Premier League: Tottenham Hotspur schlägt FC Southampton - Heung-Min Son schnürt Viererpack

Die Tottenham Hotspur haben am 2. Spieltag der Premier-League-Saison ihren ersten Sieg eingefahren. Beim 5:2 (1:1) über den FC Southampton überragte Heung-Min Son mit gleich vier Toren.

Der Südkoreaner schnürte seinen Viererpack zwischen der 45. und 73. Minute, in der zweiten Halbzeit gelang ihm dabei ein lupenreiner Hattrick. Bei allen vier Toren lieferte Harry Kane die Vorlage. Erstmals in der Premier-League-Geschichte lieferte ein Spieler einem anderen vier Assists in einem Spiel.

Die Gastgeber des österreichischen Trainers Ralph Hasenhüttl waren in Halbzeit eins in Führung gegangen: Stürmer Danny Ings traf in der 32. Minute, nachdem zwei Tore von Kane in der Anfangsphase durch den VAR zurückgenommen worden waren. Kurz vor der Pause glich Son dann jedoch aus - gegen die extrem hoch stehende Abwehr Southamptons lief er immer wieder allein auf den gegnerischen Kasten zu und hätte sogar noch mehr Tore erzielen können.

Kane traf dann noch selbst zum zwischenzeitlichen 5:1, bevor Ings per Elfmeter den Endstand erzielte.

Neuzugang Gareth Bale war bei den Spurs noch nicht dabei: Der Rückkehrer fehlt verletzt und wird wohl erst nach der Länderspielpause im Oktober eingreifen können.

FC Southampton - Tottenham Hotspur 2:5 (1:1)

Tore: 1:0 Ings (32.), 1:1 Son (45.+2), 1:2 Son (47.), 1:3 Son (64.), 1:4 Son (73.), 1:5 Kane (82.), 2:5 Ings (90./Elfmeter)

