FC Everton hat wohl Interesse an Yussuf Poulsen von RB Leipzig

Angreifer Yussuf Poulsen von Bundesliga-Spitzenreiter RB Leipzig steht offenbar auf der Wunschliste des Premier-League-Klubs FC Everton. Dies berichtet der Express.

Demnach soll das Interesse von Everton-Coach Marco Silva ausgehen, der dem Bericht zufolge ein großer Fan der dänischen Sturmkante sein soll. Poulsen wurde wohl bereits mehrere Male beobachtet.

Auch deswegen ist die Vorgehensweise dem Express zufolge klar: Überzeugt Poulsen mit seinen Leistungen für die Roten Bullen weiter, dann wird der Klub von der Merseyside eine Offerte für den 25-Jährigen in Betracht ziehen. Ein Vorteil: Von den Verhandlungen rund um den Transfer Ademola Lookmans nach Sachsen kennen sich die Verantwortlichen beider Klubs bereits bestens.

Yussuf Poulsen bei RB Leipzig gesetzt

In Leipzig gilt Poulsen zusammen mit Nationalspieler Timo Werner als torgefährliches Duo. In der vergangenen Saison glückten Poulsen wettbewerbsübergreifend 19 Treffer, in diesem Jahr steht er zwar erst bei einem einzigen Saisontor, im Konzept von Julian Nagelsmann ist er jedoch ein essenzieller Baustein.

Gegen Werder Bremen fehlte Poulsen aus privaten Gründen. Er wurde am Samstag Vater eines Jungen.