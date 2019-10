Der Xhaka-Eklat beim FC Arsenal: Wenn eine Mannschaft zum Pulverfass wird

Granit Xhaka gerät mit seinem Wutausbruch beim 2:2-Remis gegen Crystal Palace zum Sündenbock der erfolgshungrigen Fans des FC Arsenal. Der Kapitän ist aber nur einer von vielen, die den Verein derzeit wie ein Pulverfass aussehen lassen.

Granit Xhaka, das wissen vor allem die Anhänger von Borussia Mönchengladbach, ist sich für keinen Zweikampf zu schade. Wann immer sich die Möglichkeit ergibt, den Ball zu erobern: Er ergreift sie. Das mag durchaus von Vorteil sein, wenn man in einer Mannschaft spielt, die den Ball nicht unbedingt als besten Freund betrachtet.

Der FC Arsenal, für den Xhaka seit nunmehr drei Jahren seine Treter schnürt, ist nach eigenem Selbstverständnis aber nicht eine solche Mannschaft. Gerade die nach Champions-League-Fußball gierende Anhängerschaft der Gunners will eine ballverliebte Mannschaft, die sich wie zu Zeiten der legendären "Invincibles" um Sol Campbell, Ashley Cole, Patrick Vieira, Frederik Ljungberg, Robert Pires, Dennis Bergkamp und Thierry Henry vom eigenen bis an den gegnerischen Strafraum durchkombiniert.

Dass mit Xhaka ausgerechnet ein Spieler die Kapitänsbinde trägt, der mehr über seinen leidenschaftlichen Charakter als über seine fußballerische Eleganz kommt, ist so manchem Fan offenbar ein Dorn im Auge. Xhaka wird häufig zum Sündenbock auf dem Rasen deklariert, wenn es so läuft wie aktuell. Wenn Arsenals Elf berechenbar, inspirationslos und ermüdend auftritt. So wie am Sonntagabend, als der Tabellenfünfte der Premier League im heimischen Emirates Stadium noch eine 2:0-Führung gegen Crystal Palace aus der Hand gab und am Ende nur 2:2 spielte.

