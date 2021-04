Thomas Tuchel lässt Entlassung bei PSG Revue passieren: "Gespräch dauerte nur zwei Minuten"

Der Trainer des FC Chelsea Thomas Tuchel hat die Stunden seiner Entlassung bei Paris Saint-Germain Revue passieren lassen. Der 47-jährige Deutsche musste seinen Ex-Klub am Tag vor Weihnachten 2020 im direkten Anschluss an einen 4:0-Sieg gegen Racing Straßburg verlassen.

Diese Entscheidung sei für Tuchel "sehr überraschend" gekommen, wie er im Interview mit Sky betonte: "Am 22. am Abend habe ich es zum ersten Mal gefühlt bei einem Gespräch mit dem Sportdirektor. Am 23 habe ich gefühlt, dass es eine Möglichkeit sein kann, aber es hat sich nicht real angefühlt. Dann haben wir 4:0 gewonnen und dann haben wir ein Gespräch gehabt, das nur zwei Minuten gedauert hat."

Geführt wurde das Gespräch mit Sportdirektor Leonardo, dem seit jeher ein schwieriges Verhältnis zu Tuchel nachgesagt wurde. "Dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, er soll das klären, und bin gegangen", erinnert sich Tuchel. "Wir haben unser Büro leergemacht und sind durch die Nacht nach Hause gefahren, um Weihnachten zu feiern." Offiziell gemacht wurde die Entlassung erst knapp eine Woche später. Für Tuchel übernahm in Paris Mauricio Pochettino.

Bereits rund einen Monat später, am 26. Januar, unterschrieb Tuchel einen Vertrag beim FC Chelsea als Nachfolger des entlassenen Frank Lampard. Dass er seine Trainerkarriere so schnell fortsetzen würde, kam für ihn nach eigener Auskunft überraschend: "Es war nicht der Plan, in das nächste Abenteuer reinzuspringen."

In den ersten 14 Pflichtspielen blieb Tuchel mit Chelsea ungeschlagen, ehe es am Wochenende eine 2:5-Niederlage gegen West Bromwich Albion setzte. "Die Struktur hier passt perfekt zu mir. Wir haben eine Unterstützung auf allen Ebenen, die sehr außergewöhnlich ist und mich fast sprachlos macht", lobte Tuchel.

Am Mittwoch ist er zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Porto zu Gast (21 Uhr live auf DAZN).