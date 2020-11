FC Everton gegen Manchester United heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem schwachen Auftritt in der Champions League geht es für Manchester United heute nach Liverpool gegen den FC Everton. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel am 8. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach zwei Siegen in der Champions League gegen Paris Saint-Germain und RB Leipzig hat Manchester United am 3. Spieltag der Königsklasse gegen Istanbul Basaksehir eine enttäuschende Performance hingelegt und mit 1:2 verloren (VIDEO: Die Highlights der Partie).

Mit dem FC Everton wartet in der Premier League nun der nächste schwere Gegner. Die Toffees starteten überraschend stark in die neue Saison, sind nach zwei Niederlagen in Folge jedoch wieder abgekühlt. Nun wollen sie gegen United wieder auf die Siegerstraße zurück.

FC Everton gegen Manchester United: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Die Partie des 8. Spieltags steigt am heutigen Samstag (7. November) um 13.30 Uhr. Gespielt wird im Liverpooler Goodison Park, der Heimstätte des FC Everton. Der Unparteiische Paul Tierney wird dabei das Spiel leiten.

FC Everton gegen Manchester United: Heute live im TV und Livestream

In Deutschland wird die Premier League vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Deswegen läuft die Partie heute auf dem Sender Sky Sport 1 HD. Zehn Minuten bevor das Spiel angepfiffen wird, startet die Übertragung. Danach übernimmt Roland Evers die Rolle des Kommentatoren.

Sky zeigt Everton gegen Manchester United sowohl im TV als auch im Livestream. Den Livestream kann man mittels SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket besuchen.

© imago images / Seskim Photo

FC Everton gegen Manchester United im Liveticker

Für alle Fans der Premier League, die keine Möglichkeit haben, das Sky-Angebot zu nutzen, bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker zum Mitlesen an. Mit diesem verpasst Ihr kein Tor, keinen Platzverweis oder Strafstoß.

FC Everton gegen Manchester United: Die vergangenen fünf Begegnungen

Die Red Devils sind seit drei Spielen gegen den FC Everton ohne Sieg. In der vergangenen Saison gab es in der Rückrunde sogar eine 0:4-Klatsche.

Datum Heim Auswärts Ergebnis Wettbewerb 01.03.2020 FC Everton Manchester United 1:1 Premier League 15.12.2019 Manchester United FC Everton 1:1 Premier League 21.04.2019 FC Everton Manchester United 4:0 Premier League 28.10.2018 Manchester United FC Everton 2:1 Premier League 01.01.2018 FC Everton Manchester United 0:2 Premier League

