BVB, News und Gerüchte: Jadon Sancho nur im Falle der Champions-League-Qualifikation zu Manchester United?

Ein Wechsel von Jadon Sancho zu Manchester United könnte wohl einzig an der noch unsicheren Champions-League-Qualifikation der Red Devils scheitern. Jude Bellingham wird beim BVB angeblich ein stolzes Gehalt kassieren. Ein spanisches Talent verlässt den Verein bereits nach einem Jahr wieder. Alle News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Jadon Sancho nur im Falle der Champions-League-Qualifikation zu Manchester United?

Dass Youngster Jadon Sancho (20) den BVB nach der Saison verlassen will, ist bereits seit Wochen klar. Nun berichtet die Bild, dass Wunschklub Manchester United bereit ist, die aufgerufene Ablöse in Höhe von 120 Millionen Euro zu zahlen, allerdings unter einer Bedingung: Die Red Devils müssen sich für die Champions League qualifizieren.

Drei Spieltage vor Saisonende liegt United lediglich auf Platz fünf, der nur zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Platz vier belegt das punktgleiche Leicester City, Platz drei der FC Chelsea (mit einem Vorsprung von vier Punkten, die Blues haben jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert). Durch einen Last-Minute-Gegentreffer zum 2:2 gegen den FC Southampton hat Manchester am Montag eine bessere Ausgangslage verspielt.

Während für United die Champions-League-Qualifikation zwingend notwendig ist, um die dreistellige Millionenablöse zahlen zu können, kann sich auch Sancho wohl nur dann einen Wechsel vorstellen, wenn er in der kommenden Saison in der Königsklasse auflaufen kann. Eine Entscheidung dürfte wohl in frühestens elf Tagen fallen. Dann trifft Manchester am letzten Spieltag in der Premier League auf den direkten Konkurrenten Leicester.

Sancho, dessen Vertrag beim BVB noch bis 2022 läuft, spielte die beste Saison seiner Karriere (34 Scorerpunkte), BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schilderte zuletzt in der WAZ seine Vorstellungen: "Jadon hat einen gültigen Vertrag bei uns, und wir würden uns sehr freuen, wenn er in der nächsten Saison noch bei uns ist. Um überhaupt über etwas anderes nachzudenken, müsste erstens das Timing stimmen und zweitens unsere Preisvorstellungen zu 100 Prozent erfüllt werden."

Jadon Sancho: Leistungsdaten für den BVB in der Saison 2019/20

Wettbewerb Einsätze Tore Vorlagen Bundesliga 32 17 17 Champions League 8 2 2 DFB-Pokal 3 - - GESAMT 43 19 19

© imago images / Action Plus

BVB: Neue Vertragsdetails zu Bellingham-Transfer

Birmingham-Talent Jude Bellingham (17) steht kurz vor einem Wechsel zum BVB. Mit einer Vertragsunterschrift ist zeitnah zu rechnen, nachdem sich diese aufgrund der strengen Einreisebestimmungen in den vergangenen Wochen noch verzögert hatte. Nun gibt es weitere Details zum Vertrag des Mittelfeldspielers.

Wie die Bild berichtet, soll die Borussia eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro zahlen, zuvor hatte bereits der kicker einen ähnlichen Betrag vermeldet. Grund dafür, dass Birmingham von den ursprünglichen Forderungen von 35 Millionen Euro abweichte, sei neben der Corona-Krise auch eine Klausel im Vertrag. Demnach kassieren die Engländer bei einem Weiterverkauf Bellinghams nun einen höheren Anteil der Ablöse.

In Dortmund soll Bellingham, der für das Mittelfeldzentrum eingeplant ist, für fünf Jahre unterschreiben und ein Jahresgehalt von drei Millionen Euro kassieren. Bereits im Alter von 16 Jahren debütierte er für das Profiteam des Zweitligisten, in 38 Championship-Spielen gelangen ihm 2019/20 sieben Scorerpunkte (vier Tore, drei Vorlagen).

