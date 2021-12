Manchester United vs. Crystal Palace: Ralf Rangnicks Debüt JETZT im Liveticker - 0:0

Ralf Rangnick debütiert heute als Teammanager von Manchester United, es geht in der Premier League gegen Crystal Palace. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Zum Abschluss des 15. Spieltags darf Retter Rangnick endlich auf der Bank der Red Devils Platz nehmen: Manchester United empfängt am heutigen Nachmittag im heimischen Old Trafford Crystal Palace. Wer die prestigeträchtige Partie heute für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Manchester United vs. Crystal Palace 0:0 Tore / Aufstellung ManUnited de Gea - Diogo Dalot, Lindelöf, Maguire, Alex Telles - McTominay, Fred - Sancho, Bruno Fernandes, Rashford - Cristiano Ronaldo Aufstellung Palace Guaita - Clyne, Tomkins, Guehi, Mitchell - Schlupp, Kouyate, Gallagher - Ayew, Benteke, Zaha Gelbe Karten Besondere Vorkommnisse /

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Manchester United vs. Crystal Palace: Premier League JETZT im Liveticker: 0:0

24.: Sancho bringt Fred im Strafraum in perfekte Schussposition. Der Ball soll links oben ins Eck gehen, aber Tomkins wirft sich dazwischen und blockt den Schuss entscheidend.

22.: Aus der eigenen Hälfte bringt Maguire den Ball weit nach von zu Rashford, der in Strafraum einläuft und dann vor Cristiano Ronaldo auflegt. Der Portugiese zwingt Guaita zu einer ersten Parade.

20.: Cristiano Ronaldo schraubt sich im Strafraum hoch und köpft die Flanke von Diogo Dolot aus 13 Metern knapp am rechten Torwinkel vorbei ins Aus.

18.: Hoher Ball von Bruno Fernandes über die Abwehr hinweg zu Cristiano Ronaldo, der den Ball mit der Brust stoppt, dann aber aus spitzem Winkel nicht wirklich gefährlich aufs Tor bringt.

16.: Leichter Fehlpass von McTominay in der eigenen Hälfte. Benteke springt dazwischen, bekommt den Ball aber auf dem Weg in Richtung Strafraum nicht mehr entscheidend unter Kontrolle.

14.: Rashford ist in der Anfangsphase der Aktivposten in der Offensive der Hausherren. Er ist sehr flexibel und sowodl rechts wie links am Spiel beteiligt.

12.: Cristiano Ronaldo schnappt sich den Standard, der Freistoß aus 20 Metern geht über die Mauer und Latte hinweg deutlich ins Toraus.

11.: Rashford geht auf dem Weg in den Strafraum durch zwei Gegenspieler durch und zieht den aussichtsreichen Freistoß.

9.: Cristiano Ronaldo legt sich im rechten Strafraumeck den Ball zurecht. Er sucht mit der Flanke Fred am zweiten Pfosten, die Hereingabe kommt aber nahe aufs Tor und geht dann knapp vorbei.

7.: Guter Steckpass von Zaha in den Lauf von Benteke, der aus spitzem Winkel de Gea in die Arme schießt. Palace meldet offensive Ambitionen an.

5.: Die Hausherren setzen den Gegner früh unter Druck und erzwingen immer wieder schnelle Ballverluste.

3.: Die erste Ecke der Partie wird kurz ausgeführt und kommt nach mehreren Stationen über Sancho zu Alex Telles, der aus zentraler Position den Abschluss sucht und knapp rechts am Tor vorbeischießt.

2.: Kouyate kommt nach einem Zweikampf mit Fred zu Fall und bleibt kurz liegen.

1.: Es geht los! Der Ball rollt. Schiedsrichter ist Craig Pawson.

Manchester United vs. Crystal Palace: Premier League heute im Liveticker - Anpfiff

vor Beginn: Crystal Palace spielt eine sehr beständige Saison und hat erst vier Niederlagen ninehmen. Nur die Top-Drei der Liga kommen auf weniger Pleiten, der heutige Gegner hat schon fünf Mal den Platz als Verlierer gelassen.

vor Beginn: Was nicht aussichtslos ist, denn ManUnited hatte nach dem emotionalen 3:2-Sieg über Arsenal vor diesem Spieltag nur drei Punkte Rückstand auf den 4. Platz. City, Liverpool und Chelsea sind ganz vorn ein Stück weit weg, aber dahinter liegt das Feld dicht beisammen.

vor Beginn: Als siebter deutscher Trainer übernimmt Rangnick einen Klub in der Premier League. Er kann sich vorstellen, auch über die Spielzeit hinaus als Trainer bei den Red Devils zu fungieren. Dafür müsste er das Team vermutlich in die Königsklasse führen.

vor Beginn: Am Donnerstag saß Ralf Rangnick noch auf der Tribüne, doch am Freitag war die noch fehlende Arbeitserlaubnis dann da und der 63-Jährige wurde im Old Trafford als neuer Chefcoach vorgestellt. Geplant ist sein Trainer-Vertrag zunächst bis zum Saisonende.

vor Beginn: Bei den Gästen gibt es im Vergleich zur Niederlage in der Vorwoche zwei Veränderungen. Benteke und Clyne spielen für Edouard und den gesperrten Ward.

vor Beginn: Crystal Palace ist mit dieser Startelf angereist: Guaita - Clyne, Tomkins, Guehi, Mitchell - Schlupp, Kouyate, Gallagher - Ayew, Benteke, Zaha.

vor Beginn: Ralf Rangnick übt sich bei seinem Debüt in der Premier League in Kontinuität und bringt exakt die Elf, die auch am Donnerstag gegen Arsenal auf dem Platz stand. O-Ton: "Das Team hat gegen Arsenal gewonnen und dabei besonders in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt. Da alle fit sind und sich vollständig erholt haben, gab es für mich keinen Grund, die Startelf zu ändern."

vor Beginn: Manchester United beginnt wie folgt: de Gea - Diogo Dalot, Lindelöf, Maguire, Alex Telles - McTominay, Fred - Sancho, Bruno Fernandes, Rashford - Cristiano Ronaldo.

vor Beginn: Herzlich willkommen in der Premier League zur Begegnung des 15. Spieltages zwischen Manchester United und Crystal Palace.

Manchester United vs. Crystal Palace: Premier League heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen Manchester United und Crystal Palace wird exklusiv bei Sky gezeigt.

Ab 14.50 Uhr seht Ihr die Partie auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD live und in voller Länge. Das Spiel kommentiert Joachim Hebel.

Bei Sky seht Ihr die heutige Begegnung ebenfalls im Livestream. Das geht zum einen über die Sky Go-App, oder das Sky Ticket, welches Ihr bei Sky buchen könnt.

