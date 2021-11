Am heutigen Samstagmittag kommt es am 11. Spieltag der Premier League zum Derby zwischen Manchester United und Manchester City. Hier könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

Im altehrwürdigen Old Trafford duellieren sich heute Manchester United und der Stadtrivale Manchester City. Ein Sieg in diesem prestigeträchtigen Duell ist wichtig, genauso wie Punkte in der Meisterschaft. Wer heute den Rückstand auf die Spitze reduzieren kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Manchester United vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Trainer von Manchester United Ole Gunnar Solskjaer steht schon seit längerer Zeit in der Kritik. Es scheint so, als würden allein die Tore von Christiano Ronaldo den Trainer noch im Amt halten. Das war auch so beim 2:2 unter der Woche in der Champions League gegen Bergamo. City hingegen gewann sein Spiel gegen Brügge souverän. Beide Teams müssen dringend Punkten, um in der Premier League nicht den Anschluss in die Spitze zu verlieren. Wem gelingt das heute?

Vor Beginn: Das heutige Derby wird um 13.30 Uhr im Old Trafford in Manchester angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen Manchester United und Manchester City.

Manchester United vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United: De Gea - Bailly, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, - McTominay, Fred, Shaw, Fernandes - Ronaldo, Cavani

De Gea - Bailly, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, - McTominay, Fred, Shaw, Fernandes - Ronaldo, Cavani Manchester City: Ederson- Walker, Dias, Stones, Cancelo - Silva, Rodri, De Bruyne - Jesus, Foden, Grealish

Manchester United vs. Manchester City: Premier League heute im TV und Livestream

Das Derby zwischen Manchester United und Manchester City wird exklusiv auf Sky gezeigt.

Manchester United vs. Manchester City: Premier League heute im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Auf Sky Sport 1 seht Ihr die Partie in voller Länge. Die Vorberichte beginnen um 12.50 Uhr. Anstoß der Partie ist dann um 13.30 Uhr.

Manchester United vs. Manchester City: Premier League heute im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Alternativ seht Ihr das Spiel im Livestream über die Sky-Go-App. Außerdem könnt Ihr das Sky Ticket buchen. Damit seht Ihr die Begegnung ebenfalls live und in voller Länge.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Artikel und Videos zum Thema Englische Pokalwettbewerbe und Championship live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Premier League: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag