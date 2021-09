In der Premier League stehen sich am 4. Spieltag Manchester United und Newcastle United gegenüber. Cristiano Ronaldo wird sein erneutes Debüt für die Red Devils machen. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Manchester United hat sich im Transfersommer mit Cristiano Ronaldo von Juventus Turin verstärkt. Der Portugiese ist zu dem Team zurückgekehrt, mit dem er seine ersten großen Erfolge in seiner Karriere feierte. Heute gibt Ronaldo aller Voraussicht nach sein Debüt gegen Newcastle United. Wir tickern das Spiel live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Manchester United vs. Newcastle United: Debüt von Cristiano Ronaldo heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das heutige Spiel in der Premier League könnte ein ganz besonderes werden. Es ist nämlich voraussichtlich die Rückkehr von Cristiano Ronaldo auf dem Platz als Spieler von Manchester United. Der Portugiese verbrachte von 2003 bis 2009 sechs Jahre auf der Insel und feierte dabei zahlreiche Titelgewinne, darunter auch den Champions-League-Sieg 2007/08. Nach drei Jahren ohne Champions-League-Titel mit Juventus Turin ist der nun 36-Jährige für eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro zurück an seine alte Spielstätte gekehrt.

Vor Beginn: Der Anstoß erfolgt um 16 Uhr, gespielt wird im Old Trafford in Manchester.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Manchester United gegen Newcastle United.

Manchester United vs. Newcastle United: Debüt von Cristiano Ronaldo heute im TV und Livestream

Das aller Voraussicht nach erneute Debüt für Manchester United von Cristiano Ronaldo seht Ihr heute live und in voller Länge bei Sky, beim deutschen Rechteinhaber für die Premier League. Sky Sport 1 HD überträgt das Duell zwischen den Red Devils und den Magpies ab 15.50 Uhr live. Uli Hebel wird als Kommentator eingesetzt.

Wer die Begegnung im Livestream bei Sky verfolgen möchte, kann dies entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket tun.

Premier League: Die Tabelle vor dem 4. Spieltag