Diese Elf voller Topstars zauberte Ralf Rangnick aus dem Hut © getty 1/23 Egal ob Torhüter, Verteidiger oder Stürmer... Ralf Rangnick hat in seiner Karriere als Trainer und Sportdirektor auf jeder Position absolute Weltstars geformt. SPOX zeigt euch die größten Namen, die Rangnick hervorbrachte. © getty 2/23 TOR - MANUEL NEUER: Der Gelsenkirchener durchlief sämtliche Jugendmannschaften des FC Schalke 04, bis ihm schließlich zur Saison 2005/06 vom damaligen S04-Trainer Rangnick mit einem Profivertrag das Vertrauen gegeben wurde. © getty 3/23 Rangnick selbst verließ Schalke im Dezember 2005, doch Neuer entwickelte sich kontinuierlich und wurde in der Folgesaison Nummer zwei hinter Frank Rost. Nach dessen Weggang etablierte er sich als Stammtorhüter ... the rest is history. © getty 4/23 ABWEHR - JOSHUA KIMMICH: Als Rangnick mitbekam, dass man 2013 Kimmich in Stuttgart den sofortigen Sprung nach oben nicht zutraute, schlug er sofort zu. Nach ein paar Wochen Anlaufzeit setzte sich Kimmich .... © getty 5/23 ... bei Leipzigs Profis durch, hatte großen Anteil am Aufstieg in die 2. Liga und empfahl sich für höhere Aufgaben. Überraschend holte Guardiola Kimmich 2015 für 8,5 Mio. Euro zu Bayern, heute gehört er zu den besten Mittelfeldspielern der Welt. © getty 6/23 DAYOT UPAMECANO: Obwohl viele europäische Topklubs schon damals um den Innenverteidiger buhlten, entschied sich Upamecano Anfang 2017 für einen Wechsel aus Salzburg nach Leipzig. © getty 7/23 Bei RB sah der damals 18-Jährige die beste Perspektive, sich auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. Und genau das tat Upamecano zweifelsohne. Nach einigen Wochen Anlaufzeit wurde er Stammspieler, unverzichtbar und für Bayern München sehr teuer. © getty 8/23 IBRAHIMA KONATE: 2017 mit nur 18 Jahren ablösefrei aus der zweiten französischen Liga gekommen, war die erste Saison in Leipzig ein Lehrjahr für Konate. 2018/19 erarbeitete er sich dann einen Stammplatz. © getty 9/23 Avancierte zu einem der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Das blieb auch Liverpool nicht verborgen, der Konate schließlich für 40 Millionen Euro in die Premier League holte. © getty 10/23 MITTELFELD - EMIL FORSBERG: Forsberg galt mit damals 23 Jahren als großes Talent, weshalb sich viele Experten über seinen Wechsel 2015 in die 2. Liga nach Deutschland wunderten. © getty 11/23 Bekanntlich hat der Transfer aber doch ziemlich viel Sinn gemacht. Forsberg ist seit Jahren einer der wichtigsten Spieler bei RB, machte die Entwicklung vom ambitionierten Zweitligisten zum Champions-League-Stammgast mit. © getty 12/23 NABY KEITA: Den Mittelfeldspieler aus Guinea hatte Rangnick 2014 schon vom damaligen französischen Zweitligisten Istres nach Salzburg geholt. Zwei Jahre später ging es für Keita nach Leipzig bis 2018 erneut Liverpool dann 60 Millionen Euro für ihn bot. © getty 13/23 EMILE SMITH-ROWE: Er ist derzeit eines der aufregendsten Talente der Premier League und Rangnick hatte auch bei seiner Entwicklung die Hände im Spiel. Smith-Rowe stammt zwar aus der Arsenal-Akademie, bekam bei RBL jedoch seine ersten Ligaminuten. © imago images 14/23 Rangnick holte den jungen Engländer 2018/19 für die Rückrunde nach Sachsen, dennoch reichte es nur für insgesamt drei Einsätze. Anschließend ging er wieder zurück nach London. © getty 15/23 SADIO MANE: Einer der stärksten Stürmer der letzten Jahre - wurde 2019 sogar Champions-League-Sieger. Rangnick holte ihn damals aus der zweiten französischen Liga nach Salzburg und ließ ihn dort einsetzen. Mane ging anschließend nicht nach Leipzig, ... © getty 16/23 ... sondern ging direkt für 15 Millionen Euro in die Premier-League, wo er sich sich 2014 bis 2016 bei Southampton zu einem Topstürmer entwickeln sollte. Heute bei Liverpool. © getty 17/23 ANGRIFF - TIMO WERNER: Mit Werner konnte Rangnick 2016 DAS deutsche Sturmtalent nach Leipzig holen. Bei RB traf er in vier Jahren jeweils zweistellig, in der Saison 2019/20 dann sogar 28-mal. © getty 18/23 Werner wurde in Leipzig Nationalspieler und hatte großen Anteil daran, dass sich RB so schnell zu einem Stammgast in der Königsklasse entwickelte. Schließlich ging er nach London und gewann mit Chelsea im ersten Jahr direkt den Henkelpott. © getty 19/23 ERLING HAALAND: Der Dortmunder Wunderknabe kommt bekanntlich aus der Red-Bull-Talenteschmiede Salzburg. Geholt hat ihn damals natürlich Ralf Rangnick - und zwar 2019 für gerade einmal acht Millionen Euro aus Molde. © getty 20/23 Heute ist Haaland rund 150 Millionen Euro wert, wenn man "transfermarkt.de" Glauben schenkt... © getty 21/23 ROBERTO FIRMINO: Bei all seinen Erfolgen mit Liverpool vergisst man, dass der Brasilianer in der Bundesliga zu so einem starken Spieler wurde. Rangnick verpflichtete Firmino vom brasilianischen Topklub Figueirense und lotste ihn zu Hoffenheim. © getty 22/23 Rangnick ging anschließend zwar nach Schalke, doch ohne ihn wäre Firmino vielleicht nie in der Bundesliga gelandet. © getty 23/23 Und so würde das Team der Rangnick-Entdeckungen aussehen...

Artikel und Videos zum Thema Englische Pokalwettbewerbe und Championship live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Premier League: Die aktuelle Tabellensituation von Manchester United