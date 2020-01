Liverpool-Coach Jürgen Klopp schwärmt von Wolves-Angreifer Adama Traore

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat Adama Traore von den Wolverhampton Wanderers in den höchsten Tönen gelobt. "Traore ist momentan nahezu unmöglich zu verteidigen", sagte Klopp im Anschluss an den 2:1-Sieg gegen die Wolves am Donnerstagabend.

"Er ist nicht nur ein Flügelspieler, er kann den Ball halten und Tore vorbereiten. Das macht es sehr schwierig", ergänzte der 52-Jährige über den formstarken Spanier.

Traore hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich von Raul Jimenez vorbereitet. "Jeder Ball, den man verliert, ist zu 100 Prozent eine Kontermöglichkeit für sie. Sie hatten zwar nicht allzu viele Chancen, aber das war ein herausragendes Tor", so Klopp weiter.

Das 1:1 war das erste Gegentor für Liverpool seit sieben Ligaspielen. Roberto Firmino sorgte in der 84. Minute letztlich jedoch für den Siegtreffer zugunsten der Reds, die weiterhin an der Spitze der Premier League stehen und 16 Punkte Vorsprung auf Manchester City haben.