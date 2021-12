"Abramovich tat alles, um ihn zu holen": Als Mourinho bei Chelsea Eto'o statt Shevchenko wollte

Jose Mourinho holte Samuel Eto'o 2009 zu Inter. Ursprünglich wollte "The Special One" den Kameruner allerdings schon Jahre zuvor zu Chelsea locken.

Jose Mourinho und Samuel Eto'o verbindet seit jeher eine äußerst ambivalente Beziehung. Zwischen Abneigung (Eto'o bezeichnete Mourinho als "Depp") und purer Wertschätzung ("Ich hatte das Glück, sein Spieler zu sein") war über die Jahre gefühlt die ganze Bandbreite dabei.

Mourinho wollte Eto'o schon 2006

Während seiner Zeit bei Barca habe der Kameruner den damaligen Blues-Coach zunächst als Motivationsfaktor wahrgenommen: "Als wir mit Barcelona gegen Chelsea spielten, ging es nicht gegen die Spieler, sondern gegen Mourinho, das hat uns besonders motiviert", sagte Eto'o 2019 auf einem LaLiga-Event.

Was vielerorts aufgrund der anfänglichen Rivalität in Vergessenheit gerät: Mourinho wollte Eto'o nach Barcas Champions-League-Triumph im Sommer 2006 an die Stamford Bridge lotsen. "Wir wollten Samuel Eto'o verpflichten, er war unser Ziel", verriet der Portugiese rund sieben Jahre später auf der Chelsea-Homepage.

Chelsea-Besitzer Abramovich sei "mehr als bereit gewesen, Eto'o hierher zu bringen, weil er der Spieler war, den ich wollte. Herr Abramovich tat alles, um ihn zu holen."

Letztlich gelang es den Verantwortlichen jedoch nicht, den Stürmer zu bekommen, da Barca sich querstellte. "Barcelona sagte: 'Wir verkaufen nicht - egal ob eine Null mehr oder weniger, vergesst es'", so Mourinho.

