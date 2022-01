Es ist das Topspiel des Spieltages! Im direkten Duell um den zweiten Tabellenplatz empfängt der FC Chelsea den FC Liverpool. Wo Ihr das Match heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch jetzt.

Es wäre das dritte Aufeinandertreffen von Thomas Tuchel und Jürgen Klopp in der Premier League. Da sich Klopp aufgrund des Verdachts auf einen positiven Coronatest in Isolation begeben hat, wie die Reds am Samstag mitteilten, wird ihn sein Assistent Pepijn Lijnders vertreten.

Doch richtet man seinen Blick einmal weg von den zwei Coaches und hin zu deren jeweiligen Kadern, so findet man Top-Mannschaften vor: Während die Blues auf Rang zwei verweilen, ist der FC Liverpool dicht dahinter mit nur einem Punkt und zugleich einem Spiel weniger.

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Premier League 21/22

Premier League 21/22 Spieltag: 21. Spieltag

21. Spieltag Datum: Sonntag, 02. Januar 2022

Sonntag, 02. Januar 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Stamford Bridge in London

Stamford Bridge in London Schiedsrichter: Anthony Taylor

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer sich dieses und weitere Spiele der Premier League zu Gemüte führen will, der kommt um einen Anbieter nicht herum: Sky. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Partien der Premier League.

© getty Thomas Tuchel (l.) trifft mit Chelsea auf Jürgen Klopp und Liverpool.

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV

Um die Partie im linearen Fernsehen sehen zu können, benötigt Ihr zwei Dinge: Ein entsprechendes Abonnement, um auf die Inhalte zugreifen zu können und einen Receiver, der diese Inhalte auf Euer Fernsehgerät projiziert. Gleich beide Sachen sind Teil der Sky Sport-Pakete. Für monatliche 20€ könnt Ihr nicht nur die Spiele der besten europäischen Liga sehen, sondern auch alle Sessions der Formel 1 sowie alle Partien des DFB-Pokals.

Darüber hinaus besitzt Sky auch die Rechte für die beiden deutschen Bundesligen. Dem bundesweit hohen Interesse entsprechend lässt sich das Unternehmen auch bezahlen: 12,50€ müsst Ihr auf den Betrag von 20€ zuzahlen, um neben den zuvor erwähnten Inhalten auch alle Spiele der 2. Bundesliga sowie alle Samstagsbegegnungen der 1. Bundesliga live sehen zu können. Mehr Infos zu den verschiedenen Abo-Modellen, findet Ihr hier.

Übertragen wird das Duell auf dem Sender Sky Sport UHD. Ab 17.00 Uhr wird Euch Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld durch das Spektakel führen.

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Livestream

Wer keinen Fernseher besitzt, die Flimmerkiste nur selten verwendet oder einfach viel unterwegs ist, für den ist ein Abomodell auf Basis von Livestreams wohl eher geeignet als eine TV-Mitgliedschaft. Wenn das auf Euch zutrifft, solltet Ihr jetzt aufpassen, denn unter den zwei verfügbaren Optionen ist garantiert eine passende für Euch dabei.

Möglichkeit Nummer eins knüpft sich tatsächlich direkt an das oben angesprochene Sport-Paket an. Wer nämlich ein solches bucht, kann ohne zusätzliche Kosten alle erworbenen Inhalte auch in der Sky Go-App nutzen.

Option Nummer zwei stellt die Streamingplattform Sky Ticket dar. Hier könnt Ihr zwischen verschiedenen Tickets wählen; jedes berechtigt Euch eine andere Art von Inhalten zu konsumieren. In unserem Fall: Das Supersport-Ticket. Hier ist alles unter einem Hut vereint, was Sky an Livesport zu bieten hat; von Fußball über Tennis und Eishockey bis hin zur Formel 1.

Der Kostenpunkt liegt hier bei monatlichen 29,99€. Wer bereits jetzt weiß, dass er langfristig Sky-Kunde bleiben wird, der sollte wohl gleich zum Jahresabo greifen. In diesem Fall reduziert sich der monatliche Betrag nämlich auf 24,99€. Noch günstiger kommen nur diejenigen weg, die an einer anerkannten Hochschule oder Universität eingeschrieben sind. Studierenden bietet Sky dieselben Inhalte zum halben Preis an - das heißt nur 15€ für zwei simultane Accounts.

