Manchester United begegnet in der dritten Runde des Carabao Cups Luton Town. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel heute live im TV oder Livestream sehen könnt.

Carabao Cup - Luton Town gegen Manchester United: Uhrzeit, Ort, Spielstätte, Schiedsrichter

In Runde drei des englischen League Cups, der aufgrund von Namenssponsoring auch den Zweitnamen Carabao Cup trägt, ist Manchester United am heutigen Dienstag, den 22. September, gegen den Zweitligisten Luton Town an der Reihe.

Der Unparteiische Tim Robinson pfeift die Partie um 21.15 Uhr an. Dabei wird im Kenilworth-Road-Stadion in Luton um den Einzug in die nächste Runde gespielt.

Carabao Cup - Luton Town gegen Manchester United: Heute live im TV oder Livestream

Wer in Deutschland Spiele des Carabao Cups live und in voller Länge mitverfolgen möchte, benötigt ein DAZN-Abonnement. Dies ist auch bei der Partie zwischen Luton Town und Manchester United der Fall. Die Übertragung startet kurz vor Spielbeginn.

Carabao Cup - Der heutige Cup-Abend im Überblick

Der heutige Cup-Abend beginnt um 19 Uhr mit der Begegnung zwischen Leyton Orient gegen Trainer Jose Mourinhos Tottenham Hotspur. Mit West Bromwich Albion und West Ham United spielen zwei weitere Premier-League-Teams, ehe zum Schluss dann das Spiel zwischen Luton Town und Manchester United über die Bühne geht.