Premier League: Roberto Firmino schießt FC Liverpool näher Richtung Titel

Der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino hat Teammanager Jürgen Klopp und den FC Liverpool einen weiteren Schritt näher zum ersehnten Titelgewinn in der Premier League geschossen. Der Brasilianer erzielte zum Abschluss des 24. Spieltages beim 2:1 (1:0)-Sieg bei den Wolverhampton Wanderers den Siegtreffer in der Schlussphase (84.).

Für Liverpool war es bereits der 14. Ligasieg in Folge. Damit liegt der Klopp-Klub bei einem Spiel weniger wieder 16 Punkte vor Titelverteidiger Manchester City.

Kapitän Jordan Henderson (8.) brachte Liverpool nach einer Ecke früh in Führung, drei Minuten später vergab Matt Doherty per Kopf die große Chance zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit machte es Raul Jimenez besser, der nach schlechtem Defensivverhalten der Liverpooler zum Kopfball kam und den verdienten Ausgleich erzielte (51.). Den Traum vom Punktgewinn machte Firmino aber zunichte.

Einen Schreckmoment gab es für Klopp kurz vor der Pause: Topstar Sadio Mane musste angeschlagen vom Platz (33.). Für ihn kam Takumi Minamino, Winter-Neuzugang von RB Salzburg, zu seinem Premier-League-Debüt. Bereits am Sonntag sind Klopps Schützlinge wieder gefordert. In der vierten Runde des FA Cups muss Liverpool beim Drittligisten Shrewsbury Town antreten.

Die torgefährlichsten Premier-League-Spieler der vergangenen Dekade © getty 1/32 Welche Spieler haben in der vergangenen Dekade die meisten Premier-League-Tore geschossen? Das Ranking im Überblick. © getty 2/32 Platz 30: u.a. Edin Dzeko (Manchester City) - 50 Tore © getty 3/32 Platz 30: u.a. Andy Carroll (Newcastle United, FC Liverpool, West Ham United) - 50 Tore © getty 4/32 Platz 27: u.a. Riyad Mahrez (Leicester City, Manchester City) - 51 Tore © getty 5/32 Platz 27: u.a. Juan Mata (FC Chelsea, Manchester United) - 51 Tore © getty 6/32 Platz 27: u.a. Christian Eriksen (Tottenham Hotspur) - 51 Tore © getty 7/32 Platz 25: u.a. Diego Costa FC Chelsea) - 52 Tore © getty 8/32 Platz 25: u.a. Dimitar Berbatov (Manchester United, FC Fulham) - 52 Tore © getty 9/32 Platz 23: u.a. Peter Crouch (FC Portsmouth, Tottenham Hotspur, Stoke City, FC Burnley) - 53 Tore © getty 10/32 Platz 23: u.a. Javier Hernandez (Manchester United, West Ham United) - 53 Tore © getty 11/32 Platz 22: Roberto Firmino (FC Liverpool) - 54 Tore © getty 12/32 Platz 21: David Silva (Manchester City) - 57 Tore © getty 13/32 Platz 20: Gylfi Sigurdsson (Swansea City, FC Everton) - 60 Tore © getty 14/32 Platz 19: Yaya Toure (Manchester City) - 62 Tore © getty 15/32 Platz 18: Alexis Sanchez (FC Arsenal, Manchester United) - 63 Tore © getty 16/32 Platz 17: Frank Lampard (FC Chelsea) - 64 Tore © getty 17/32 Platz 16: Mohamed Salah (FC Liverpool) - 65 Tore © getty 18/32 Platz 15: Theo Walcott (FC Arsenal, FC Everton) - 66 Tore © getty 19/32 Platz 13: u.a. Luis Suarez (FC Liverpool) - 69 Tore © getty 20/32 Platz 13: u.a. Jermain Defoe (Tottenham Hotspur, AFC Sunderland, AFC Bournemouth) - 69 Tore © getty 21/32 Platz 12: Christian Benteke (Aston Villa, FC Liverpool, Crystal Palace) - 70 Tore © getty 22/32 Platz 11: Daniel Sturridge (FC Chelsea, Bolton Wanderers, FC Liverpool, West Bromwich Albion) - 71 Tore © getty 23/32 Platz 10: Sadio Mane (FC Southampton, FC Liverpool) - 76 Tore © getty 24/32 Platz 9: Raheem Sterling (FC Liverpool, Manchester City) - 77 Tore © getty 25/32 Platz 8: Olivier Giroud (FC Arsenal, FC Chelsea) - 78 Tore © getty 26/32 Platz 7: Eden Hazard (FC Chelsea) - 85 Tore © getty 27/32 Platz 6: Jamie Vardy (Leicester City) - 97 Tore © getty 28/32 Platz 5: Robin van Persie (FC Arsenal, Manchester United) - 98 Tore © getty 29/32 Platz 4: Romelu Lukaku (FC Chelsea, West Bromwich Albion, FC Everton, Manchester United) - 113 Tore © getty 30/32 Platz 3: Wayne Rooney (Manchester United, FC Everton) - 114 Tore © getty 31/32 Platz 2: Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 136 Tore © getty 32/32 Platz 1: Sergio Agüero (Manchester City) - 174 Tore

Die Tabelle der Premier League