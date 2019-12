Carabao Cup, Viertelfinale: Aston Villa gegen FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale des Carabao Cups stehen sich heute Aston Villa und der FC Liverpool gegenüber. Wir verraten Euch, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Sichere Dir deinen DAZN-Gratismonat und verfolge den Carbao Cup live.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Carabao Cup, Aston Villa gegen FC Liverpool: Anstoß, Datum, Austragungsort

Die Partie steigt heute (17. Dezember) im Villa Park, der Platz für 42.785 Zuschauer bietet.

Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Aston Villa gegen FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Den Carabao Cup könnt Ihr live auf DAZN sehen. Kommentator Uli Hebel, Moderator Daniel Herzog und Experte Ralph Gunesch werden sich wenige Minute vor Spielbeginn melden.

Neben Villa gegen Liverpool überträgt den Streaming-Dienst auch alle anderen Spiele des Carabao Cups sowie die Champions League, die gesamte Europa League und das Beste aus Serie A, Ligue 1, Primera Division und MLS.

DAZN hat zudem viele weitere Sportarten im Programm, darunter die großen US-Sport-Ligen (NBA, NFL, MLB & NHL), Tennis, Boxen, UFC, Rennsport, Darts, Beachvolleyball etc.

11,99 Euro kostet der Streaming-Dienst im Monat, wobei die ersten vier Wochen kostenfrei sind und Ihr jederzeit monatlich kündigen könnt. Alternativ besteht die Möglichkeit, ein Jahres-Abo in Höhe von 119,99 Euro abzuschließen.

Klicke jetzt hier und teste 30 Tage lang kostenlos das umfangreiche Angebot auf DAZN!

Carabao Cup heute live: Aston Villa - FC Liverpool heute im LIVE-TICKER

Wer den Carbao Cup nicht im Livestream verfolgen kann, ist bei SPOX genau richtig. In unserem LIVETICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene.

FC Liverpool heute live sehen: Klopp schickt U23-Mannschaft nach Aston

Wer sich bei Aston Villa auf die großen Stars freut, wird dieses Mal enttäuscht. Weil am darauffolgenden Tag die FIFA-Klub-WM ansteht, schickt Jürgen Klopp Neil Critchley und die U23-Mannschaft der Reds zum Carabao Cup.

"Ich weiß, wie viele Leute das von außen wahrnehmen", sagte Klopp auf der Webseite des Champions-League-Siegers. "Aber wenn alle Spiele vor dem Beginn schon entschieden wären, nur wegen der Wahrnehmung der Leute, dann würden viele Partien gar nicht ausgetragen werden. Ich glaube an sie, ich glaube, jeder hat eine Chance", sagte der Reds-Trainer.

"Aus der Sicht der Jungs, wenn ich in ihren Schuhen stecken würde, würde ich mich riesig freuen und für mein Leben rennen", fügte Klopp an.

© getty

Carabao Cup: Die letzten zehn Sieger des League Cups

In den letzten vier Jahren wanderte der Pokal jeweils an Teams aus Manchester, wobei Pep Guardiola sich zuletzt zweimal freuen durfte. Der FC Liverpool konnte die Trophäe 2012 das letzte Mal in die Luft stemmen.