Corona-Alarm beim FC Liverpool: Jürgen Klopp vermeldet weitere Fälle vor Duell mit Chelsea

Der FC Liverpool hat vor dem Premier-League-Topspiel beim FC Chelsea drei neue Coronafälle und noch weitere innerhalb des Staffs zu beklagen. Das gab Teammanager Jürgen Klopp bekannt, ohne die Namen der betroffenen Spieler zu nennen.

"Es ist wie eine Lotterie am Morgen, wenn man auf das Ergebnis wartet. Es ist im Moment nicht so cool", sagte Klopp.

Dabei stehen seine Reds gegen das von Thomas Tuchel trainierte Chelsea am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) unter Druck. Nach der Niederlage unter der Woche bei Leicester City hat Klopps Team bereits neun Zähler Rückstand auf Tabellenführer Manchester City.

Klopp glaubt trotz der Coronafälle und vieler Absagen in der Premier League daran, dass das Spiel am Sonntag stattfindet. "Wir sind noch nicht so weit, dass das Spiel verschoben werden muss. Wir hatten noch keinen richtigen Ausbruch, aber es kommt immer häufiger vor", sagte Klopp.

Wegen Coronafällen wurde unterdessen die für Samstag angesetzte Partie zwischen Leicester City und Norwich City abgesagt. Auch die Begegnung zwischen dem FC Southampton und Newcastle United kann nicht wie geplant am Sonntag stattfinden.