Vereinsrekord! Manchester Citys imposante Serie in der Premier League hält

John Stones wird für Manchester City zum späten Matchwinner

Gegen die Wolves tat sich City lange schwer. Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit erzielte Abwehrspieler John Stones per Kopf nach einem Eckball den Siegtreffer. Das Tor war durchaus umstritten, weil in jener Aktion Citys Bernardo Silva im Abseits vor Wolverhamptons Keeper José Sa stand. Nach Überprüfung des VAR wurde der Treffer aber gegeben.

Für Manchester geht es mit einem Heimspiel in der Champions League gegen Slavia Prag am Mittwochabend weiter. Anschließend kommt der FC Southampton in einem Ligaspiel am Samstag ins Etihad Stadium.