einem 2:2-Unentschieden.

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale im FA Cup heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Premier League liegen zwar beim Pay-TV-Sender Sky, was den FA Cup betrifft, sieht die Sache jedoch anders aus. Die Rechte für den englischen Pokal besitzt nämlich der Streamingdienst DAZN. Wer also das Spitzenspiel zwischen den beiden besten Klubs des Landes sehen möchte, braucht Zugang zum Angebot von DAZN. Auf der Plattform wird das Duell ab 16 Uhr übertragen. Christoph Stadtler kümmert sich während der Vorberichterstattung um die Moderation. Kurz vor Anstoß melden sich dann Kommentator Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch und begleiten Euch durch die Partie.

Der FA Cup ist nur ein kleiner Bruchteil des vielfältigen Fußball-Angebots von DAZN. Neben englischen Pokalspielen bietet das "Netflix des Sports" auch zahlreiche europäische Topligen an. Darunter Spiele der Bundesliga, Primera Division, Ligue 1 oder Serie A. Aber auch den Großteil der Champions League hat DAZN im Angebot.

Weitere Sportarten, die DAZN anbietet, sind: US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, Tennis, Handball, MMA, Boxen, Wrestling, Darts und noch viel mehr.

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale im FA Cup heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale im FA Cup heute im Liveticker

Wer jedoch nicht im Besitz eines DAZN-Abos ist, hat dank SPOX trotzdem eine Möglichkeit, das Halbfinalspiel zwischen Manchester City und Liverpool live zu verfolgen. In Form eines Livetickers wird das Spektakel auf der Website von SPOX angeboten.

Salah-Wechseloptionen: Welcher Topklub darf es denn sein? © imago images 1/14 Mohamed Salah ist noch 14 Monate an den FC Liverpool gebunden, doch die Zukunft des Ägypters wird heiß diskutiert. Verlängert er seinen Vertrag bei den Reds nicht, steht ein Wechsel im Raum. Der Stürmer hat viele lukrative Alternativen. Ein Überblick. © imago images 2/14 AUSGANGSSITUATION: Früher wurde man nervös, wenn der Vertrag zum Saisonende ausflief. Jetzt wird man schon nervös, wenn der Vertrag nach der nächsten Saison ausläuft. So auch bei Mohamed Salah, der bis Juni 2023 bei Liverpool Vertrag hat. © getty 3/14 Bei Sky Sports sagte Salah zum neusten Stand: "Ehrlich gesagt, was soll ich sagen? Es gibt viele Dinge, von denen die Leute nichts wissen. Ich kann jetzt nicht egoistisch sein und über meine Situation sprechen." © imago images 4/14 Salah und Liverpool haben unterschiedliche Gehaltsvorstellungen. Salah sagt über sich, dass er keine "verrückten Dinge" fordert, aber selbst dieses Niveau ist Liverpool wohl noch zu hoch. Verlängert er nicht, würden einige Top-Klubs in Frage kommen. © getty 5/14 PARIS SAINT-GERMAIN: So ganz hat man den Kampf um Kylian Mbappe noch nicht aufgegeben, aber der Franzose wird wohl zu Real Madrid wechseln. Die Lücke muss geschlossen werden und da wäre Salah doch ein guter Name. © getty 6/14 Spekuliert wurde darüber schon. Salahs Forderungen würden sicher kein Hindernis darstellen, bewegt sich das PSG-Gehaltsniveau ohnehin weit höher als in Liverpool und eine neue Attraktion ist in Paris immer willkommen. Vor allem, wenn Mbappe geht. © getty 7/14 JUVENTUS TURIN: Die Gazzetto dello Sport berichtete Ende März, dass die Italiener über Salah nachdenken. Demnach hat der Klub bereits ersten Kontakt zu den Beratern des Ägypters aufgenommen, um auszuloten, ob er im Sommer zu haben wäre. © imago images 8/14 Nach dem baldigen Abgang von Paulo Dybala wäre Platz und Geld für Salah bei der Alten Dame da und ein Fremder ist der Angreifer in Italien sowieso nicht: Vorher spielte er bereits für Florenz (2015) und bei der AS Rom (2015 bis 2017). © getty 9/14 FC BARCELONA: Die Katalanen haben Schulden, klar. Aber auch richtig Bock auf einen Kader, der das Zeug hat, wieder um den Titel zu spielen. Salah würde ins Fangmuster Barcelonas passen – rein spielerisch könnte sich Salah im Xavi-System wohlfühlen. © imago images 10/14 Was aber nicht passt, ist das hohe Gehalt, das Salah sicher auch von Barca verlangen würde. Stimmen die Gerüchte aus Spanien, gab es da beim ersten Vorfühlen eine Tendenz, dass es unter diesen Umständen schwierig wäre. © imago images 11/14 FC BAYERN MÜNCHEN: Utopie? Ja! Natürlich. Aber was ist, wenn sich die Bayern mit Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Thomas Müller nicht einig werden und im Sommer der eine oder andere per Verkauf den Klub verlässt? © imago images 12/14 Es wäre dann Geld da, es wäre vor allem Bedarf da, wenn wichtige Offensivsäulen wegbrechen und die Qualität kompensiert werden muss – aber nochmal: Stand April 2022 ist es reine Utopie. © getty 13/14 PREMIER LEAGUE: Keine Wechselgerüchte, ohne den lieben Fabrizio Romano erwähnt zu haben. Der schrieb neulich, dass Salah gerne in der Liga bleiben würde, auch wenn es keine Einigung mit Liverpool geben sollte. © getty 14/14 Namedropping wäre unangebracht, aber wir tun es trotzdem: Das nötige Kleingeld hätten die Manchester-Klubs, Newcastle und wenn es einen Investor findet, dann vielleicht auch der FC Chelsea.

Manchester City vs. FC Liverpool, Übertragung: Halbfinale im FA Cup heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester City vs. FC Liverpool

Manchester City vs. FC Liverpool Wettbewerb: FA Cup (Halbfinale)

FA Cup (Halbfinale) Datum: 16. April 2022

16. April 2022 Anstoß: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Wembley Stadium (London)

Wembley Stadium (London) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Manchester City vs. FC Liverpool: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen im Überblick