Terry vor Rückkehr: Die Legendenelf des FC Chelsea seit 2000 © getty 1/26 John Terry steht wohl vor einer Rückkehr zum FC Chelsea. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll die Vereinslegende eine Trainerrolle im Nachwuchs der Blues übernehmen. SPOX blickt zurück und zeigt die komplette Legenden-Elf der Blues. © getty 2/26 TOR - PETR CECH: Der Mann mit dem Rugbyhelm rettete Chelsea in München ins Elfmeterschießen, als er Robbens Elfer hielt. Eine Legende war er schon zuvor. Elf Jahre spielte er für Chelsea, nur in seiner letzten Saison war er Ersatz. Heute Klub-Berater. © getty 3/26 ABWEHR - CESAR AZPILICUETA: Der Spanier kam unmittelbar nach Chelseas CL-Triumph aus Marseille, wurde aber auf Anhieb zur Konstante auf einer traditionellen Problemposition des FC Chelsea. Der Spanier ist mittlerweile Kapitän des Teams. © getty 4/26 JOHN TERRY: Feierte sein Debüt für die Londoner noch vor 2000, sah Besitzer, Trainer, Spieler, Ideen kommen und gehen, blieb aber immer John Terry. Begnadeter Verteidiger, perfekter Kapitän. Ging 2017 zu Villa, um dort seine Trainer-Laufbahn zu starten. © getty 5/26 BRANISLAV IVANOVIC: Kann viel mehr als grätschen, doch kaum jemand im modernen Fußball grätscht so gekonnt und effektiv wie der Serbe. Sein ganzes Auftreten ist herrlich archaisch, doch seine Qualitäten waren von 2008 bis 2017 über alle Zweifel erhaben. © getty 6/26 ASHLEY COLE: Seinem Wechsel vom FC Arsenal 2006 ging eine einjährige Schlammschlacht zuvor - inklusive Verbandsstrafe und ganz vieler gebrochener Herzen. Wurde dann aber auch bei Chelsea zur Legende. Trotz oder wegen eines gewissen Hangs zu Skandalen. © getty 7/26 MITTELFELD - FRANK LAMPARD: Der Spieler Frank Lampard war neben John Terry DIE Legende unter den Legenden des FC Chelsea. Begnadeter Spielgestalter, der sich viel von Gianfranco Zola abguckte. 210 Tore in 648 PL-Spielen sind Rekord. © getty 8/26 Der Trainer Lampard führte eine Mannschaft, die wegen des Transferbanns nicht verstärkt werden durfte, mit begeisterndem Fußball in die CL. Scheiterte an der Integration von Havertz, Werner und Co. - an seinem Legendenstatus ändert dies nichts. © getty 9/26 JOHN OBI MIKEL: Chelsea übernahm die Ausbilungs- und Gehaltskosten des 17-jährigen Mikel, als der noch in Oslo kickte. Von 2006 bis 2017 bei Chelsea, gewann drei Meisterschaften, vier FA Cups, die CL und EL. Zuletzt in Kuwait, nun vereinslos. © getty 10/26 EDEN HAZARD: Wer ihn nur als Spieler von Real Madrid kennt, hat keine Vorstellung, wie gut er ist. 35 Millionen Euro zahlte Chelsea 2012 an Lille für den 21-Jährigen. Sieben Jahre, 352 Spiele, 110 Tore und 92 Assists später erhielt Chelsea 115 Millionen. © getty 11/26 STURM - SALOMON KALOU: Er war sicher nicht der prominenteste Chelsea-Stürmer, aber wer in sechs Jahren trotz namhaftester Konkurrenz auf 173 Spiele (53 Tore) kommt und im CL-Finale 2012 mit dieser Spiderman-Frisur auftritt, der gehört in die Liste. © getty 12/26 DIDIER DROGBA: 38,5 Millionen Euro zahlte Roman Abramowitsch 2004 für den Ivorer an Olympique Marseille, er kam mit der ersten großen Star-Welle nach London - und blieb lange. Mit 164 Toren in 381 Spielen Chelsea zweitbester Schütze nach Lampard. © getty 13/26 GIANFRANCO ZOLA: Kam 1996 aus Parma und offenbarte Chelsea eine ganz neue Welt - eine, in der Fußball gespielt und gezaubert und nicht nur gekämpft wird. Führte Chelsea zu den Triumphen in der Vor-Abramowitsch-Ära. 2018/2019 Co-Trainer unter Sarri. © getty 14/26 TRAINER - JOSE MOURINHO: 14 Trainer verschliss Chelsea unter Roman Abramowitsch, Mourinho hielt fast fünf Jahre durch - wenn auch in zwei Amtszeiten. Vor allem seine erste von 2004 bis 2007 begründete seinen Ruf als Clooney-Double und The Special One. © getty 15/26 So würde Chelseas Legendenelf in einem zugegeben sehr offensiven 4-1-2-3 aussehen, aber Obi Mikel, Terry und Ivanovic halten den Laden schon zusammen. Und wohl dem Team, das Petr Cech hinter sich weiß. Wer hat es knapp nicht geschafft? © getty 16/26 HONORABLE MENTIONS - ROBERTO DI MATTEO: Wenn es nur den Spieler di Matteo bei Chelsea gegeben hätte, wäre er eher nicht in der Liste. Der Mittelfeldmann war von 1996 bis 2002 Publikumsliebling, feierte aber die größten Erfolge noch im alten Jahrtausend. © getty 17/26 Der Trainer di Matteo führte Chelsea 2012 zum Sieg im FA-Cup und dem CL-Triumph - und das, obwohl er erst ab März als Interimstrainer amtierte. Wenig später unterschrieb er für zwei Jahre, blieb aber nur bis November. 2014/2015 bei Schalke erfolglos. © getty 18/26 MARCEL DESAILLY (ABWEHR): Der Franzose kam direkt nach dem WM-Triumph 1998 vom AC Milan, organisierte sechs Jahre lang in der Italiener-Ära des FC Chelsea die Abwehr. © getty 19/26 CLAUDE MAKELELE (MITTELFELD): 20 Millionen Euro überwies Abramowitsch 2003 an Real Madrid für ihn. Wurde zum X-Faktor in den ersten Meisterschaften 2005 und 2006. Ein Kämpfer vor dem Herrn. © getty 20/26 MICHAEL ESSIEN: Der Ghanaer (li.) war einer der vielseitigsten Mittelfeldspieler seiner Zeit - und die war nicht kurz. Von 2005 bis 2014 bei Chelsea (mit einjährigem Intermezzo bei Real), wird er sicher nicht nur wegen eines Liedes in Erinnerung bleiben. © getty 21/26 MICHAEL BALLACK (MITTELFELD): In die Legendenelf schaffte es der 2006er-Capitano nicht, dafür wiegt die Finalniederlage im rein englischen CL-Finale 2008 gegen ManUnited zu schwer. 2010 krönte sich der ewige Zweite aber immerhin doch noch zum PL-Meister. © getty 22/26 ARJEN ROBBEN (ANGRIFF): Ja, Robben hatte wirklich mal Haare! Und ja, Robben spielte wirklich mal bei Chelsea. Und das von 2004 bis 2007 so erfolgreich, dass John Terry himself ihn 2019 in seine eigene Chelsea-Legendenelf berief. © getty 23/26 DAVID LUIZ (ABWEHR): Der Brasilianer (248 Spiele für Chelsea) hätte seinen Stammplatz in der Legendenelf sicher - wenn er 2019 nicht seinen Wechsel zum Rivalen Arsenal mit einem Trainingsboykott erzwungen hätte. Unschönes Ende einer erfolgreichen Ära. © getty 24/26 RICARDO CARVALHO (ABWEHR): Abwehrkante und Lieblingsschüler von Jose Mourinho - oder war der nicht doch eher sein Lieblingstrainer? Folgte Mou 2004 vom FC Porto zu Chelsea und 2010 zu Real Madrid. In der Zwischenzeit gewann er zehn Titel mit Chelsea. © getty 25/26 N'GOLO KANTE (MITTELFELD): Kam 2016 als Sensationsmeister aus Leicester, hielt das Mittelfeld von Chelseas Meistermannschaft 2017 zusammen. Beim jüngsten Champions-League-Triumph ein entscheidender Faktor. Schon jetzt Tuchels Liebling. © getty 26/26 NICOLAS ANELKA (STURM): Schon klar, wo spielte Anelka eigentlich nicht? Doch bei Chelsea erlebte er von 2008 bis 2011 seine vielleicht skandalfreisten drei Karrierejahre im Verein. Mehr als 184 Partien (59 Tore) absolvierte er für keinen anderen Klub.

