Tottenham Hotspur: Corona-Alarm! Acht Fälle bei den Spurs

Die Vorbereitung des Premier-League-Klubs Tottenham Hotspur auf die nächsten Partien ist empfindlich gestört worden.

Sechs Spieler und zwei Staffmitglieder sollen laut Medienberichten positiv auf das Coronavirus getestet worden sein. Klarheit sollen nun PCR-Tests bringen.

Am Donnerstag treten die Spurs in der Conference League gegen Stade Rennes an, Sonntag ist das Premier-League-Match in Brighton terminiert. Laut Reglement der UEFA findet das Europacupspiel statt, sofern die Londoner 13 einsatzfähige Spieler, inklusive eines Torhüters, aus dem Kreis der 25 gemeldeten Profis zur Verfügung haben.