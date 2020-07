Premier League: Manchester United, Chelsea und Leicester City im Dreikampf um die Champions League

Am letzten Spieltag der Premier League geht es noch einmal heiß her. Manchester United, Leicester City und der FC Chelsea streiten sich um die zwei verbliebenen Plätze für die Champions League. Doch wie ist die Ausgangslage der drei Teams, wer hat die besten Chancen auf die Königsklasse und was passiert bei Punktgleichheit? Hier erfahrt Ihr es.

Premier League: Die Ausgangslangen der drei Teams vor dem letzten Spieltag

Die Situation vor dem letzten Spieltag sieht so aus: Manchester United liegt mit 63 Punkten auf dem dritten Rang, punktgleich mit dem FC Chelsea, jedoch mit einem deutlich besseren Torverhältnis (+28 zu +13). Auf Rang fünf folgt Leicester City. Die Foxes haben einen Punkt weniger als ihre beiden Konkurrenten auf dem Konto (62), allerdings ebenfalls ein deutlich besseres Torverhältnis als die Blues (+28).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Crux an der Sache: ManUnited trifft am letzten Spieltag im direkten Duell auf Leicester City im King Power Stadium (17 Uhr im LIVETICKER).

Für den FC Chelsea steht zudem eine anspruchsvolle Aufgabe auf dem Plan, das Team von Frank Lampard muss zu Hause gegen das Überraschungsteam Wolverhampton Wanderers ran (17 Uhr im LIVETICKER), das seinerseits einen Sieg braucht, um Platz sechs und die damit verbundene Qualifikation für die Europa League gegen die Tottenham Hotspur zu verteidigen.

Im Folgenden seht Ihr, welche Szenarien für die einzelnen Teams eintreten müssen, damit sie nächste Saison in der Champions League spielen.

Wichtig: Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Tordifferenz, dann die Anzahl der erzielten Tore und schließlich der direkte Vergleich.

© imago images / PA Images

Manchester United ist sicher in der Champions League, ...

... wenn der FC Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers verliert.

... wenn die Red Devils gegen Leicester City nicht verlieren.

Manchester United spielt nur Europa League, ...

... wenn man gegen Leicester City verliert UND Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers mindestens einen Punkt holt.

Chelsea ist sicher in der Champions League, ...

... wenn Leicester City gegen Manchester United verliert.

... wenn die Blues gegen die Wolverhampton Wanderers nicht verlieren.

Chelsea spielt nur Europa League, ...

... wenn man gegen die Wolverhampton Wanderers verliert UND Leicester City mindestens einen Punkt gegen Manchester United holt.

Nani, Kagawa & Co.: Manchester Uniteds letzte Meistermannschaft © imago images / iImages 1/26 Mit der Meisterschaft in der Saison 2012/13 und damit 13 Premier-League-Triumphen unter Trainer Sir Alex Ferguson endete die nationale Dominanz von Manchester United. SPOX zeigt Euch den damaligen Kader der Red Devils. © imago images / Colorsport 2/26 DARREN FLETCHER | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 3 © imago images / Sportimage 3/26 ALEXANDER BÜTTNER | Position: Linksverteidiger | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 4 © imago images 4/26 ANDERS LINDEGAARD | Position: Tor | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 10 © imago images / Action Plus 5/26 NANI | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 11 © imago images / HochZwei/International 6/26 CHRIS SMALLING | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 15 © imago images / Sportimage 7/26 PAUL SCHOLES | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 16 © imago images / Paul Marriott 8/26 PHIL JONES | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 17 © imago images / Mary Evans 9/26 ANDERSON | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 17 © imago images / Colorsport 10/26 ASHLEY YOUNG | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 19 © imago images / Sportimage 11/26 NEMANJA VIDIC | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 19 © imago images / Claus Bergmann 12/26 SHINJI KAGAWA | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 20 © imago images / Sportimage 13/26 JAVIER HERNANDEZ | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 22 © imago images / Sportimage 14/26 RYAN GIGGS | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 22 © imago images / Sportimage 15/26 TOM CLEVERLEY | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 22 © imago images / Sportimage 16/26 JONNY EVANS | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 23 © imago images / Paul Marriott 17/26 DANNY WELBECK | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 27 © imago images / Paul Marriott 18/26 WAYNE ROONEY | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 27 © imago images / Sportimage 19/26 RAFAEL | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 28 © imago images / Sportimage 20/26 RIO FERDINAND | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 28 © imago images / Sportimage 21/26 DAVID DE GEA | Position: Tor | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 28 © imago images / Colorsport 22/26 ANTONIO VALENCIA | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 30 © imago images / Sportimage 23/26 PATRICE EVRA | Position: Abwehr | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 34 © imago images / Sportimage 24/26 MICHAEL CARRICK | Position: Mittelfeld | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 36 © imago images / Colorsport 25/26 ROBIN VAN PERSIE | Position: Angriff | PL-Einsätze in der Saison 2012/13: 38 © imago images / Colorsport 26/26 ALEX FERGUSON | Trainer | im Amt von 1986 bis 2013

Leicester City ist sicher in der Champions League, ...

... wenn die Foxes gegen Manchester United gewinnen.

... wenn man gegen Manchester United mindestens einen Punkt holt UND Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers verliert.

Leicester spielt nur Europa League, ...

... wenn man gegen Manchester United verliert.

