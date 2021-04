Zoff im Chelsea-Training: Thomas Tuchel schickt Antonio Rüdiger vorzeitig zum Duschen

Antonio Rüdiger und Kepa Arrizabalaga sind am Sonntag im Training aneinandergeratern, der deutsche Nationalspieler wurde danach von Trainer Thomas Tuchel vorzeitig zum Duschen geschickt. Rüdiger hat sich bereits entschuldigt.

Nach dem 2:5 gegen den Abstiegskandidaten West Brom gerieten Rüdiger und Torwart Kepa Arrizabalaga im Training am Sonntag aneinander. Der Telegraph hatte dies zunächst berichtet, Goal und SPOX können den Bericht bestätigen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Trainer Thomas Tuchel schickte den Verteidiger im Anschluss in die Kabine, allerdings wurde die Einheit bereits fünf Minuten später beendet. Der deutsche Nationalspieler hatte sich mit dem Spanier ein hitziges Wortgefecht geliefert, es kam zu einer Schubserei. Ausgangspunkt des Streits war eine späte Attacke von Rüdiger gegen Kepa, als dieser den Ball aufnehmen wollte.

Der Torwart war alles andere als begeistert und startete daraufhin den Streit. Die beiden mussten von ihren Mitspielern getrennt werden und Rüdiger wurde von Tuchel in die Kabine beordert. Der Nationalspieler hat sich bei Kepa aber bereits entschuldigt und seinen Fehler eingestanden. Auch Tuchel hat die Sache abgehakt und wird von einer weiteren Strafe absehen.

© getty Thomas Tuchel ist Trainer von Chelsea

Auch am Vortag war Tuchel nach seiner ersten Niederlage als Chelsea-Coach ruhig geblieben. "Es ist wichtig, dass wir das zusammen aufarbeiten", sagte Tuchel nach dem Spiel. "Wir haben kurz gesprochen, um alle abzukühlen, verschieben alles weitere aber auf morgen. Für den Moment fliegen zu viele Emotionen, zu viel Frustration herum. Das ist nicht produktiv."

Für Chelsea steht am Mittwoch das wichtige Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Porto an (ab 21 Uhr live auf DAZN), die Londoner müssen im Hinspiel zunächst in Sevilla antreten. Am Samstag steht dann in der Premier League das Derby bei Crystal Palace an.

Chelsea: Die kommenden Spiele