Mohamed Salah jagt Wayne Rooney! FC Liverpool gewinnt Spitzenspiel der Premier League gegen Chelsea

Mohamed Salah sammelt nach dem Tor auch einen Assist

In der zweiten Hälfte ging es zu Beginn Schlag auf Schlag: Nicolas Jackson nutzte die erste Chance in Durchgang zwei zum Ausgleich, nur drei Minuten später traf der umtriebige Jones nach Salah-Flanke zur erneuten Führung. Salah hat damit in nun 34 Premier-League-Spielen sowohl ein Tor erzielt als auch einen Assist gegeben. Nur Wayne Rooney hat das in der Geschichte der Premier League öfter geschafft (36).

Die Blues wussten mit ihrer Offensivpower bis zum Schlusspfiff nur noch wenig anzufangen.

In der kommenden Woche kommt es für Liverpool erneut zu einem Spitzenspiel, wenn die Reds beim FC Arsenal (3.) zu Gast sind. Zuvor tritt der LFC am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Champions League bei RB Leipzig an.