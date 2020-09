Premier League, 1. Spieltag: FC Arsenal gewinnt Auftaktspiel gegen Aufsteiger FC Fulham

Der FC Arsenal hat zum Auftakt der neuen Premier-League-Saison mit 3:0 (1:0) gegen den Aufsteiger FC Fulham gewonnen. Am Abend empfängt Meister Liverpool Leeds United (18.30 Uhr im LIVETICKER).

FC Fulham - FC Arsenal 0:3 (0:1)

Tore: 0:1 Lacazette (8.), 0:2 Gabriel (49.), 0:3 Aubameyang (57.)

Lacazette leitete den Sieg der Gunners mit seinem Treffer in der Anfangsphase ein. Der Franzose hatte bereits 2017/18 das erste Tor der Premier-League-Saison erzielt. Fulham ist zudem sein Lieblingsgegner im englischen Oberhaus. Gegen die Cottagers traf er schon viermal.

Arsenal dominierte das Spiel nach Belieben. Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta ließ lediglich zwei Schüsse aufs Tor von Bernd Leno zu. Ein starkes Debüt für Arsenal feierte Willian. Der ablösefreie Neuzugang vom FC Chelsea bereitete die Treffer von Gabriel und Aubameyang vor.

Mesut Özil fehlte im Kader der Gunners. Der 31-Jährige hatte in der vergangenen Woche bei der 2:3-Testspielniederlage gegen Aston Villa erstmals seit etwa einem halben Jahr wieder für Arsenal auf dem Platz gestanden. Arteta machte dem Deutschen daraufhin dennoch kaum Hoffnung auf eine größere Rolle im Arsenal-Team: "Es gibt keine Updates. Wir haben mehrere wirklich gute Spieler auf vielen verschiedenen Positionen. Einige sind kompliziert, und natürlich kommen Vereine auf uns zu, die an unseren Spielern interessiert sind." Trotz einiger Interessenten will Özil, das betonte er zuletzt immer wieder, seinen 2021 auslaufenden Vertrag erfüllen.

Crystal Palace - FC Southampton (16 Uhr)

FC Liverpool - Leeds United (18.30 Uhr)

West Ham United - Newcastle United (21 Uhr)