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute im Liveticker bei SPOX

Nicht immer hat man die Chance, ein Spiel über die volle Länge live zu verfolgen. Genau aus diesem Grund gibt es auch den Liveticker von SPOX. Minütliche Updates versorgen Euch stets mit allen wichtigen Infos rund um die Partie. Klickt Euch rein:

Hier geht's zum Liveticker der Partie FC Chelsea vs. FC Liverpool

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Chelsea: E. Mendy - T. Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso, Mount, Werner - Lukaku

E. Mendy - T. Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Marcos Alonso, Mount, Werner - Lukaku FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas - J. Henderson, Fabinho, Oxlade-Chamberlain - Salah, Diogo Jota, Mané

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Partien des Spieltages

Datum Anpfiff Heimteam Ergebnis Auswärtsteam Samstag, 01. Januar 2022 13.30 Uhr FC Arsenal 1:2 Manchester City 16.00 Uhr Leicester City abgesagt Norwich City 16.00 Uhr FC Watford 0:1 Tottenham Hotspur 18.30 Uhr Crystal Palace 2:3 West Ham United Sonntag, 02. Januar 2022 15.00 Uhr FC Brentford Aston Villa 15.00 Uhr FC Everton Brighton & Hove Albion 15.00 Uhr Leeds United FC Burnley 15.00 Uhr FC Southampton Newcastle United 17.30 Uhr FC Chelsea FC Liverpool Montag, 03. Januar 2022 18.30 Uhr Manchester United Wolverhampton Wanderers

Chelsea vs. FC Liverpool, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle