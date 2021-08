Liverpool verlängert mit Kapitän Henderson

Der 19-malige englische Fußballmeister FC Liverpool hat Kapitän Jordan Henderson langfristig an sich gebunden.

Das gab der Klub des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp am Dienstag bekannt. Zur genauen Vertragslänge machten die Reds keine Angaben.

Henderson spielt seit zehn Jahren für Liverpool. Dabei erzielte der 31-Jährige in 394 Spielen insgesamt 30 Tore. Er gewann unter anderem die Meisterschaft und die Champions League.

Trotz seines Status als Klopps verlängerter Arm auf dem Platz war eine Vertragsverlängerung lange Zeit in der Schwebe. Wie The Athletic und der Mirror berichteten, will der Eigentümer, die Fenway Sports Group, den Fokus vermehrt auf junge Talente legen und eher weniger auf Routiniers wie Henderson. Dennoch wurde der Vertrag nun verlängert.