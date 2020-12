Premier League, 15. Spieltag: FC Liverpool verspielt Sieg gegen Außenseiter West Brom

Der FC Liverpool hat am 15. Spieltag der Premier League eine 1:0-Führung gegen den Tabellenvorletzten West Brom verspielt. Der Spitzenreiter kam nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Am Abend kann Tottenham Hotspur mit einem Sieg bei den Wolverhampton Wanderers auf Platz drei vorrücken (20.15 Uhr im LIVETICKER).

Der FC Liverpool ging in der 12. Minute durch Mane nach Vorarbeit von Matip in Führung. In der Schlussphase traf Ajayi für West Brom zum Ausgleich (82.). Durch den schmeichelhaften Punktgewinn stehen die Baggies nun bei acht Zählern.

Schmeichelhaft war der Punkt, weil die Mannschaft von Jürgen Klopp das Spiel über 90 Minuten lang dominierte. Der Außenseiter aus West Brom kam nur auf 22 Prozent Ballbesitz und gab fünf Schüsse ab, während Liverpool 17-mal zum Abschluss kam. Lediglich die Präzision fehlte den Reds.

Liverpools Kapitän Henderson brachte mehr Pässe an den Mann (141) als die gesamte Mannschaft der Gäste (121). Dennoch kamen die Reds nicht über ein 1:1 hinaus und verloren zudem den nächsten Innenverteidiger: Matip musste nach 60 Minuten mit Adduktorenproblemen vom Platz.

Klopp, sichtlich genervt von der nächsten Verletzung eines Defensivspielers (aktuell fehlen van Dijk und Gomez), sah nur eine Minute später die Gelbe Karte, weil er ein Foul des eingewechselten Williams lautstark monierte.

Premier League: Die Spiele am Sonntag im Überblick

Leeds United - FC Burnley 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Bamford (5./FE)

West Ham United - Brighton & Hove Albion 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Maupay (44.), 1:1 Johnson (60.), 1:2 Dunk (70.), 2:2 Soucek (82.)

FC Liverpool - West Bromwich Albion 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Mane (12.), 1:1 Ajayi (82.)

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur (20.15 Uhr im LIVETICKER)

Die Tabelle der Premier League