Premier League, 6. Spieltag: Millimeter-Drama und VAR! Spurs patzen erneut

Tottenham Hotspur hat auf höchst kuriose Weise das Auswärtsspiel am 6. Spieltag bei Leicester City mit 1:2 (1:0) verloren und muss in der Tabelle weiter Federn lassen. Manchester City kann mit einem Sieg über Watford wieder an den siegreichen Foxes vorbei auf Platz zwei springen (JETZT im LIVETICKER).

Ein entscheidender Eingriff des VAR kostete den Spurs am Samstagmittag die Punkte. Beim Stand von 1:0 aus Sicht der Londoner, das Harry Kane auf Hackenvorlage von Heung-min Son artistisch nach einer knappen halben Stunde erzielt hatte, traf Serge Aurier zum vermeintlichen 2:0 (64.).

Allerdings hatte Son beim abgefälschten Schuss des Franzosen Millimeter im Abseits gestanden, der VAR korrigierte die Entscheidung zwei Minuten später und somit bekam der Treffer des Ivorers keine Anerkennung. Bereits im ersten Durchgang hatte der Videoschiedsrichter beim vermeintlichen Führungstreffer von Leicester eingegriffen und das Tor von Onyinye Ndidi aberkannt (16.).

Nach knapp 70 Minuten hatte der VAR aber nichts mehr zu melden: Ricardo Perreira erzielte auf Vorlage von Jamie Vardy den Ausgleich, ein platzierter Distanzschuss von James Maddison aus 25 Metern besiegelte dann kurz vor Schluss die zweite Saisonpleite für die Spurs.

Während Tottenham, das unter der Woche in der Champions League bereits eine 2:0-Führung verspielt hatte. in der Tabelle weiter an Boden verliert, sprangen die Foxes durch den Dreier vorübergehend auf Platz zwei. Am Nachmittag kann Manchester City Leicester jedoch wieder überholen.

Leicester City - Tottenham Hotspur 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Kane (29.), 1:1 Perreira (69.), 2:1 Maddison (85.)

