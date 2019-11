FC Arsenal hält an Trainer Unai Emery fest: "Er ist der richtige Mann für den Job"

Die Arsenal-Bosse Raul Sanllehi (Head of Football) und Vinai Venkatesham (Geschäftsführer) haben Trainer Unai Emery ein Treuebekenntnis ausgesprochen.

"Die Dinge müssen sich verbessern, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen, und wir sind fest davon überzeugt, dass Unai der richtige Mann für den Job ist", teilten die beiden auf einem Mitarbeiter-Event am Trainingsgelände der Gunners mit.

Arsenal gewann nur zwei der jüngsten zehn Ligaspiele. Durch die 0:2-Niederlage gegen Leicester City rutschten die Gunners auf Platz sechs in der Tabelle ab. Der Rückstand auf Tabellenführer Liverpool beträgt mittlerweile 17 Punkte, der auf den Vierten Manchester City und damit auf die Qualifikation für die Champions League acht Zähler.

Arsenal-Legende Ian Wright fordert Emery-Entlassung

"Wir sind genauso enttäuscht wie alle anderen auch. Wir teilen die Frustration mit unseren Fans, mit Unai, mit den Spielern und allen unseren Mitarbeitern. Wir spielen nicht auf dem Niveau, das wir erwarten", sagten Sanllehi und Venkatesham.

Der Unmut gegen Emery wächst. Immer wieder sind "Emery out"-Schilder in den Zuschauerrängen zu sehen. Selbst Klub-Legende Ian Wright forderte öffentlich die Entlassung des Spaniers. "Zwei Siege in zehn Spielen. Kein erkennbarer Stil oder Plan. Eine negative Tordifferenz (16:17, Anm. d. Red.). Keine Verbesserung in der Defensive, keine Ideen in der Offensive. Wir müssen die schwere Entscheidung treffen, Arsenal! Es wird nicht besser!"