Arsenal 2003/04: Das wurde aus den Invincibles um Henry, Lehmann, Bergkamp und Co. © getty 1/24 Die 2004er Mannschaft des FC Arsenal ging als "The Invincibles" in die Geschichte der Premier League ein. 49 Ligaspiele in Folge blieben die Gunners ungeschlagen, doch dann reisten sie am 24. Oktober 2004 ins Old Trafford zu Manchester United. © getty 2/24 Heute vor 15 Jahren riss dort die legendäre Arsenal-Serie. Die Red Devils schlugen die Gunners durch Tore von Ruud van Nistelrooy und Wayne Rooney. SPOX blickt auf die Mannschaft der Invincibles zurück und erzählt, was aus den Spielern geworden ist. © getty 3/24 TORHÜTER: Jens Lehmann, absolvierte alle 38 Saisonspiele. Blieb noch bis 2008 beim FC Arsenal und kam nach einem Abstecher zum VfB Stuttgart wieder zurück. Zwischendurch? Sommermärchen. © getty 4/24 ABWEHR: Kolo Toure, 37 Spiele, 1 Tor. Blieb noch bis 2009, ehe er für teuer Geld zu ManCity wechselte. Die beste Zeit war allerdings vorbei, auch wenn er mit City noch mal Meister wurde. 2017 Karriereende. Heute im Trainerstab bei Celtic. © getty 5/24 Sol Campbell, 35 Spiele, 1 Tor. Verließ die Gunners 2006 in Richtung Portsmouth und gewann mit Pompey doch tatsächlich den FA Cup. Danach: Notts County und zurück zu Arsenal. 2011 Karriereende, seitdem engagiert er sich politisch. © getty 6/24 Ashley Cole, 32 Spiele. Zwei Jahre nach dem Titel wechselte er zum Stadtrivalen Chelsea, ehe er 2014 zur AS Rom weiterzog. Aktuell steht Cole bei Los Angeles Galaxy unter Vertrag - dieser endet aber am 31. Dezember. © getty 7/24 Lauren, 32 Spiele. Lauren Bisan-Etame Mayer verbrachte seine besten Jahre bei den Gunners. 2007 folgte er Campbell nach Portsmouth. Beendete seine Karriere 2010. © getty 8/24 Pascal Cygan, 18 Spiele. Ging von Arsenal 2006 nach Spanien und von dort wieder zurück in die Heimat. Heute Sportdirektor bei seinem früheren Klub ES Wasquehal. © getty 9/24 Justin Hoyte, 1 Spiel. Das Gunners-Eigengewächs war damals noch ein Teenager und durfte lediglich reinschnuppern bei den Großen. Später hauptsächlich Middlesbrough, heute: FC Cincinnati. © getty 10/24 Martin Keown, 10 Spiele. Verließ Arsenal nach insgesamt 13 Jahren im Sommer nach dem Titel in Richtung Leicester. Später noch bei Reading, Karriereende aber schon 2005. © getty 11/24 MITTELFELD: Patrick Vieira, 29 Spiele, 3 Tore. Verließ Arsenal 2005 sehr zum Unmut der Fans in Richtung Juve, ein Jahr später zu Inter. Kehrte zum Ausklang nach England zurück und beendete 2011 bei ManCity seine Karriere. Aktuell Trainer in Nizza. © getty 12/24 Robert Pires, 36 Spiele, 14 Tore. Zauberte noch zwei weitere Jahre bei den Gunners und ging dann nach Spanien zum FC Villarreal. Kam 2014 aus dem Ruhestand zurück, um in Indien beim FC Goa zu kicken. Endgültiges Karriereende: 2016. © getty 13/24 Gilberto Silva, 32 Spiele, 4 Tore. Abschied 2008, Panathinaikos, Gremio Porto Alegre, Atletico Mineiro, Karriereende 2013. 2016 fungierte er für einige Monate als Direktor Profifußball bei seinem Ex-Klub Panathinaikos. © getty 14/24 Edu, 30 Spiele, 2 Tore. Nach dem Titel blieb der Brasilianer noch ein Jahr bei Arsenal. Auf vier Saisons bei Valencia folgte der Wechsel in die Heimat zu den Corinthians. Seit 2016 fungiert er als Teamkoordinator des brasilianischen Nationalteams. © getty 15/24 Freddie Ljungberg, 30 Spiele, 4 Tore. Nach seinem Karriereende 2011 gab er 2013 ein kurzzeitiges Comeback in der Indian Super League. Seitdem arbeitet er in verschiedenen Rollen für Arsenal, unterbrochen von einigen Monaten als Wolfsburger Co-Trainer. © getty 16/24 Ray Parlour, 25 Spiele. War schon ein Urgestein, als Wenger 1996 übernahm. Ging nach der Invincibles-Saison nach Middlesbrough und beendete schließlich 2007 seine Karriere bei Hull City. © getty 17/24 MITTELFELD: David Bentley, 1 Spiel. Die Meistersaison war seine erste als Profi - und letzte bei Arsenal. Anschließend spielte er bei Norwich, Blacburn, Tottenham, Birmingham, West Ham und Rostov, ehe er seine Karriere 2013 beendete. © getty 18/24 ANGRIFF: Thierry Henry, 37 Spiele, 30 Tore. Ging 2007 als Legende zum FC Barcelona und holte sich dort den Titel, der ihm noch fehlte (CL!). Kam 2012 für vier Spiele zurück und erzielte prompt ein Tor. © getty 19/24 Dennis Bergkamp, 28 Spiele, 4 Tore. Nach dem verlorenen Champions-League-Finale 2006 beendete er seine aktive Karriere. Anschließend arbeitete Bergkamp in verschiedenen Funktionen für seinen Jugendklub Ajax. © getty 20/24 Jose Antonio Reyes, 13 Spiele, 2 Tore. Bei Arsenal hielt es den Spanier nicht lange - 2006 kehrte er in die Heimat zurück. Nach Station bei u.a. Real und Atletico wechselte er 2018 nach China. Er verstarb im Juni 2019 nach einem tragischen Autounfall. © getty 21/24 Sylvain Wiltord, 12 Spiele, 3 Tore. Nach verschiedenen Stationen in seiner französischen Heimat beendete Wiltord 2012 seine Karriere. 2015 nahm er an der Survival-Realityshow Dropped teil. © getty 22/24 Nwankwo Kanu, 10 Spiele, 1 Tor. Auf den Meistertitel folgten zwei Saisons bei West Brom und sechs bei Portsmouth. 2012 beendete Kanu seine Karriere. © getty 23/24 Jeremie Aliadiere, 10 Spiele. Ein Jahr nach dem Meistertitel verließ er Arsenal und mutierte anschließend zum Wandervogel. 2017 beendete er seine aktive Karriere in der französischen Heimat beim FC Lorient. © getty 24/24 TRAINER: Arsene Wenger. Nach dem Meistertitel von 2004 blieb er noch 14 Jahre als Arsenal-Trainer im Amt. Eine Wiederholung des Triumphes gelang zwar nicht, aber immerhin noch vier FA-Cup-Siege (2005, 2014, 2015, 2017).