Doppel-OM, Doppel-Rennes und Cashley: Chelseas Top-10-Transfers des Jahrtausends © getty 1/21 Was waren die zehn besten Transfers des FC Chelsea seit der Jahrtausendwende? Vertreten sind fünf Entdeckungen aus der französischen Liga und ein Überläufer. Die chronologische SPOX-Auswahl. © getty 2/21 FRANK LAMPARD: Lampard stammt aus der Jugend von West Ham United. Nachdem er von deren Fans aber beleidigt wurde, nutze Chelsea die Gelegenheit und lockte ihn 2001 für 16 Millionen Euro von Ost- nach West-London. © getty 3/21 Dort avancierte er zu einer der größten Legenden der Klubgeschichte. Obwohl er im zentralen Mittelfeld zum Einsatz kam, ist Lampard mit 211 Treffern Rekordtorschütze. 2012 gewann er die Champions League. Später noch Chelsea-Trainer. © getty 4/21 CLAUDE MAKELELE: Im Sommer der Übernahme von Roman Abramovich 2003 kam der zentrale Mittelfeldspieler für 20 Millionen Euro von Real Madrid. Er war einer der entscheidenden Bausteine … © getty 5/21 … bei der Transformation Chelseas zu einem absoluten Spitzenklub unter Trainer Jose Mourinho. Nach zwei Meistertiteln verließ Makelele den Klub 2008 ablösefrei in seine französische Heimat zu Paris Saint-Germain. © getty 6/21 DIDIER DROGBA: Kam 2004 für 38,5 Millionen Euro von Olympique Marseille zu Chelsea und war dort für acht Jahre ein Fixposten im Sturm. Der Ivorer glänzte nicht nur mit seiner Trefferquote, sondern auch mit seiner körperlichen Präsenz. © getty 7/21 Im Champions-League-Finale 2012 gegen den FC Bayern München erzielte Drogba kurz vor Schluss den Ausgleich zum 1:1 - und verwandelte im anschließenden Elfmeterschießen den letzten Versuch. © getty 8/21 PETR CECH: Gleichzeitig mit Drogba kam 2004 auch Keeper Cech, seine Verpflichtung von Stade Rennes kostete lediglich 13 Millionen Euro. Gemeinsam räumten sie alles ab, was es zu gewinnen gibt. © getty 9/21 Erhalten blieb Cech Chelsea sogar ein Jahr länger als Drogba. Den tschechischen Keeper mit seiner legendären Mütze als Markenzeichen zog es 2015 zum FC Arsenal. Seit seinem Karriereende 2019 als Berater für Chelsea tätig. © getty 10/21 ASHLEY COLE: Kaum ein Transfer sorgte in England für so viel Wirbel, wie Coles Überlauf von Arsenal zu Chelsea 2006. Beim ersten Wiedersehen des Linksverteidigers mit seinem Ex-Klub gab es "Cashley"-Plakate und Fake-Geldregen. © getty 11/21 Für Chelsea haben sich das hohe Gehalt und die verhältnismäßig geringe Ablösesumme von 7,4 Millionen Euro aber gelohnt. Cole hatte seinen Anteil am Meistertitel 2010 und dem Champions-League-Sieg 2012. © getty 12/21 CESAR AZPILICUETA: Der spanische Defensivallrounder kam 2012 für 8,8 Millionen Euro von Olympique Marseille nach London. Schnell etablierte er sich als Stammspieler, mittlerweile ist er Mannschaftskapitän. © getty 13/21 Nach den Meistertiteln 2015 und 2017 und den Europa-League-Siegen 2013 und 2019 krönte er seine Chelsea-Zeit im vergangenen Frühling mit dem Gewinn der Champions League. © getty 14/21 EDEN HAZARD: Der belgische Offensivspieler war der prägendste Chelsea-Spieler zwischen den beiden Champions-League-League-Siegen 2012 und 2021. Er kam 2012 für 35 Millionen Euro vom OSC Lille … © getty 15/21 … und wechselte 2019 nach 202 Scorerpunkten in 352 Pflichtspielen als klubinterner Rekordverkauf für 115 Millionen Euro zu Real Madrid. Dort knüpfte er seitdem nie an die von Chelsea gewohnten Leistungen an. © getty 16/21 N'GOLO KANTE: Gilt als einer der beliebtesten und sympathischsten Fußballer überhaupt, nicht umsonst wird er von seinen Teamkollegen nach Siegen und Titelgewinnen am liebsten geknuddelt. © getty 17/21 Nachdem Kante 2016 Leicester zum Meistertitel geführt hatte, wechselte er für 35,8 Millionen Euro zu Chelsea und feierte seine ganz persönliche Titelverteidigung. Teil der Champions-League-Sieger-Mannschaft von 2021. © getty 18/21 JORGINHO: Neben Kante spielte im Champions-League-Finale 2021 gegen Manchester City im defensiven Mittelfeld Jorginho. Anschließend holte er mit Italien die EM und wurde zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. © getty 19/21 Jorginho steht selten im Vordergrund, glänzt aber mit sicherem Passspiel, grandioser Übersicht und vor allem viel Ruhe am Ball. Gekostet hat er bei seiner Verpflichtung vom SSC Neapel 2018 übrigens 57 Millionen Euro. © getty 20/21 EDOUARD MENDY: Auf Cech folgte im Chelsea-Tor mit Thibaut Courtois ein weiterer starker Rückhalt, dann hatte Chelsea aber ein Torwartproblem. Gelöst wurde es erst mit Mendys Ankunft 2020 für 24 Millionen Euro von Stade Rennes. © getty 21/21 Der Senegalese war womöglich das letzte entscheidende Puzzlestück der Champions-League-Sieger-Mannschaft. In der kompletten K.o.-Phase kassiert Chelsea nur zwei Gegentore.

Mourinho und Eto'o feiern CL-Triumph mit Inter: "Hätte uns niemand zugetraut"

Stattdessen entschieden sich die Blues dann für Andriy Shevchenko, der für knapp 44 Millionen Euro aus Mailand kam. Der Ukrainer konnte in London allerdings nie gänzlich an seine glorreiche Zeit bei den Rossoneri anknüpfen und blieb mit einer mageren Ausbeute von 22 Toren in 77 Pflichtspielen deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Mourinho und Eto'o sollten in den Folgejahren dennoch gemeinsame Sache machen - sogar zweimal: Zunächst bei Inter Mailand, wo sie 2010 gemeinsam in der Champions League triumphierten, "was uns niemand zugetraut hätte", so Eto'o.

Ein erneutes Wiedersehen folgte dann 2013, als Eto'o im gehobenen Fußballeralter eine Saison während Mourinhos zweiter Amtszeit bei Chelsea verbrachte. "Ich hatte das Glück, sein Spieler zu sein", resümierte Eto'o letztlich über seine Zeit mit "The Special One."