Borussia Dortmund: Die 25 teuersten BVB-Transfers unter Jürgen Klopp © imago images 1/26 Den FC Liverpool hat Jürgen Klopp innerhalb weniger Jahre zu einer absoluten Spitzenmannschaft geformt. Doch auch beim BVB tätigte Kloppo einige wegweisende Transfers. SPOX präsentiert die Top-25-Transfers unter "The Normal One". © imago images / Ulmer/Cremer 2/26 Platz 25 – DIMITAR RANGELOV | Saison 2009/10 | Von: Energie Cottbus |Ablösesumme: 1 Million Euro © imago images / Uwe Kraft 3/26 Platz 24 – TAMAS HAJNAL | Saison 2008/09 | Von: Karlsruher SC | Ablösesumme: 1,23 Millionen Euro © imago images / Schiffmann 4/26 Platz 23 – SVEN BENDER | Saison 2009/10 | Von: TSV 1860 München| Ablösesumme: 1,5 Millionen Euro © imago images / Wienold 5/26 Platz 22 – FELIPE SANTANA | Saison 2008/09 | Von: Figueirense FC | Ablösesumme: 2,1 Millionen Euro © imago images / Team 2 6/26 Platz 21 – MILOS JOJIC | Saison 2013/14 | Von: Partizan | Ablösesumme: 2,2 Millionen Euro © imago images / Claus Bergmann 7/26 Platz 20 – PATRICK OWOMOYELA | Saison 2008/09 | Von: Werder Bremen | Ablösesumme: 2,5 Millionen Euro © imago images / DeFodi 8/26 Platz 19 – LEONARDO BITTENCOURT | Saison 2012/13 | Von: Energie Cottbus | Ablösesumme: 2,7 Millionen Euro © imago images / Team 2 9/26 Platz 18 – MOHAMED ZIDAN | Saison 2008/09 | Von: Hamburger SV | Ablösesumme: 2,8 Millionen Euro © imago images / MIS 10/26 Platz 17 – MATS HUMMELS | Saison 2009/10 | Von: FC Bayern München | Ablösesumme: 4,2 Millionen Euro © imago images / Ulmer 11/26 Platz 16 – LUCAS BARRIOS | Saison 2009/10 | Von: Colo Colo | Ablösesumme: 4,2 Millionen Euro © imago images / Eibner 12/26 Platz 15 – NEVEN SUBOTIC | Saison 2008/09 | Von: 1. FSV Mainz 05 | Ablösesumme: 4,5 Millionen Euro © imago images / Sven Simon 13/26 Platz 14 – ROBERT LEWANDOWSKI | Saison 2010/11 | Von: Lech Posen | Ablösesumme: 4,75 Millionen Euro © imago images / DeFodi 14/26 Platz 13 – JULIAN SCHIEBER | Saison 2012/13 | Von: VfB Stuttgart | Ablösesumme: 5,5 Millionen Euro © imago images / Team 2 15/26 Platz 12 – IVAN PERISIC | Saison 2011/12 | Von: FC Brügge | Ablösesumme: 5,5 Millionen Euro © imago images / Avanti 16/26 Platz 11 – ILKAY GÜNDOGAN | Saison 2011/12 | Von: 1. FC Nürnberg | Ablösesumme: 5,5 Millionen Euro © imago images / DeFodi 17/26 Platz 10 – NURI SAHIN | Saison 2014/15 | Von: Real Madrid | Ablösesumme: 7 Millionen Euro © imago images / PA Images 18/26 Platz 9 – SHINJI KAGAWA | Saison 2014/15 | Von: Manchester United | Ablösesumme: 8 Millionen Euro © imago images / DeFodi 19/26 Platz 8 – ADRIAN RAMOS | Saison 2014/15 | Von: Hertha BSC | Ablösesumme: 9,7 Millionen Euro © imago images / Jan Huebner 20/26 Platz 7 – SOKRATIS | Saison 2013/14 | Von: Werder Bremen | Ablösesumme: 9,9 Millionen Euro © imago images / DeFodi 21/26 Platz 6 – MATTHIAS GINTER | Saison 2014/15 | Von: SC Freiburg | Ablösesumme: 10 Millionen Euro © imago images / MIS 22/26 Platz 5 – KEVIN KAMPL | Saison 2014/15 | Von: RB Salzburg | Ablösesumme: 12 Millionen Euro © imago images / Jan Huebner 23/26 Platz 4 – PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG | Saison 2013/14 | Von: AS St.-Etienne Ablösesumme: 13 Millionen Euro © imago images / ZUMA Press 24/26 Platz 3 – MARCO REUS | Saison 2012/13 | Von: Borussia Mönchengladbach | Ablösesumme: 17,1 Millionen Euro © imago images / Team 2 25/26 Platz 2 – CIRO IMMOBILE | Saison 2014/15 | Von: FC Turin | Ablösesumme: 18,5 Millionen Euro © imago images / DeFodi 26/26 Platz 1 – HENRIKH MKHITARYAN | Saison 2013/14 | Von: Shakhtar Donezk | Ablösesumme: 27, 5 Millionen Euro

BVB: Spanisches Talent Relu verlässt den Klub nach einem Jahr

Im vergangenen Sommer wechselte Jose Maria Relucio Gallego (22), Relu genannt, von AD Alcornon B in die zweite Mannschaft des BVB, nach einem Jahr ist das Abenteuer Deutschland für den Mittelfeldspieler bereits wieder beendet. Wie die Marca vermeldet, schließt sich der Linksfuß dem FC Getafe an.

Relu, ein Jugendfreund von Achraf Hakimi und wie dieser in Madrid geboren, kam bei den BVB-Amateuren nur 31 Minuten zum Einsatz (sechs Spiele), nachdem er mit großen Erwartungen ins Ruhrgebiet gekommen war. "Meine Berater sagten mir, dass Dortmund mich das ganze Jahr über beobachtet hat. Sie gaben mir die Chance und es war sehr leicht, für die Borussia zu unterschreiben."

Der ehemalige Jugendspieler von Atletico Madrid stand bereits 2019 vor einem Wechsel nach Getafe, entschied sich aber damals für den BVB. Getafe sieht diesen als "Wette für die Zukunft" und muss keine Ablöse bezahlen. Relus Vertrag in Dortmund lief zum 30. Juni aus.