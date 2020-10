Premier League: Leeds United gegen Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Premier-League-Aufsteiger Leeds United empfängt heute zuhause Manchester City. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Leeds United gegen Manchester City: Uhrzeit, Ort, Spielstätte, Schiedsrichter

Am 4. Spieltag der Saison treffen Leeds United und Manchester City am heutigen Samstag, den 3. Oktober, um 18.30 Uhr aufeinander. Dabei wird an der Elland Road in Leeds gespielt. Michael Dean wird das Spiel als Unparteiischer leiten.

Leeds United gegen Manchester City: Heute live im TV und Livestream

Wer in Deutschland Spiele der Premier League live und in voller Länge mitverfolgen möchte, kann dies mit Sky machen. Die Partie wird also auf dem Sender Sky Sport 1 HD gezeigt. Die Vorberichterstattung startet um 18.20 Uhr. Die Rolle des Kommentatoren übernimmt Toni Tomic.

Mittels SkyGo-Abonnement kann der Livestream gesehen werden, aber es geht auch via SkyTicket, welches ebenfalls kostenpflichtig ist.

"Blamage" gegen Leicester City: Die fünf höchsten Niederlagen in der Trainerkarriere von Pep Guardiola © imago images / Martin Rickett 1/26 Pep Guardiola musste gegen Leicester City eine der höchsten Niederlagen seiner Trainerkarriere einstecken. Mit 2:5 verloren seine Citizens gegen die Foxes. Erstmals überhaupt kassierte ein von Guardiola trainiertes Team fünf Gegentore in 90 Minuten. © imago images / Paul Childs/NMC Pool 2/26 Die Presse titelte anschließend von einer "Blamage" (Manchester Evening News), einer "schockierenden Heimpleite" (Mirror), ja sogar der "schwersten Niederlage für Guardiola" (Gazzetta dello Sport). Wir zeigen die fünf größten Niederlagen Guardiolas. © imago images / Sportfoto Rudel 3/26 29. April 2014 - Gegner: Real Madrid | Nach dem Leicester-Debakel ist das CL-Halbfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern und den Königlichen nicht mehr die Pleite mit den meisten Gegentoren in Peps Trainerkarriere, mit Sicherheit aber die demütigendste. © imago images / Bernd König 4/26 Nach einem 0:1 im Hinspiel läuft der Rekordmeister in Guardiolas erster Saison vor heimischer Kulisse Real blindlings ins offene Messer und geht mit 0:4 unter. "Real Madrid setzt München in Brand. Pep Guardiola erleidet eine Demütigung", schrieb die ABC © imago images / Chai v.d. Laage 5/26 "Wir brauchen mehr als ein Tor. Deswegen müssen wir vorne unser Heil suchen", hatte Guardiola vor der Partie angekündigt und schickte die Bayern gegen konterstarke und bei Standards gefährliche Madrilenen quasi mit dem Anpfiff ins taktische Verderben. © imago images / Sportfoto Rudel 6/26 Nach dem frühen Doppelschlag von Sergio Ramos per Kopf nach einem Eckball und einem Freistoß war die Messe früh gelesen. Zwei Tore von Cristiano Ronaldo machten die Demütigung für Ex-Barca-Trainer Guardiola perfekt. © imago images / Moritz Müller 7/26 Jahre später bezeichnete Guardiola die 0:4-Pleite selbst als die härteste Niederlage seiner Laufbahn: "Weil ich Dinge tat, die ich nicht gefühlt habe. An diesem Tag trage ich alle Schuld, denn wir hätten so nicht gegen dieses Madrid spielen dürfen." © imago images / photoarena/Eisenhuth 8/26 30. Januar 2015 - Gegner: VfL Wolfsburg | Es war die "Wolfsburger Zauberstunde" (Süddeutsche Zeitung) mitten hinein in eine Zeit, in der die Meisterschaft eigentlich schon nach der Hinrunde gegessen war. © imago images / photoarena/Eisenhuth 9/26 Mit elf Punkten Vorsprung fuhren die Bayern zum Rückrundenstart in die Autostadt und verließen sie mit acht und einer deftigen Abreibung im Gepäck. Das 4:1 der Wolfsburger war zeitgleich die endgültige Bestätigung der Weltklasse von Kevin De Bruyne. © imago images / Team 2 10/26 Nach seinen zwei Toren und einer Vorlage gegen den Branchenprimus sagte Wolfsburg-Torhüter Diego Benaglio, dass er zwar niemandem zu nahe treten wolle, aber dass De Bruyne "der Beste" sei, mit dem er je gespielt habe. © imago images / Sven Simon 11/26 Die zwei ersten Treffer des Abends, der auch im Zeichen des tragischen Todes von Junior Malanda stand, erzielte Bas Dost. Am Ende kassierten die Bayern so viele Gegentore wie in der gesamten Hinrunde nicht. © imago images / Joachim Sielski 12/26 Häme und Spott musste sich danach besonders Thomas Müller anhören, der nur zwei Wochen vor dem Spiel gesagt hatte, dass es schwieriger sei, "gegen unsere Trainingsmannschaft zu gewinnen als gegen ein Bundesliga-Team." © imago images / Ulmer 13/26 Die bayerischen Lacher hatte Müller am Ende aber trotzdem auf seiner Seite. Auch in Jahr zwei unter Guardiola wurde der FCB überlegen und mit am Ende zehn Punkten Vorsprung auf die Wolfsburger Deutscher Meister. © imago images / Jan Huebner 14/26 19. Oktober 2016 - Gegner: FC Barcelona | Es war zwar "nur" ein Gruppenspiel, doch eben eines von Pep gegen seinen Ex-Klub mit Ex-Musterschüler Messi. Am Ende war es der Abend der großen Abrechnung - von der spanischen Presse mit dem "Genie Guardiola". © imago images / VI Images 15/26 "Seine Niederlagen in Deutschland und England beweisen, dass er nur mit Messi groß war", schrieb El Mundo nach 90 denkwürdigen Minuten, in denen jener Ex-Musterschüler Messi seinem Förderer Guardiola drei Tore einschenkte und auch das 4:0 vorbereitete. © imago images / Pro Shots 16/26 "Ohne den besten Spieler in der Geschichte des Fußballs ist Guardiola nur noch ein einfacher Trainer eines ordentlichen Teams, aber sicher kein Genie, wie er selbst glaubt", lautete damals das abschließende Urteil in der Mundo. © imago images / Agencia EFE 17/26 Weil die Citizens nach der Roten Karte gegen Torhüter Claudio Bravo fast eine Halbzeit mit nur zehn Mann spielten, sagte Guardiola hinterher: "Der Platzverweis hat viel ausgemacht. Es ist schon schwer genug, mit elf Spielern gegen Barca zu spielen." © imago images / VI Images 18/26 Dabei schien er aber zu vergessen, dass auch Barca ab der 74. Minute nach einer Gelb-Roten Karte gegen Jeremy Mathieu nur noch mit zehn Mann auf dem Platz stand. © imago images / PanoramiC 19/26 Am Ende der Gruppenphase kamen sowohl Guardiola als auch Barca weiter. Während für die Citizens im Achtelfinale gegen den späteren Sensationshalbfinalisten Monaco Schluss war, scheiterte Barca im Viertelfinale chancenlos an Juventus. © imago images / Colorsport 20/26 15. Januar 2017 - Gegner: FC Everton | Der Abend im Goodison Park war der bisherige Tiefpunkt in Guardiolas Zeit in England. Nachdem die Teenager Ademola Lookman und Tom Davies die Citizens auseinanderschossen (0:4), gab es reichlich Häme für Pep. © imago images / Alan Martin 21/26 "Du wirst am Morgen entlassen", sangen die Everton-Fans im ekstatischen Stadion an der Mersey. Die Presse sprach von einer "leblosen und vorhersehbaren Vorstellung Citys", in deren Folge Manchester "nicht nur geschlagen", sondern "beschämt" wurde. © imago images / MIS 22/26 Am Ende von Guardiolas erster Spielzeit, die City als Dritter in der Liga abschloss, herrschten große Zweifel, ob dessen Art, Fußball spielen zu lassen, erfolgreich in England sein kann. Doch die kritischen Stimmen sollten schon bald verstummen. © imago images / PA Images / John Walton 23/26 Die Saison 2017/18 wurde zu Guardiolas Meisterstück. Mit 100 Punkten setzten er und die Citizens eine historische Rekordmarke in der englischen Fußballgeschichte und verteidigten den Titel auch in der darauffolgenden Saison. © imago images / Lynne Cameron/Sportimage 24/26 27. September 2020 - Gegner: Leicester City | Knapp zwei Jahre später ist von der absoluten Dominanz der Citizens in England nicht mehr viel übrig. Meister wurde 2019/20 überlegen und hochverdient Liverpool. Und die neue Saison begann so, ... © imago images / CatherinexIvill 25/26 ... wie sie für Guardiola und ManCity beim CL-Finalturnier in Lissabon mit dem bitteren Aus gegen Lyon aufgehört hatte: Mit einem herben Rückschlag. Gleich am 2. Spieltag setzte es eine historische Klatsche gegen Leicester. © imago images / LaurencexGriffiths 26/26 Fünf Gegentore hatte eine Guardiola-Mannschaft noch nie kassiert. Ein Hattrick von Jamie Vardy sorgte nun dafür, dass sogar über die Zukunft von Guardiola bei City spekuliert wird. "Er wird zweimal darüber nachdenken, bei City zu bleiben" (Mirror).