Zoff zwischen Xhaka und Arsenals Fans eskaliert

Xhaka machte kein schlechtes Spiel. Allerdings schaffte er es auch nicht, für die gewünschte Unterhaltung zu sorgen und seine Kollegen mitzureißen - nicht zum ersten Mal in den vergangenen Wochen. Deswegen entschloss sich Unai Emery, der unter Druck stehende Trainer der Gunners, nach 62 Minuten dazu, den Schweizer Nationalspieler mit kosovo-albanischen Wurzeln vom Platz zu nehmen und ein Zeichen an sein überfordertes Team zu setzen.

Als die Nummer 34 in roten Lettern auf der Anzeigetafel des vierten Offiziellen erschien, gingen mit Xhaka die Pferde durch. Unzufrieden mit sich selbst und der Gesamtsituation drückte er Pierre-Emerick Aubameyang, dem Vizekapitän, die Binde in die Hand. Danach legte er sich mit den Fans an, die seinen Aufreger mit Pfiffen begleiteten. Er animierte sie mit wilden Handbewegungen förmlich dazu, ihn noch lauter auszupfeifen. Ein unübersehbares "F**ck off" und ein verunglückter Handschlag mit Emery garnierten einen Abend zum Vergessen für den 27-Jährigen. Einen Abend, der ihm womöglich das Amt des Kapitäns kosten wird. Und seine Zukunft in London?

Emery kündigt Gespräch an - Lacazette sorgt für Aufruhr

"Er hat sich falsch verhalten", sagte Emery wenig später. "Ich werde in den nächsten Tagen in Ruhe mit ihm sprechen und eine Entscheidung treffen. Man muss die Fans respektieren, egal, ob sie applaudieren oder pfeifen." Der erst im August zum Kapitän ernannte Xhaka meldete sich bislang nicht zu dem unwürdigen Vorfall zu Wort. Sollte er das noch tun und möglicherweise sogar um Entschuldigung bitten, dürfte ihn nur wenig Gnade vonseiten der Gunners-Gemeinde erwarten.

Jedenfalls kursierten noch am späten Sonntagabend zuhauf wüste Beschimpfungen bei Arsenal Fan-TV, einem beliebten YouTube-Kanal, der in Stadionnähe geführte Fan-Interviews veröffentlicht - Beschimpfungen wie "Diese Ratte soll sich verpi**en" oder "Sch**kerl". Zu allem Überfluss scheint Xhaka auch innerhalb der Mannschaft mit seiner Aktion Kredit verloren zu haben. Stürmer Alexandre Lacazette versah etwa einen Post auf Instagram mit einem Like, der neben Trainer Emery auch den früheren Gladbacher diffamierte.

Kritik an Xhaka: "Bringt nicht nur sich in brenzlige Lage"

"So etwas erwartest du nicht von einem Kapitän. Er hat ja nicht nur sich selbst in eine brenzlige Lage gebracht, sondern auch seinen Trainer", meinte der frühere Arsenal-Profi Nigel Winterburn gegenüber talkSPORT. "Wie soll ihn Emery jetzt unterstützen, ohne die Fans noch mehr gegen sich aufzubringen? Emery sollte ihn jetzt aus der Schusslinie nehmen und einen anderen Kapitän wählen."

Ob eine Kapitänsablösung die heikle Lage der Gunners entschärfen würde, sei einmal dahingestellt. Das Xhaka-Problem ist nur eines von vielen.

Der kaum ausbalancierte Kader von Emery, der insbesondere an Unordnung in der Viererkette und fehlender Struktur im Mittelfeld krankt sowie dessen Umgang mit dem seit einem Monat ausgebooteten Mesut Özil sorgten schon vor dem 2:2 gegen Palace für reichlich Unruhe.

Arsenal schlechter als in der finalen Wenger-Saison

Die englischen Buchmacher sehen den Nachfolger von Arsene Wenger neben Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) inzwischen schon als Top-Entlassungskandidaten aller 20 Premier-League-Trainer.

Arsenals Absturz unter Emery lässt sich auch statistisch belegen: Die Mannschaft schießt in dieser Saison im Schnitt weniger Tore (1,83 statt 1,95) und kassiert genauso viele (1,34) wie in der finalen Wenger-Saison. Darüber hinaus gibt die Mannschaft weniger Torschüsse pro Spiel ab (12,4 statt 15,6) und lässt mehr Torschüsse zu (13,7 statt 11,1). Schuld daran kann nicht nur Granit Xhaka sein.

Die Tabelle der Premier League nach zehn Spieltagen