Premier League: Manchester United - FC Liverpool im LIVE-TICKER

Der FC Liverpool will im neunten Spiel der Saison den neunten Sieg holen. Gegner ist dabei Erzrivale Manchester United. SPOX begleitet das Topspiel der Premier League im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Premier League, 9. Spieltag: Manchester United gegen FC Liverpool im LIVE-Ticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf der Gegenseite hat Ole Gunnar Solskjaer allen Grund zur Sorge. United steht nach acht Spieltagen bei neun Punkten und damit nur einen Zähler über den Abstiegsrängen.

Vor Beginn: Jürgen Klopp könnte sich heute in den Geschichtsbüchern verewigen. Mit einem Sieg stünde Liverpool saisonübergreifend bei 18 Siegen in Folge. Solch eine Serie hat bisher nur Pep Guardiola mit Manchester City erreicht.

Vor Beginn: Herzlich willkommen beim Liveticker zum Topspiel Manchester United - FC Liverpool am 9. Spieltag der englischen Premier League.

Man United gegen Liverpool: Voraussichtliche Aufstellungen

Jürgen Klopp kann voraussichtlich erstmals seit dem 1. Spieltag auf Stammtorhüter Alisson zurückgreifen. Der Brasilianer konnte nach seiner Wadenverletzung zuletzt wieder im vollen Umfang mittrainieren.

Manchester United: Romero - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Rojo - McTominay, Matic - Pereira, Mata, James - Rashford

Romero - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Rojo - McTominay, Matic - Pereira, Mata, James - Rashford FC Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

Premier League - United vs. Liverpool: Vorschau

Manchester United stellt zwar die drittbeste Abwehr der Liga, doch die Offensive bereitet Sorgen. Lediglich neun Tore schossen die Red Devils in der laufenden Saison. Der Abgang von Torjäger Romelu Lukaku konnte bisher nicht wirklich aufgefangen werden. Lichtblick ist dagegen Daniel James. Der aus Swansea verpflichtete Waliser ist mit drei Toren in der Liga bisher der Toptorschütze von Manchester United in dieser Saison.

Der FC Liverpool eilt in der Liga von Sieg zu Sieg, nach acht Spielen steht die Maximalausbeute von 24 Punkten zu Buche. Am vergangenen Spieltag riss die Siegesserie der Reds fast gegen Leicester City, doch James Milner bewahrte Liverpool mit einem Last-Minute-Elfmeter doch noch vor dem Punktverlust. Mit einem Sieg würde Liverpool den Abstand auf den Zweitplatzierten Manchester City wieder auf acht Punkte erhöhen.