Leeds United gegen Manchester City im Liveticker

Auch im Liveticker könnt Ihr das Spiel zwischen Leeds und Manchester City verfolgen. Auf SPOX könnt Ihr die wichtigsten Spielszenen mitlesen.

Hier entlang, um zum Liveticker von Leeds United gegen Manchester City zu gelangen.

Premier League: Der 4. Spieltag im Überblick

Datum Spielbeginn Heim Auswärts Sa, 03.10. 13.30 Uhr Chelsea Crystal Palace FC Sa, 03.10. 16 Uhr Everton Brighton & Hove Albion Sa, 03.10. 18.30 Uhr Leeds United Manchester City Sa, 03.10. 21 Uhr Newcastle United Burnley FC So, 04.10. 13 Uhr Southampton FC West Bromwich Albion FC So, 04.10. 13 Uhr Leicester City FC West Ham United So, 04.10. 15 Uhr Wolverhampton Wanderers Fulham So, 04.10. 15 Uhr Arsenal Sheffield United So, 04.10. 17.30 Uhr Manchester United Tottenham Hotspur So, 04.10. 20.15 Uhr Aston Villa Liverpool

Premier League: Die Tabelle vor dem heutigen Spieltag

Drei Mannschaften führen die Premier-League-Tabelle mit neun Punkten an. Leicester City, der amtierende Meister FC Liverpool und der FC Everton.

Die Citizens verweilen momentan noch auf Platz 13. Denn: City hat das Duell am 2. Spieltag gegen Leicester City mit 2:5 verloren - Pep Guardiolas höchste Niederlage in seiner Karriere.

Leeds United ist hingegen als Aufsteiger stark in die Saison gestartet. In den ersten drei Spielen konnten zwei Siege verbucht werden.