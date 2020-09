League Cup: Manchester City zieht ohne Probleme ins Viertelfinale ein

Manchester City ist locker ins Viertelfinale des League Cups eingezogen. Die Mannschaft von Pep Guardiola gewann im Achtelfinale gegen den FC Burnley mit 3:0 (1:0).

Die verletzt ausgefallenen Gabriel Jesus und Sergio Agüero ersetzte Guardiola durch Raheem Sterling als einzige Sturmspitze. Der Engländer rechtfertigte die Entscheidung mit zwei Toren (35., 49.). Burnley blieb über weite Strecken des Spiels ohne Gefahr.

Auf Seiten der Skyblues feierte der erst 18 Jahre alte Cole Palmer sein Profidebüt für City. Er agierte als zentraler Offensivspieler hinter Sterling.

Das 3:0 für Manchester erzielte Neuzugang Ferran Torres. Es war das erste Tor für den Flügelspieler im Trikot der Skyblues.

Newcastle United zittert sich ins Viertelfinale

Bereits am frühen Abend zitterte sich Newcastle United in Newport in die nächste Runde (6:5 n. E.). Trotz drückender Überlegenheit gegen den Viertligisten (27:12 Schüsse) lief Newcastle lange dem Rückstand aus der 5. Minute durch Tristan Abrahams hinterher. Erst in der 87. Minute gelang Jonjo Shelvey der Ausgleich, der Newcastle ins Elfmeterschießen rettete.

Darin vergab zunächst der frühere Hoffenheimer Joelinton für Newcastle, doch Brandon Cooper und Ryan Taylor taten es ihm gleich, sodass es für die Magpies reichte.

League Cup: Alle Ergebnisse des Achtelfinals