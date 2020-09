Im Carabao Cup gibt es bereits im Achtelfinale einen absoluten Kracher: Mourinho-Klub Tottenham Hotspur trifft auf den FC Chelsea mit Timo Werner und Kai Havertz. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel heute live im TV und Livestream zeigt.

Tottenham - Chelsea: Austragungsort und Anstoßzeit

Gespielt wird am heutigen Dienstag, den 29. September, im Tottenham Hotspur Stadium in Nordlondon. Die Heimstätte der Spurs wurde 2019 eröffnet und bietet Platz für 62.303 Zuschauer. Für das Spiel sind aber aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Anstoß der Partie ist heute um 20.45 Uhr.

Carabao Cup: Wer zeigt / überträgt Tottenham - Chelsea heute live?

Der Carabao Cup wird auf DAZN übertragen. Deshalb ist auch das Achtelfinale zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea beim Streamingdienst zu sehen. Ab 20.30 Uhr starten die Vorberichte zum Spiel, folgendes Team begleitet Euch durch die Partie:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Neben dem Carabao Cup gibt es auf DAZN auch viele weitere Sport-Highlights zu sehen: Neben der Bundesliga, Champions League und Europa League sowie LaLiga, der Serie A und Ligue 1 gibt es auch Top-Spiele aus der NBA (mit allen Spielen der Finals), NFL und MLB zu sehen.

Tottenham - Chelsea: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Im Fokus der Partie dürfte Edouard Mendy stehen, der heute sein Debüt für die Blues feiern könnte: Der Torhüter kam für 24 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Chelsea und soll dort den glücklosen Kepa Arrizabalaga als Stammtorhüter beerben.

Zudem will Kai Havertz an seine Glanzleistung aus der vorherigen Pokalrunde anknüpfen. Im Drittrundenspiel gegen Zweitligist FC Barnsley gelang dem Nationalspieler ein Hattrick.

So könnten die beiden Mannschaften in die Partie gehen:

Tottenham: Hart - Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon - Ndombele, Fernandes - Bergwijn, Alli, Sessegnon - Lucas

Hart - Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon - Ndombele, Fernandes - Bergwijn, Alli, Sessegnon - Lucas Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Tomori, Zouma, Chilwell - Barkley, Jorginho - Hudson-Odoi, Havertz, Mount - Giroud

Tottenham - Chelsea: Die letzten Begegnungen

Die letzten vier direkten Aufeinandertreffen in Folge konnte Chelsea für sich entscheiden. Auch in der Allzeitbilanz der Begegnung liegen die Blues vorne: 55 Chelsea-Siegen stehen 24 Tottenham-Erfolge gegenüber, zudem gab auch 31 Unentschieden zwischen den beiden Vereinen.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 22.2.2020 Premier League FC Chelsea Tottenham Hotspur 2:1 22.12.2019 Premier League Tottenham Hotspur FC Chelsea 0:2 27.2.2019 Premier League FC Chelsea Tottenham Hotspur 2:0 24.1.2019 Carabao Cup FC Chelsea Tottenham Hotspur 6:3 n.E. 8.1.2019 Carabao Cup Tottenham Hotspur FC Chelsea 1:0

Carabao Cup: Die Begegnungen im Achtelfinale

Neben dem London-Derby zwischen Tottenham und Chelsea dürfte vor allem in der Begegnung zwischen dem FC Liverpool und dem FC Arsenal Spitzenfußball geboten werden. Nach dem gestrigen 3:1-Sieg in der Premier League will die Mannschaft von Jürgen Klopp den zweiten Sieg im zweiten Wettbewerb innerhalb von vier Tagen gegen die Gunners einfahren.