Offiziell: Thomas Tuchel bei PSG entlassen

Thomas Tuchel (47) ist nicht mehr Trainer von Paris Saint-Germain. Was bereits an Heiligabend bekannt wurde, ist nun auch offiziell von PSG bestätigt.

"Ich möchte Thomas Tuchel und seinem Team für alles danken, was sie dem Klub gebracht haben", sagte PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi. "Thomas hat viel Energie und Leidenschaft in seine Arbeit gesteckt, und wir werden uns natürlich an die guten Zeiten erinnern, die wir gemeinsam erlebt haben. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft."

Wie der französische Meister mitteilte, erfolgte die Trennung des zweifachen Meistertrainers Tuchel "nach einer eingehenden Analyse der sportlichen Situation".

Dass Tuchels Aus bei PSG lediglich auf einer sportlichen Analyse basiert, gilt aber als unwahrscheinlich. Zwar steht PSG aktuell nur auf Platz drei der Ligue 1, auf Tabellenführer Olympique Lyon hat der französische Hauptstadtklub allerdings nur einen Punkt Rückstand.

Tuchel musste in der Frühphase der Saison, in der PSG unter anderem gegen Olympique Marseille oder RC Lens verlor, aufgrund von positiven Coronatests oder Verletzungen auf einige seiner Stars verzichten.

Thomas Tuchel: PSG-Aus wegen Leonardo?

In der vergangenen Saison führte Tuchel sein Team bis ins Finale der Champions League, das mit 0:1 gegen den FC Bayern verloren ging. Tuchel bemängelte unmittelbar vor seinem Rauswurf die fehlende Rückendeckung der PSG-Führung sowie die geringe Wertschätzung für seine Leistungen.

Zwar ruderte Tuchel nach dem 4:0-Sieg über Racing Straßburg zurück und beteuerte, dass einige Auszüge aus dem betreffenden Interview aus dem Zusammenhang gerissen und falsch interpretiert worden seien, seine Entlassung konnte er damit aber nicht mehr abwenden.

Dass Tuchel und PSG-Sportdirektor Leonardo nicht gut miteinander klarkommen, gilt als offenes Geheimnis. Der Zwist mit dem Brasilianer gilt als wahrscheinlicher Grund für Tuchels Aus in Paris. Die beiden waren seit Leonardos Rückkehr Mitte 2019 immer wieder uneins, was Kaderplanung und sportliche Inhalte betrifft. Leonardo galt seit jeher als Tuchel-Gegner.