... wenn man gegen Manchester United nicht gewinnt UND Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers mindestens einen Punkt holt.

Premier League: Die Ausgangslange vor dem letzten Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. FC Liverpool 37 82:32 50 96 2. Manchester City 37 97:35 62 78 3. Manchester United 37 64:36 28 63 4. FC Chelsea 37 67:54 13 63 5. Leicester City 37 67:39 28 62 6. Wolverhampton Wanderers 37 51:38 13 59 7. Tottenham Hotspur 37 60:46 14 58

Leicester City gegen Manchester United: Favorit, Form, Player to Watch

Wirft man einen Blick auf die letzten Wochen seit dem Corona-Restart, müsste Manchester United der klare Favorit sein. Das Team von Ole Gunnar Solskjaer hatte eine Serie von 19 (!) ungeschlagenen Spielen in Folge hingelegt, ehe es die FA-Cup-Niederlage gegen den FC Chelsea vergangenen Sonntag setzte.

"Es war eine große Anstrengung für alle, das Selbstvertrauen ist hoch", sagte Solskjaer vor der entscheidenden Partie. Im Hinterkopf haben die Red Devils dabei natürlich auch den ersehnten Geldsegen, den die Qualifikation für die Königsklasse einbringt. Immerhin sollen im Sommer wohl Hochkaräter wie Jadon Sancho nach Manchester gelockt werden.

Bei United steht besonders Youngster Mason Greenwood im Fokus, der 18-Jährige ist seit der Corona-Pause blendend in Form und knipste in den vergangenen sechs Ligapartien fünfmal.

Entgegengesetzte Vorzeichen beim Team von Brendan Rodgers: Die Foxes sind einer der großen Verlierer seit dem Restart. Seit dem 9. Spieltag war Leicester City stets auf Tabellenplatz zwei oder drei unterwegs gewesen, dank mageren neun von möglichen 24 Zählern seit der Wiederaufnahme rutschte man am 34. Spieltag erstmalig auf Platz vier, um nach der Niederlage gegen Tottenham am vergangenen Spieltag schließlich sogar aus den CL-Plätzen zu fallen.

Das einzig Positive aus der Sicht des Meisters von 2016 ist, dass er im direkten Duell alles selbst in der Hand hat. Ein Sieg würde eine ohnehin schon starke Saison gebührend abrunden.

Leicester - ManUnited: Die Fakten zum Spiel

Leicester hat nur eines seiner 13 Premier-League-Heimspiele gegen Manchester United gewonnen (4 Remis, 8 Niederlagen) - im September 2014 mit 5:3.

Man Utd ist seit 10 Spielen in der Premier League gegen Leicester ungeschlagen (7 Siege, 3 Remis). Von den aktuellen Premier League-Teams ist United lediglich gegen Aston Villa (15) derzeit länger ungeschlagen.

Manchester United traf in jedem der letzten drei Premier League-Spiele gegen Leicester innerhalb der ersten 10 Minuten.

Leicester hat nur eines seiner vergangenen 12 Ligaspiele am letzten Spieltag der Saison verloren (7 Siege, 4 Remis, ohne Playoffs) - 2017/18 bei den Spurs mit 4:5.

Manchester United verlor sein letztes Ligaspiel 2018/19 zu Hause gegen Cardiff mit 0:2. Seit einer Dreierserie zwischen 1982/83 und 1984/85 hat United keine Spiele am letzten Spieltag hintereinander verloren.

FC Chelsea gegen Wolverhampton Wanderers: Favorit, Form, Player to Watch

Da ein Unentschieden den Blues zum Erreichen der Champions League auf jeden Fall reicht, befindet sich das Team von Frank Lampard in einer einigermaßen komfortablen Situation, ein Selbstläufer wird die Partie gegen die Wolves dennoch nicht. "Wir gehen ins Spiel, um zu gewinnen. Wir wollten von Anfang an unter die besten Vier", sagte Lampard vor dem letzten Spieltag.

Ein Blick auf die vergangenen Spiele seines Teams dürfte ihm dabei zu denken geben. Aus den letzten drei Ligaspielen gab es zwei Niederlagen und erschreckende acht Gegentore - die Schwachstelle der Blues bleibt eben die wackelige Defensive. Satte 54 Gegentreffer haben die Londoner in dieser Saison schon kassiert - nur zweimal in der Vereinsgeschichte gab's mehr Gegentore (jeweils 55).

Offensiv müssen deshalb die Tore her, weshalb mit Olivier Giroud ein alter Bekannter im Fokus steht. Der Franzose sieht derzeit viele Minuten und rechtfertigt diese auch mit Toren, in den vergangenen fünf Spielen knipste er viermal.

Die Wolves reisen ihrerseits mit einer breiten Brust nach London, seit dem Restart holte das Team von Nuno Santo in acht Spielen fünf Siege sowie ein Unentschieden. Gleichzeitig wird die Motivation groß sein, in der kommenden Saison Europa League zu spielen. Sollten die Wolves jedoch patzen, könnte Tottenham noch Platz sechs erobern.

Ausblenden sollte Wolverhampton das Hinspiel gegen die Blues, am 5. Spieltag gab es zu Hause eine böse 2:5-Klatsche - die höchste Niederlage der gesamten Saison.

Chelsea - Wolves: Die Fakten zum Spiel