Premier League: Was passiert mit der bevorstehenden Meisterschaft des FC Liverpool?

Der FC Liverpool steht mit 25 Punkten Vorsprung auf Manchester City an der Spitze der Premier-League-Tabelle. Nun wurde die Liga aufgrund des Coronavirus gestoppt. Hier erfahrt Ihr, was mit der bevorstehenden Meisterschaft des FC Liverpool geschieht.

FC Liverpool: Was passiert mit der Meisterschaft?

Auch die Premier League musste die Meisterschaft aufgrund von mehreren positiven Coronavirus-Fällen bis mindestens 3. April stoppen. Das entschied der englische Verband FA und die English Football League (EFL) nach einer Krisensitzung am vergangenen Freitag.

Dem FC Liverpool droht wegen der Corona-Krise im schlimmsten Fall eine Absage der Meisterschaft. Somit wäre man nach einer nahezu perfekten Performance in der Liga und nach 30 Jahren ohne Titel doch kein Meister.

"Ich habe wieder einige Fake News gesehen und gehört, dass die UEFA den Ligen raten wird, die Meisterschaft jetzt zu beenden und zu entscheiden, dass die Meister die sind, die jetzt die Nummer eins sind. Ich kann sagen, dass das nicht wahr ist", erklärte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und ergänzte: "Die Saison 2019/2020 muss mit den gleichen Regeln enden und darf nicht geändert werden, auch wenn die Situation außergewöhnlich ist."

FC Liverpool: Sadio Mane spendet für Corona-Bekämpfung in Senegal

Der Stürmer des Champions-League-Siegers der vergangenen Saison spendet 45.000 Euro an die zuständige nationale Behörde in seinem Heimatland Senegal, um die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. In einem Video appellierte der 27-Jährige an seine Landsleute, das Virus "extrem ernst zu nehmen".

Der FC Liverpool führt die Premier-League-Tabelle mit einem Vorsprung von 25 Punkten auf den ersten Verfolger Manchester City an. Auf Platz drei der Tabelle ist der Sensations-Meister aus der Saison 2015/16 Leicester City positioniert.