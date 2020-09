Am 3. Spieltag der Premier League treffen die bisher ungeschlagenen Spitzenklubs vom FC Liverpool und FC Arsenal aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wer die Begegnung im TV und Livestream überträgt.

Liverpool siegte 4:3 gegen Leeds und 2:0 gegen Chelsea, Arsenal 3:0 in Fulham und 2:1 gegen West Ham. Wessen Serie reißt heute?

FC Liverpool gegen FC Arsenal: Termin, Ort, Schiedsrichter

Das Topspiel der Premier League zwiwchen den Reds und den Gunners findet am heutigen Montag um 21 Uhr statt. Als Schiedsrichter fungiert Craig Pawson.

Das Stadion an der Anfield Road in Liverpool bleibt wie mittlerweile gewohnt leer. In England sind aufgrund steigender Corona-Zahlen bis auf Weiteres keine Zuschauer zugelassen.

Premier League: Wer zeigt / überträgt FC Liverpool - FC Arsenal heute live?

Die Begegnung Liverpool - Arsenal ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Stattdessen hält Sky die Übertragungsrechte für ausgewählte Spiele der Premier League und zeigt auch die Livebilder von der Anfield Road.

Um 20.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung auf Sky, durchs Programm führt Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld. Neben der Übertragung im TV könnt Ihr zudem auf einen Livestream via Sky Go zurückgreifen oder mit Sky Ticket einen Pass als Nicht-Abonnent buchen.

Premier League: Liverpool gegen Arsenal heute im Liveticker

Für alle, die auf ein kostenpflichtiges Abonnement verzichten wollen, stellt SPOX als Alternative einen Liveticker zu allen Spielen der Premier League zur Verfügung.

Hier geht's zum Liveticker Liverpool vs. Arsenal.

Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht des Tages.

Premier League: Der 2. Spieltag im Überblick

Manchester City kassierte gegen Leicester City eine herbe Pleite, erstmals ließ ein Team von Pep Guardiola fünf Treffer zu. Auch für Chelsea und Tottenham reichte es nicht für einen Sieg. Vor dem heutigen Topspiel sind heute außerdem Fulham und Aston Villa gefordert.

Termin Heim Ergebnis Auswärtd 26. September, 13.30 Uhr Brighton & Hove Albion 2:3 Manchester United 26. September, 16 Uhr Crystal Palace FC 1:2 Everton 26. September, 18.30 Uhr West Bromwich Albion FC 3:3 Chelsea 26. September, 21 Uhr Burnley FC 0:1 Southampton FC 27. September, 13 Uhr Sheffield United 0:1 Leeds United 27. September, 15 Uhr Tottenham Hotspur 1:1 Newcastle United 27. September, 17.30 Uhr Manchester City 2:5 Leicester City FC 27. September, 21 Uhr West Ham United 4:0 Wolverhampton Wanderers 28. September, 18.45 Uhr Fulham -:- Aston Villa 28. September, 21 Uhr Liverpool -:- Arsenal

Premier League: Die Tabelle vor den Montagsspielen des 3. Spieltags

Mit Leicester und Everton haben zwei Teams nach drei Spieltagen die optimale Punkteausbeute verbucht. Der Gewinner der Partie Liverpool gegen Arsenal zieht nach Punkten gleich.